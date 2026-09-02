"Ha sido extremadamente respetuoso. No ha habido una sola llamada que me haya dicho, 'haz esto, haz aquello'. Esta idea de que detrás de la presidenta está gobernando López Obrador, es una idea muy machista", planteó.
La mandataria rechazó la idea de que una mujer no tenga la capacidad para gobernar un país y que sea necesario un hombre detrás de ella para tomar las decisiones.
Sheinbaum aclaró que, aunque persisten las versiones de que López Obrador está detrás de las decisiones de su gobierno, esto no es así. Afirmó que el exmandatario federal tampoco le ha enviado mensajes para expresar su opinión o aprobación sobre las decisiones que ha tomado durante estos 23 meses.
"El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido sumamente respetuoso con nuestro gobierno. Sumamente respetuoso. No ha mandado ningún mensaje que diga, 'haz esto, haz aquello'. 'No estoy de acuerdo con esto que hiciste'. Está terminando su segundo libro ya retirado de la vida pública", recalcó.
En la recta final de su administración, el entonces presidente anunció que se retiraría de la vida pública y que la única persona a quien recibiría una llamada sería a la entonces presidenta electa y hoy mandataria de México.
Sheinbaum niega que mantenga comunicación con el exmandatario, aunque señaló que tiene noticias de él a través de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, con quien sí mantiene contacto debido a que son amigas desde hace varios años.
Actualmente, dijo, López Obrador está enfocado en escribir su segundo libro tras su retiro de la vida pública. Hace unos meses publicó "Grandeza" , obra que salió a la venta en noviembre pasado.