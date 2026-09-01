La mandataria resaltó que la política social de su gobierno alcanza a más de 42 millones de mexicanos, en quienes se invierte más de un billón de pesos a través de programas como la Pensión para Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, Mujeres Bienestar y otros.

"Al cierre del 2026, los programas para el bienestar llegarán a 42,860,296 derechohabientes, con una inversión histórica de 1 billón de pesos destinados directamente al bienestar de la gente", indicó.

Resalta baja en violencia

La presidenta destacó como uno de los principales logros de su administración la reducción de 51% en los homicidios dolosos , a partir de una estrategia de seguridad basada en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación con las entidades federativas.

Cuando Sheinbaum tomó posesión, recibió al país con un promedio de 86.9 homicidios por día, cifra que se redujo a 42.5 en julio pasado.

"Lo que equivale a 44 homicidios menos cada día. Debe resaltarse que julio registró el promedio diario más bajo desde hace 11 años. En lo que va de 2026, el promedio diario de delitos de alto impacto bajó 54% respecto a 2018", resaltó.

Sheinbaum subrayó que garantizar la paz y tranquilidad de los ciudadanos es una prioridad para su gobierno.

Entre los resultados de su administración, destacó el decomiso de 32,000 armas de fuego y 519 toneladas de drogas, así como la detención de más de 60,000 presuntos delincuentes y el desmantelamiento de 2,725 laboratorios clandestinos de drogas.

Defiende la soberanía

En medio de la tensión con el Gobierno de Estados Unidos, al que señala de pretender intervenir en asuntos que corresponden exclusivamente a México, la presidenta defendió la soberanía nacional e insistió en que México coopera con otros países, pero sin subordinación.

"En México queremos cooperación pero cooperación no significa sometimiento, amistad, no significa renunciar a nuestros principios. Y mientras yo tenga el honor de servir como presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia", advirtió.

La presidenta aseguró que dentro del proyecto político de la Cuarta Transformación no existen divisiones, pese a las versiones que apuntan en ese sentido.