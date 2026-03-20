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CDMX

Morena quiere impedir el registro de Somos MX, dice Acosta Naranjo

El Instituto Nacional Electoral (INE) concluirá en mayo el proceso de verificación de padrones que permitirá conocer qué fuerza salva el registro o lo obtiene.
vie 20 marzo 2026 03:04 PM
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El experredista Guadalupe Acosta Naranjo fue electo como presidente de Somos México. (Foto: Carina García/Expansión Política)

Somos MX, organización que aspira a ser partido, denunció el supuesto intento de Morena de cerrarle el paso a su registro como fuerza política nacional, con la presunta afiliación de personas que ya se habían empadronado en sus filas.

El líder de la agrupación, Guadalupe Acosta Naranjo, evidenció la estrategia morenista, dirigida a quitar afiliados a las organizaciones que aspiran a ser partidos, reducir el número de militantes necesarios para cumplir el requisito e incluso dejar sin quórum requerido asambleas realizadas y ya validadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

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Acosta pidió por tanto al INE mantener su criterio, según el cual ante una situación de presunta duplicidad de afiliados la militancia se acredita en el partido que cuente con la documentación que acredite la voluntad de afiliarse de cada ciudadano empadronado.

Aun con esos documentos, además, el INE realiza visitas a los ciudadanos para verificar las firmas y el libre deseo de afiliarse.

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En el caso de Somos MX, explicó, sus afiliaciones las realizó vía la aplicación móvil del INE, por lo que es éste el que posee ya toda la documentación original y datos biométricos de los ciudadanos, como lo son las fotografías “vivas”.

Es decir está acreditada ante el INE la existencia de cada militante, verificada su calidad de ciudadano con derechos políticos vigentes y su deseo de afiliarse a esa fuerza política, por lo que descartó que el registro de Somos MX esté en riesgo.

En cambio Morena afilió vía tableta electrónica propia, en donde recabó toda la información, pues decidió no usar la app del INE, por lo que está obligado a presentar ante este todos los documentos originales para acreditar esos presuntos nuevos militantes, explicó Acosta.

“Sí hubo un intento de asesinato de Morena, pero las balas eran de salva”, acusó al referir que el partido en el gobierno quiso “matar” a Somos Mx y otras agrupaciones, como “Que siga la democracia”, otra organización en proceso de obtención de registro como partido político nacional.

Morena anunció que afilió 12 millones de personas en los últimos meses y se estima que 100 mil son de las 4 organizaciones interesadas en ser partidos.

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De acuerdo con Acosta, afiliadores de Morena acudieron a los distritos en los que Somos Mx realizó asambleas distritales y con uso de padrones de beneficiarios de programas sociales reclutó personas con la intención de quitar militantes opositores con el criterio de que la última afiliación es la válida.

“Sabiendo quien iba a nuestras asambleas fueron a afiliar, sea con una propuesta o con una amenaza. O sin avisar, porque tienen el padrón de beneficiarios y como no lo están haciendo con la plataforma del INE la verificación no es automática”.

Explicó que Somos Mx y todas las organizaciones que buscan convertirse en partido saben exactamente cuántos ciudadanos que son sus militantes aparecen en padrones de otros partidos, en este caso a Morena, pues como parte del procedimiento el INE realiza cruces con todos los partidos.

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“En nueve ocasiones entre 2025 y 2026, Morena hizo 9 entrega de (paquetes de datos de) afiliados, el INE le pidió mandar el original (de la solicitud de empadronamiento voluntario) y nunca pudo enviar el original. Hay nueve oficios que tengo en mi poder en que el INE le dijo no me lo entregues en electrónico sino en físico, y no pudo'', dijo Acosta.

Cuando eso sucede, recordó, “el INE dice el afiliado se queda en el partido que tiene el original. A nosotros no nos piden nada porque ellos tienen los documentos de afiliados y en asambleas”, agregó.

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Sin embargo indicó que Morena “ante la última oportunidad” de echar abajo a nuevos partidos, entregó al INE datos de 93,742 nuevos afiliados, entre ellos supuestos militantes de organizaciones que quieren ser partidos y realizaron sus asambleas y empadronaron ciudadanos.

“No entregó originales, solo USB alegando que puede pero espero que les digan por décima vez no entregaste original por lo tanto los afiliados se quedan en el partido que los afilió”.

Hasta ahora Que siga la Democracia es la que presentó una queja ante el INE por supuestas anomalías en la afiliación de Morena para cerrarle el paso a ser partido.

Esta agrupación está vinculada a Morena, pues diputados y funcionarios han emanado de sus filas y fue la promotora del proceso que permitió al expresidente Andrés Manuel López Obrador concretar el proceso de revocación de mandato en 2022.

Por eso Acosta Naranjo señaló que en ese caso es “una pelea de primos hermanos, están peleando la herencia, la casa de la abuelita”, pero en realidad Morena buscó “asesinar” a todos los que quieren ser partidos,

“Nosotros nos habíamos quedado calladitos, (pero) andan con ganas de fregar, estamos tranquilos porque nos blindamos”, aseguró.

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