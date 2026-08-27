Somos México cambia de nombre y logo tras fallo judicial: ahora se llama "Somos"

La secretaria general del partido, Cecilia Soto, sostuvo que pese al cambio conservan el espíritu de esa organización.
“Creo que el nombre Somos México es de por sí, una declaración ya de lo que nos diferencia. La presidenta, su partido, plantean que solo ellos son mexicanos y los demás somos traidores a la patria, ultraderecha, etc. En cambio somos México es una declaración de nuestro programa. Es decir que Somos es una propuesta plural donde caben todos los mexicanos y mexicanas de todas las potencias siempre y cuando estén a favor de México“, declaró.
La "Marea Rosa" y "Somos México"
Somos tiene su origen en el movimiento que se autodenominó “Marea Rosa”, el cual surgió tras el rechazo a la propuesta de reforma electoral del expresidente Andrés Manuel López Obrador para acotar al Instituto Nacional Electoral (INE).
Exfuncionarios públicos, políticos opositores y ciudadanos consideraron que ponía en riesgo al organismo electoral y convocaron a movilizaciones a lo largo del país.
Bajo el lema del “INE no se toca”, la primera movilización se llevó a cabo el 13 de noviembre de 2022 del Monumento a la Revolución al Zócalo. Desde entonces, la agrupación continuó creciendo, apoyada por distintos perfiles, desde empresarios a ministros, pero con un punto en común: todos se oponen a Morena, el partido en el poder, y a los gobiernos de la llamada 4T.