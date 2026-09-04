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México

“El Niño” influirá en temporada invernal: este es el pronóstico de frentes fríos 2026-2027

El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer el pronóstico de frentes fríos para la temporada 2026-2027.
vie 04 septiembre 2026 06:59 PM
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Mujer camina a pesar de bajas temperaturas.
La temporada de frentes fríos comienza este mes de septiembre de 2026. (Rogelio Morales Ponce)

El mes de septiembre no solo trae la llegada de las fiestas patrias, sino que también trae consigo el inicio de la temporada de frentes fríos en el país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico para el periodo 2026-2027, en la que destaca que el número de fenómenos estará por encima del promedio de la temporada, por lo que se recomienda extremar precauciones.

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Fenómeno del Niño influirá en el desarrollo de la temporada de sistemas frontales

El SMN informó que para la temporada de frentes fríos 2026-2027, que inicia este mes de septiembre y terminará hasta el próximo mes de mayo, se tiene previsto que 56 sistemas ingresen a territorio nacional. Se trata de una cifra superior al promedio climatológico 1990-2020, que es de 50.

Fabián Vásquez Romaña, coordinador general del SMN, informó que de acuerdo con el pronóstico, se prevé que los fenómenos se distribuirán de la siguiente forma:

- Tres en septiembre.

- Siete en octubre.

- Ocho en noviembre.

- Nueve en diciembre.

- Ocho en enero.

- Siete en febrero.

- Seis en marzo.

- Seis en abril.

- Dos en mayo.

El especialista recalcó que esta temporada se verá marcada por la fase cálida del fenómeno climatológico de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), un patrón oceáno-atmosférico con una variabilidad de dos a siete años y se prevé que continúe fortaleciéndose durante la actual temporada de lluvias y alcance su máxima intensidad hacia finales de año, cuando se prevé una mayor presencia de frentes fríos.

De acuerdo con el SMN, esto provocará que una mayor probabilidad de masas de aire se desplacen hacia el centro de México, incrementando la probabiliad de condiciones húmedas que favorecerán a la llegada de más del 50% de sistemas entre los meses de noviembre de 2026 a febrero de 2027.

El SMN advirtió que por lo anterior, se podría observar un incremento en la frecuencia de los llamados eventos de Norte, condición que podría ocasionar episodios con intensificación del viento, incremento de oleaje y precipitaciones en zonas costeras del Golfo de México.

Esta fotografía muestra una diapositiva proyectada durante una conferencia de prensa de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre la actualización del fenómeno de El Niño, celebrada en Ginebra el 3 de septiembre de 2026. El Niño alcanzará una intensidad "muy fuerte" en los próximos meses y es casi seguro que persistirá hasta febrero, según advirtió el organismo climático de las Naciones Unidas.
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El Niño también influirá en lluvias de fin de año

El organismo también informó que los efectos de El Niño mantendrán las lluvias por debajo del promedio climatológico previsto para el mes de septiembre, mientras que en el mes de octubre estarán en condiciones normales o por encima del promedio.

Para el mes de noviembre, se tiene previsto que las lluvias se ubiquen por arriba de la media climatológica en las regiones centro-norte y noreste del país y para diciembre se prevén lluvias por encima del promedio en el noroeste de México y menores a la media en las regiones occidente y sur del país.

El SMN también informó que no se descarta la llegada de masas de aire procedentes de Estados Unidos y Canadá, que al interactuar con la abundante humedad pronosticada para la temporada, podrían desarrollar tormentas invernales, principalmente en el noroeste y norte del territorio mexicano.

Además, el organismo recordó que durante la transición de verano a otoño todavía pueden desarrollarse ciclones tropicales, principalmente en la zona del Golfo de México, donde además pueden interactuar con las masas de aire frío, lo que propicia que estos modifiquen su trayectoria.

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Autoridades piden a la población prepararse ante llegada de temporada de frío

Debido a la llegada de la temporada de frío 2026-2027, autoridades federales de Protección Civil hicieron un llamado a la población para evitar riesgos y realizar revisiones a los sistemas de calefacción de sus hogares, así como de mantenerse informados a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores y noticias falsas.

Asímismo, recomendaron a la población vestir de manera apropiada para soportar las bajas temporadas que trae consigo esta temporada, cubriendo rostro, cabeza, manos y oídos, así como consumir bebidas calientes y alimentos nutritivos, así como evitar cambios bruscos de temperatura.

En ese sentido, se pidió a la población evitar el uso de braseros, hornos y estufas para calentar habitaciones y viviendas, ni dormir cerca de calentadores, ya que la combustión producida por este tipo de dispositivos en espacios cerrados puede generar monóxido de carbono, un gas tóxico que es imperceptible, pero que puede ser mortal para quien lo inhala.

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