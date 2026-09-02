La sombra electoral de 2027 enciende el arranque del Congreso y deja atrás la agenda legislativa

En el arranque del periodo ordinario de sesiones del Congreso Federal algo quedó claro: la agenda legislativa se verá empañada por las elecciones federalesy el relevo de 17 gubernaturas.
Las campañas comenzarán formalmente en marzo, pero los partidos en el Congreso adelantaron desde este 1 de septiembre los ataques de campaña: unos a otros se acusaron de corrupción, pactar con narcotraficantes y haber mal gobernado.
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La apertura de sesiones del Congreso de la Unión no fue un acto legislativo, sino la antesala de lo que será la próxima contienda electoral donde estará en juego, precisamente, el control de la Cámara de Diputados.
El ingreso de megáfonos a la Cámara de Diputados a manos de legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la alerta de que les cerrarían micrófonos y se les impediría expresarse tensaron el ambiente previo a la sesión.
Fiel a su estilo conciliador, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, buscó a los líderes de las bancadas para un pacto de no agresión. Su operación política evitó que la disputa fuera física o que las críticas en tribuna llegaran a las agresiones personales.
El mismo Monreal difundió en sus redes sociales las pláticas con los coordinadores y cómo aceptaron calmar el ambiente. Hasta el combativo líder del PRI y senador Alejandro Moreno Cárdenas ofreció a su viejo amigo Monreal la paz. “Como quedamos…Yo le decía al profe (el petista Alberto Anaya) lo importante es aunque sea firme, pero con respeto”.
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También buscó a los coordinadores panistas del Senado, Ricardo Anaya y de los diputados, José Elías Lixa a quienes les recordó en "qué quedaron".
Aun así la discusión fue áspera y las críticas contra Morena por "entregar al país a los cárteles del crimen organizado" y de proteger a morenistas como Andrés Manuel López Beltrán, Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y Marina del Pilar Ávila, encendieron los ánimos.
El reclamo del PAN y MC a Morena
Ricardo Anaya acusó a Morena de romper sus promesas de no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. "Morena y la presidenta Sheinbaum mienten", sentenció. Dijo que la 4T no cumplió con los principios “no robar” por los señalamientos a personajes cercanos a López Obrador y de "no traicionar" al proteger a “los narco políticos de Morena”.
Contra Morena se sumó el emecista Luis Donaldo Colosio Riojas, al sostener que han estado ocho años en el poder y teniéndolo todo, la corrupción “sigue viva”, el derroche, la violencia, los desaparecidos y la impunidad.
“Han demostrado que a ustedes el poder absoluto les ha servido para imponer, controlar, acumular más poder”, sostuvo.
Además, le mandó un mensaje a la presidenta Sheinbaum: su llegada al Poder Ejecutivo fue un símbolo para las niñas, pero eligió administrar “la herencia” y proteger a sus aliados en lugar de pedirles cuentas.
Un frente hacia 2027
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, llamó a los partidos de oposición a dejar de lado sus diferencias y construir una coalición rumbo a las elecciones de 2027 para hacer frente a Morena.
El también diputado priista sostuvo que no es momento de cálculos políticos y pidió cerrar filas para competir por las gubernaturas y los municipios que estarán en disputa. La propuesta de una alianza opositora no es nueva: Moreno ha insistido en sumar al PAN y a Movimiento Ciudadano, aunque ambos partidos han mostrado reservas sobre una coalición nacional.
“No es momento de mezquindad y cálculos políticos, cuando México está en juego, no hay espacio para la indiferencia. Hay que dar la batalla por las entidades federativas, los municipios”.
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En su discurso, "Alito" Moreno aseguró que los errores que tuvo el PRI en el pasado no los volverán a cometer, lo que desató risas y gritos de parte de los morenistas.
Si en MORENA de verdad tuvieran un mínimo de decencia, romperían su pacto con los cárteles del crimen organizado. Le quitarían la protección a López Obrador, a Andy, a Rocha, a Inzunza, a Marina, a Américo; a tantos políticos que hoy son señalados y requeridos por la justicia en… pic.twitter.com/IABKJUBFFW
Las mismas risas pero de las bancadas opositoras, se escucharon tras el mensaje de Malú Micher, de Morena, cuando aseguró que “ningún cártel ha nacido con el gobierno de la 4T".
"Se crearon mucho antes de que Morena llegara al poder”, afirmó al nombrar algunos de los cárteles que nacieron mientras gobernaba la oposición. “¡Que nadie, que nadie pretenda reescribir la historia. El cártel de Sinaloa, los Zetas, la Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación, surgieron o se consolidaron durante los gobiernos del PRI y del PAN, desde 1984-83, 87”.
La morenista incluso defendió a los 10 políticos de Sinaloa señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya. La legisladora sostuvo que, hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha presentado pruebas contra ninguno de los 10 señalados, pese a la solicitud que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum para que se entregara la evidencia correspondiente.
Como el PRI, ofreció rectificaciones. “Vamos a corregir lo necesario y aceleraremos lo que falta. ¡Vamos a combatir la mentira con información, la calumnia con la verdad, la descalificación con resultados”, prometió la morenista.
En el arranque legislativo prevalecieron las acusaciones y confrontaciones, pese a que la Cámara de Diputados arrastra más de 6,000 asuntos pendientes, entre iniciativas y propuestas de puntos de acuerdo sin dictamen. Una cifra que destaca en un momento en el que prosperan el 95% de las propuestas presidenciales y solo el 4% de las de los legisladores.
Apenas se esbozaron algunas propuestas. En el caso del PAN, propuso una revisión pública y técnica de la metodología utilizada para establecer las cifras de personas fallecidas y los homicidios se contabilicen; además planteó la creación de una Comisión Especial de Investigación sobre el huachicol fiscal, integrada de manera plural, con participación de la oposición y acceso a información.
Desde MC, el senador Luis Donaldo Colosio delineó algunas propuestas de su bancada: hospitales con medicinas, escuelas dignas y calles seguras.
Las prioridades que se perfilaron días antes en sus plenarias se quedaron atrás y se enfocaron en la confrontación política a unos días de que inicie formalmente el proceso electoral, el próximo 10 de septiembre.