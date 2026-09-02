La sombra electoral de 2027 enciende el arranque del Congreso y deja atrás la agenda legislativa

También buscó a los coordinadores panistas del Senado, Ricardo Anaya y de los diputados, José Elías Lixa a quienes les recordó en "qué quedaron".

Aun así la discusión fue áspera y las críticas contra Morena por "entregar al país a los cárteles del crimen organizado" y de proteger a morenistas como Andrés Manuel López Beltrán, Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y Marina del Pilar Ávila, encendieron los ánimos.

El reclamo del PAN y MC a Morena

Ricardo Anaya acusó a Morena de romper sus promesas de no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. "Morena y la presidenta Sheinbaum mienten", sentenció. Dijo que la 4T no cumplió con los principios “no robar” por los señalamientos a personajes cercanos a López Obrador y de "no traicionar" al proteger a “los narco políticos de Morena”.

Luis Donaldo Colosio se sumó a las críticas contra Morena. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)

Contra Morena se sumó el emecista Luis Donaldo Colosio Riojas, al sostener que han estado ocho años en el poder y teniéndolo todo, la corrupción “sigue viva”, el derroche, la violencia, los desaparecidos y la impunidad.

“Han demostrado que a ustedes el poder absoluto les ha servido para imponer, controlar, acumular más poder”, sostuvo.

Además, le mandó un mensaje a la presidenta Sheinbaum: su llegada al Poder Ejecutivo fue un símbolo para las niñas, pero eligió administrar “la herencia” y proteger a sus aliados en lugar de pedirles cuentas.

Un frente hacia 2027

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, llamó a los partidos de oposición a dejar de lado sus diferencias y construir una coalición rumbo a las elecciones de 2027 para hacer frente a Morena.

El también diputado priista sostuvo que no es momento de cálculos políticos y pidió cerrar filas para competir por las gubernaturas y los municipios que estarán en disputa. La propuesta de una alianza opositora no es nueva: Moreno ha insistido en sumar al PAN y a Movimiento Ciudadano, aunque ambos partidos han mostrado reservas sobre una coalición nacional.

“No es momento de mezquindad y cálculos políticos, cuando México está en juego, no hay espacio para la indiferencia. Hay que dar la batalla por las entidades federativas, los municipios”.