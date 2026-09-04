“El Niño” influirá en temporada invernal: este es el pronóstico de frentes fríos 2026-2027

Fenómeno del Niño influirá en el desarrollo de la temporada de sistemas frontales

El SMN informó que para la temporada de frentes fríos 2026-2027, que inicia este mes de septiembre y terminará hasta el próximo mes de mayo, se tiene previsto que 56 sistemas ingresen a territorio nacional. Se trata de una cifra superior al promedio climatológico 1990-2020, que es de 50.

Fabián Vásquez Romaña, coordinador general del SMN, informó que de acuerdo con el pronóstico, se prevé que los fenómenos se distribuirán de la siguiente forma:

- Tres en septiembre.

- Siete en octubre.

- Ocho en noviembre.

- Nueve en diciembre.

- Ocho en enero.

- Siete en febrero.

- Seis en marzo.

- Seis en abril.

- Dos en mayo.

El especialista recalcó que esta temporada se verá marcada por la fase cálida del fenómeno climatológico de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), un patrón oceáno-atmosférico con una variabilidad de dos a siete años y se prevé que continúe fortaleciéndose durante la actual temporada de lluvias y alcance su máxima intensidad hacia finales de año, cuando se prevé una mayor presencia de frentes fríos.

De acuerdo con el SMN, esto provocará que una mayor probabilidad de masas de aire se desplacen hacia el centro de México, incrementando la probabiliad de condiciones húmedas que favorecerán a la llegada de más del 50% de sistemas entre los meses de noviembre de 2026 a febrero de 2027.

El SMN advirtió que por lo anterior, se podría observar un incremento en la frecuencia de los llamados eventos de Norte, condición que podría ocasionar episodios con intensificación del viento, incremento de oleaje y precipitaciones en zonas costeras del Golfo de México.