Somos México y Paz urgen al INE regular precampañas adelantadas

El primero recordó que desde ahora se busca incidir en el ánimo del electorado. El país está en “esta etapa muy peculiar ha generado eventualmente procesos adelantados que van a construir condiciones de ánimo en lo que luego venga a ser el proceso electoral”.

“Estamos en un contexto complicado en marco legal”, admitió, por lo que apeló a las consejerías a proteger la equidad.

Guerra Mota, quien también fue representante de los extintos partidos Encuentro Social (PES) y Encuentro Solidario, pidió regular la “famosa pre-pre-precampaña”.

El consejero Arturo Castillo Loza hizo, en ese marco, un nuevo llamado al INE a regular ese periodo adelantado que los partidos han echado a andar, por ejemplo, Morena vía sus "coordinadores" en defensa de la soberanía, o el PRI con sus "defensores de México", o el Partido Verde (PVEM) con sus "Guardianes" y Acción Nacional (PAN) con sus "defensores de la familia".

"Me parece importante insistir de nueva cuenta en el tema de esto que han denominado, que Ernesto denominó las pre pre precampañas. No sé si sean precampañas como tal, pero por lo pronto sí, efectivamente lo he dicho, se trata de procesos políticos anticipados de preparación para el proceso electoral que todavía no empieza.

"Y en este sentido, sí es urgente que este Consejo General, como ya lo expusieron los dos representantes, tome alguna determinación o alguna medida al respecto. Ustedes dos o ustedes dos partidos políticos nuevos llegan con una clara desventaja en términos de preparación y me parece que esto se debe atender a la urgencia", planteó Castillo, pero la presidencia del INE no hizo eco.

Esos posicionamientos se dieron en el marco de la aprobación, hoy en Consejo General, de la Metodología que aplicará el INE para l monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y campañas federales del Proceso Electoral Federal 2026-2027 en los programas en radio y televisión que difundan noticias.

Además se avaló el catálogo de programas noticiosos de radio y televisión que serán monitoreados por una institución de educación superior.

Para precampañas, se dará seguimiento a 73 espacios: 59 noticiarios, 4 programas de debate, opinión y análisis, y 10 programas de espectáculos o revista.

Para campaña, el catálogo se ampliará a 503 espacios: 489 noticiarios, 4 programas de debate, opinión y análisis, y 10 programas de revista o espectáculo.

Cinco de once consejeros pidieron sin éxito ampliar el monitoreo durante precampañas, pues revisar 59 noticieros en ese periodo y 489 durante campañas es desproporcionado.

Aunque monitorear más programas en precampañas permitiría detectar conductas irregulares como adelantamiento de precampañas, violación a los periodos, difusión de calumnias, de encuestas sin metodología científica; detección de contratación ilegal de radio y televisión, así como elementos de inequidad en las coberturas, no se aprobó esa ampliación.

Ocho de diez consejeros se opusieron a las propuestas de la consejera Carla Humphrey para aprovechar el monitoreo para contar con insumos para cumplir sus nuevas atribuciones de revisar la “integridad” de las candidaturas y de paso revisar el uso de inteligencia artificial en medios, lo que permitiría detectar casos del uso de esa tecnología para ejercer violencia de género o difusión de calumnias.

Humphrey recordó que INE debe cumplir su nueva facultad de valorar esa información a través de una nueva comisión de integridad. Tampoco se aprobó ese planteamiento.