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presidencia

Sheinbaum niega que AMLO decida por ella y que imponga candidatos en Morena: "Es extremadamente respetuoso"

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador le haya mandado algún mensaje para decirle qué hacer o para opinar sobre su gestión. También rechazó divisiones.
mié 02 septiembre 2026 10:40 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina de este 2 de septiembre en Palacio Nacional.
Foto: La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que el expresidente no le envía mensajes para aprobar o desaprobar su gobierno. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el expresidente Andrés Manuel López Obrador es "extremadamente respetuoso" con su gobierno y que, durante estos casi dos años al frente de México, nunca le llamó para decirle qué hacer ni para opinar sobre las decisiones que toma como mandataria federal.

Durante su conferencia de prensa de este miércoles, Sheinbaum consideró que la idea de que detrás de su gobierno está el exmandatario federal, quien gobernó entre 2018 y 2024, es una expresión de machismo.

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"Ha sido extremadamente respetuoso. No ha habido una sola llamada que me haya dicho, 'haz esto, haz aquello'. Esta idea de que detrás de la presidenta está gobernando López Obrador, es una idea muy machista", planteó.

La mandataria rechazó la idea de que una mujer no tenga la capacidad para gobernar un país y que sea necesario un hombre detrás de ella para tomar las decisiones.

Sheinbaum aclaró que, aunque persisten las versiones de que López Obrador está detrás de las decisiones de su gobierno, esto no es así. Afirmó que el exmandatario federal tampoco le ha enviado mensajes para expresar su opinión o aprobación sobre las decisiones que ha tomado durante estos 23 meses.

"El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido sumamente respetuoso con nuestro gobierno. Sumamente respetuoso. No ha mandado ningún mensaje que diga, 'haz esto, haz aquello'. 'No estoy de acuerdo con esto que hiciste'. Está terminando su segundo libro ya retirado de la vida pública", recalcó.

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En la recta final de su administración, el entonces presidente anunció que se retiraría de la vida pública y que la única persona a quien recibiría una llamada sería a la entonces presidenta electa y hoy mandataria de México.

Sheinbaum niega que mantenga comunicación con el exmandatario, aunque señaló que tiene noticias de él a través de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, con quien sí mantiene contacto debido a que son amigas desde hace varios años.

Actualmente, dijo, López Obrador está enfocado en escribir su segundo libro tras su retiro de la vida pública. Hace unos meses publicó "Grandeza" , obra que salió a la venta en noviembre pasado.

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Niega división interna por Sinaloa

La presidenta también negó que exista una división interna en Morena a raíz del caso Sinaloa y afirmó que corresponde al partido definir a sus candidatos, quienes, dijo, no son perfiles cercanos ni a ella ni al expresidente López Obrador.

"Ahora ya se inventaron de que hay una pugna interna y de que vamos a ver si la presidenta ahora sí pone a sus candidatos para demostrar que tiene el control en el país. Bueno, los candidatos en Morena los pone el pueblo porque lo ponen las encuestas, ni siquiera la presidenta participa, ni en su momento, el presidente López Obrador, en definir a los candidatos", afirmó.

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Sheinbaum sostuvo que quienes buscan evidenciar una división dentro del movimiento se quedarán con las ganas, pues, aseguró, existe unidad.

"Ellos quieren que haya una división. ¿Para qué? Para debilitar al movimiento que representamos. Pero otra vez van a fracasar", dijo.

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