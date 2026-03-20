Morena quiere impedir el registro de Somos MX, dice Acosta Naranjo

Acosta pidió por tanto al INE mantener su criterio, según el cual ante una situación de presunta duplicidad de afiliados la militancia se acredita en el partido que cuente con la documentación que acredite la voluntad de afiliarse de cada ciudadano empadronado.

Aun con esos documentos, además, el INE realiza visitas a los ciudadanos para verificar las firmas y el libre deseo de afiliarse.

En el caso de Somos MX, explicó, sus afiliaciones las realizó vía la aplicación móvil del INE, por lo que es éste el que posee ya toda la documentación original y datos biométricos de los ciudadanos, como lo son las fotografías “vivas”.

Es decir está acreditada ante el INE la existencia de cada militante, verificada su calidad de ciudadano con derechos políticos vigentes y su deseo de afiliarse a esa fuerza política, por lo que descartó que el registro de Somos MX esté en riesgo.

En cambio Morena afilió vía tableta electrónica propia, en donde recabó toda la información, pues decidió no usar la app del INE, por lo que está obligado a presentar ante este todos los documentos originales para acreditar esos presuntos nuevos militantes, explicó Acosta.

“Sí hubo un intento de asesinato de Morena, pero las balas eran de salva”, acusó al referir que el partido en el gobierno quiso “matar” a Somos Mx y otras agrupaciones, como “Que siga la democracia”, otra organización en proceso de obtención de registro como partido político nacional.

Morena anunció que afilió 12 millones de personas en los últimos meses y se estima que 100 mil son de las 4 organizaciones interesadas en ser partidos.

De acuerdo con Acosta, afiliadores de Morena acudieron a los distritos en los que Somos Mx realizó asambleas distritales y con uso de padrones de beneficiarios de programas sociales reclutó personas con la intención de quitar militantes opositores con el criterio de que la última afiliación es la válida.

“Sabiendo quien iba a nuestras asambleas fueron a afiliar, sea con una propuesta o con una amenaza. O sin avisar, porque tienen el padrón de beneficiarios y como no lo están haciendo con la plataforma del INE la verificación no es automática”.

Explicó que Somos Mx y todas las organizaciones que buscan convertirse en partido saben exactamente cuántos ciudadanos que son sus militantes aparecen en padrones de otros partidos, en este caso a Morena, pues como parte del procedimiento el INE realiza cruces con todos los partidos.