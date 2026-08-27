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Somos México cambia de nombre y logo tras fallo judicial: ahora se llama "Somos"

La dirigencia del partido político pidió al INE aprobar su nueva imagen y logo el lunes 31 de agosto.
jue 27 agosto 2026 01:25 PM
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El nuevo logo de Somos México tiene en color rosa la palabra "Somos" sobrepuesta a la silueta, marcada en color negro, de la República Mexicana.
El aún llamado partido Somos México presentó en el INE la propuesta de nuevo logo y nombre, mismos que tienen que ser aprobados por el Consejo General. (Foto: Cortesía partido Somos.)

Tras una disputa legal por su nombre y emblema, el partido Somos México cambió oficialmente de identidad: se llamará solo “Somos” y utilizará como logo la palabra en rosa sobre la silueta de la República Mexicana.

La modificación responde a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que determinó que su denominación podía generar una “confusión semántica” al sugerir que solo esa fuerza política es México.

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El partido presentó su nueva imagen en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) para urgir a la inmediata aprobación de su propuesta para tener nombre y emblema con los que comenzar a posicionarse rumbo a las elecciones de 2027 .

“Que se vote el 31 y nos dejen trabajar en paz en medio de esta profunda inequidad que existe con campañas adelantadas y enorme gasto por todo el país”, dijo Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente del nuevo partido político.

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Acosta Naranjo consideró que fue por instrucción presidencial que el Tribunal Electoral les ordenó modificar su imagen y nombre y que lo confirmó con la postura que emitió la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina y que “tenía preparado todo, con pantalla de por medio, con preguntas sembradas”.

“Dicen que no nos podemos llamar Somos México. Yo le respondo Claudia, ustedes son autoritarios. Es un timbre de orgullo que no nos quieras, es un timbre de orgullo que nos consideren oposición”, abundó.

A dos semanas del inicio formal del proceso electoral 2027, el Tribunal Electoral confirmó la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordenó cambiar el logo e imagen del partido.

Los consejeros electorales argumentaron que que la combinación de las palabras “somos” y “México” podía generar una apropiación simbólica de la identidad nacional y provocar que el electorado asociara al partido con una representación del país en su conjunto.

El partido impugnó la resolución al considerar que el INE había introducido restricciones no previstas expresamente en la ley mediante conceptos como “neutralidad semántica” y “apropiación simbólica de la nación”.

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Al resolver el recurso, la Sala Superior consideró parcialmente fundados los agravios del partido, pero insuficientes para revocar la determinación del INE.

El proyecto del Tribunal, presentado por el magistrado presidente Gilberto Bátiz García, concluyó que el problema no radica en una supuesta prohibición de utilizar la palabra “México” ni en una obligación de “neutralidad semántica”, sino en que la denominación de un partido debe permitir caracterizarlo e individualizarlo como una opción política dentro de la pluralidad democrática.

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Acosta Naranjo considero que el nuevo nombre y emblema cumple con lo ordenado. “El Tribunal nos obliga a no usar de manera conjugada en nuestro emblema, Somos México, porque aseguran que al tener la denominación conjunta puede haber una confusión semántica y que entonces nos queremos apropiar de todo el país y toda la nación”, dijo.

Además les impidieron usar de manera conjunta Somos México. "Por eso hemos decidido conservar la palabra somos y poner una silueta de la República atrás de la palabra, y en medio de la palabra somos”, dijo.

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La secretaria general del partido, Cecilia Soto, sostuvo que pese al cambio conservan el espíritu de esa organización.

“Creo que el nombre Somos México es de por sí, una declaración ya de lo que nos diferencia. La presidenta, su partido, plantean que solo ellos son mexicanos y los demás somos traidores a la patria, ultraderecha, etc. En cambio somos México es una declaración de nuestro programa. Es decir que Somos es una propuesta plural donde caben todos los mexicanos y mexicanas de todas las potencias siempre y cuando estén a favor de México“, declaró.

La "Marea Rosa" y "Somos México"

Somos tiene su origen en el movimiento que se autodenominó “Marea Rosa”, el cual surgió tras el rechazo a la propuesta de reforma electoral del expresidente Andrés Manuel López Obrador para acotar al Instituto Nacional Electoral (INE).

Exfuncionarios públicos, políticos opositores y ciudadanos consideraron que ponía en riesgo al organismo electoral y convocaron a movilizaciones a lo largo del país.

Bajo el lema del “INE no se toca”, la primera movilización se llevó a cabo el 13 de noviembre de 2022 del Monumento a la Revolución al Zócalo. Desde entonces, la agrupación continuó creciendo, apoyada por distintos perfiles, desde empresarios a ministros, pero con un punto en común: todos se oponen a Morena, el partido en el poder, y a los gobiernos de la llamada 4T.

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Elecciones México 2027 Partidos políticos INE

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