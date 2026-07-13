Somos Mx arranca con quejas contra mañaneras y precampañas adelantadas rumbo al 2027

Acosta Naranjo sostuvo que el INE debe intervenir para frenar las campañas anticipadas, pues, afirmó, este tipo de proselitismo genera una demanda de recursos que abre la puerta al financiamiento de origen ilícito.

"Me parece que el INE tiene que poner atención. Sí tenemos que ver el tremendo problema que son las campañas adelantadas. Eso genera necesidades de dinero y de recursos que muchas veces por eso llegan recursos de la delincuencia, porque ¿cómo sostienen una campaña tan prolongada durante tanto tiempo?", cuestionó.

Señaló que existen dirigentes y aspirantes que actualmente ocupan cargos como diputados federales o legisladores locales, cuyos salarios, dijo, no serían suficientes para financiar campañas de esa magnitud. Por ello, insistió en que detener el proselitismo anticipado también contribuiría a frenar el flujo de recursos de procedencia desconocida.

Guadalupe Acosta Naranjo fue designado dirigente nacional del nuevo partido "Somos México" durante la asamblea nacional constitutiva en febrero pasado. (Cuartoscuro/Mario Jasso)

El dirigente adelantó que Somos México no recurrirá a figuras como "coordinadores" o "defensores" para adelantar sus procesos internos, como han hecho otros partidos, aunque reconoció que esa decisión los coloca en desventaja por tratarse de un instituto político de reciente registro, con menos financiamiento y menor acceso a tiempos oficiales en radio y televisión.

"Vamos a tratar de ser una oposición responsable y de exigir a las autoridades una mejor calidad, un piso más parejo, la imparcialidad y la equidad de los órganos electorales y de los procesos. Porque si de por sí la contienda es muy inequitativa, imagínese cómo será si todos estos vicios y trampas que se están haciendo se permiten y se toleran", expresó.

Durante la sesión del Consejo General del INE, en la que participó, llamó directamente a las consejerías electorales a actuar.

"Consejeras, consejeros, urge detener las ilegales campañas adelantadas, la intromisión presidencial en el proceso electoral, el uso de los programas sociales de manera clientelar y la intromisión escandalosa de la delincuencia organizada en las elecciones, con su violencia criminal y su sucio dinero", manifestó.

Más tarde, en entrevista, explicó que su estrategia será recurrir a los tribunales para intentar frenar las conductas que, a su juicio, vulneran la equidad de la contienda.

"Vamos a presentar primero recursos legales para tratar de pararlos. Yo a veces les digo a los compañeros que no debemos repetir los vicios que se están haciendo en otros lados, aunque no hacerlo aumenta la inequidad", comentó.

Acosta Naranjo agregó que esa desventaja también se refleja en que, hasta ahora, Somos México desconoce con qué nombre y emblema podrá competir en las elecciones de 2027, luego de que el INE ordenó modificar tanto su denominación como sus colores. Indicó que el caso sigue pendiente de resolución en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

"A ellos les molesta que usemos el rosa, pero a nadie le molesta que el guinda sea el color de los chalecos de todos los servidores de la nación", criticó.