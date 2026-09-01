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Segundo Informe de Gobierno: Sheinbaum pide alejarse de lujos y presume estabilidad pese a aranceles de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum presumió avances en economía y seguridad, defendió la austeridad y la soberanía nacional y advirtió que la cooperación con EU no implica subordinación.
mar 01 septiembre 2026 11:50 AM
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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, ofreció su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional.
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, ofreció este 1 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional, a un mes de que cumpla tres años en el poder. (Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava)

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió, durante su Segundo Informe de Gobierno , los resultados de sus primeros dos años al frente del país y presumió una economía estable, un peso fortalecido y una reducción de los homicidios. Al mismo tiempo, endureció su discurso frente a Estados Unidos y refrendó la austeridad como una de las principales banderas de su administración.

Bajo esa premisa, la mandataria llamó a los servidores públicos a conducirse con sencillez y humildad, y les pidió mantenerse alejados de los lujos y excentricidades que, dijo, caracterizaron a los gobiernos del pasado.

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"Se utilizaban los recursos públicos para excentricidades y lujos y se gobernaba para unos pocos. Eso terminó con la llegada de la Cuarta Transformación y lo digo claro, debe continuar de esa manera. Se separó el poder económico del poder político y se gobierna con honestidad", apuntó.

Al inicio de su mensaje, la mandataria federal afirmó que México avanza por el rumbo de la prosperidad compartida, pero lo hace con independencia y libertad.

"Estoy convencida que México camina por el rumbo de la prosperidad compartida con independencia, libertad y con mucha dignidad", afirmó.

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En materia económica, la mandataria federal destacó que su política ha cuidado cada peso del presupuesto público, por lo que, afirmó, no se han adquirido vehículos ni realizado gastos innecesarios.

"Los recursos públicos se convierten en programas para el bienestar, escuelas, hospitales, vivienda, carreteras, obras de agua, trenes y seguridad", destacó.

A pesar de la política arancelaria impuesta por el Gobierno de Donald Trump, Sheinbaum resaltó la fortaleza de la economía mexicana:

Afirmó que hubo récord en inversión extranjera directa, que en el primer semestre de 2026 alcanzó los 35 millones de dólares; un crecimiento de 1.4% del PIB en el segundo trimestre de este año; 60 millones de personas con empleo; la creación de 86,765 puestos de trabajo y una inflación que, señaló, mantiene una tendencia a la baja.

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"En estos casi dos años hemos enfrentado difíciles circunstancias internacionales, marcadas por un cambio en la política arancelaria del gobierno de los Estados Unidos. En particular, los aranceles a la exportación de vehículos, acero, aluminio y sus derivados, así como la guerra en Irán, que elevó los precios internacionales del petróleo, han generado difíciles circunstancias para nuestro país y para todo el mundo.

"Aún en estas difíciles condiciones, la economía mexicana permanece estable y avanzando", dijo.

La presidenta destacó también la fortaleza del peso frente al dólar estadounidense: "El peso está fuerte, se mantienen cerca de 17 pesos por dólar, una de las monedas más apreciadas en todo el mundo".

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Sheinbaum anunció que en los próximos días presentará su proyecto de Paquete Económico para 2027, el cual, adelantó, será responsable.

"En unos días presentaremos el nuevo paquete fiscal y presupuestal para el 2027. Será un proyecto responsable que, al mismo tiempo que garantiza una paulatina consolidación fiscal, mantiene inversión y bienestar, salud y educación", afirmó.

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La mandataria resaltó que la política social de su gobierno alcanza a más de 42 millones de mexicanos, en quienes se invierte más de un billón de pesos a través de programas como la Pensión para Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, Mujeres Bienestar y otros.

"Al cierre del 2026, los programas para el bienestar llegarán a 42,860,296 derechohabientes, con una inversión histórica de 1 billón de pesos destinados directamente al bienestar de la gente", indicó.

Resalta baja en violencia

La presidenta destacó como uno de los principales logros de su administración la reducción de 51% en los homicidios dolosos , a partir de una estrategia de seguridad basada en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación con las entidades federativas.

Cuando Sheinbaum tomó posesión, recibió al país con un promedio de 86.9 homicidios por día, cifra que se redujo a 42.5 en julio pasado.

"Lo que equivale a 44 homicidios menos cada día. Debe resaltarse que julio registró el promedio diario más bajo desde hace 11 años. En lo que va de 2026, el promedio diario de delitos de alto impacto bajó 54% respecto a 2018", resaltó.

Sheinbaum subrayó que garantizar la paz y tranquilidad de los ciudadanos es una prioridad para su gobierno.

Entre los resultados de su administración, destacó el decomiso de 32,000 armas de fuego y 519 toneladas de drogas, así como la detención de más de 60,000 presuntos delincuentes y el desmantelamiento de 2,725 laboratorios clandestinos de drogas.

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Defiende la soberanía

En medio de la tensión con el Gobierno de Estados Unidos, al que señala de pretender intervenir en asuntos que corresponden exclusivamente a México, la presidenta defendió la soberanía nacional e insistió en que México coopera con otros países, pero sin subordinación.

"En México queremos cooperación pero cooperación no significa sometimiento, amistad, no significa renunciar a nuestros principios. Y mientras yo tenga el honor de servir como presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia", advirtió.

La presidenta aseguró que dentro del proyecto político de la Cuarta Transformación no existen divisiones, pese a las versiones que apuntan en ese sentido.

"Somos parte del proyecto de la Cuarta Transformación de la vida pública, que nadie se equivoque. Aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos. Lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad", aseguró..

Entrega del Segundo Informe y gira por los estados

Aunque el segundo año de su gestión se cumplirá el próximo 1 de octubre, este martes la presidenta enviará al Poder Legislativo su Segundo Informe de Gobierno.

De acuerdo con el artículo 69 de la Constitución, en la apertura de sesiones ordinarias del Primer Periodo de cada año del Congreso, el titular del Poder Ejecutivo presentará un informe por escrito para ofrecer detalles sobre el estado que guarda la administración pública.

Será la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien entregue el documento a los legisladores a las 17:00 horas.

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La mandataria realizará una gira de trabajo por las 32 entidades, donde informará sobre las acciones realizadas por su gobierno a nivel estatal.

Sus recorridos se realizarán durante los fines de semana, incluidos los viernes, por lo que algunas conferencias matutinas no se ofrecerán en Palacio Nacional.

El cierre de esa gira se llevará a cabo en la Ciudad de México el próximo 6 de octubre.

Está previsto que la gira arranque este fin de semana en Morelos, Coahuila y Zacatecas. En este último estado se realizará la conferencia matutina.

Como parte de su Segundo Informe de Gobierno, también se difunden 14 spots en los que se resaltan logros en materia de obras, aumentos al salario mínimo, educación, programas sociales y reducción de la violencia.

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Claudia Sheinbaum Gobierno federal Seguridad pública

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