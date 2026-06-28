Somos México promete 20% de candidaturas a madres buscadoras y activistas

Líderes y simpatizantes de Somos México se reunieron en el Monumento a la Revolución para celebrar que obtuvieron las afiliaciones y asambleas requeridas para constituirse como partido político ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, durante el acto también acusaron a una parte de las y los consejeros del INE de intentar dar un golpe a su movimiento opositor al otorgarles un plazo de dos meses para cambiar el nombre y el logotipo del partido por el uso de la palabra "México".

Acosta Naranjo adelantó que impugnarán la decisión por la vía legal para conservar la identidad del partido y calificó la medida como injusta, al señalar que anteriormente otras fuerzas políticas utilizaron el nombre del país, como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Fuerza por México.

"Vamos a ir al Tribunal Electoral acompañados de los mejores juristas, de los mejores especialistas en materia electoral a defender nuestro nombre, porque vamos a defender nuestro nombre como defendemos a la patria", aseguró.

El dirigente informó que el próximo 25 de julio Somos México convocará a un Consejo Nacional y a un Consejo Consultivo Ciudadano para definir las siguientes etapas en la construcción del partido.

"Se van a instalar los gabinetes especializados para construir, para debatir, para redactar el proyecto alternativo de país.

"¡No basta quitar a Morena, tenemos que ser mejores! Somos oposición, pero seremos una opción para México", señaló el líder del nuevo partido de oposición.

Acosta Naranjo agregó que las y los coordinadores de Somos México no recibirán automáticamente una candidatura a un cargo de elección popular, sino que estas se definirán mediante el voto de la ciudadanía.

Al evento asistieron integrantes de Somos México y figuras de la oposición, entre ellas el exsenador Emilio Álvarez Icaza y el exsenador panista Gustavo Madero. Como parte de la ceremonia, colocaron al pie del Monumento a la Revolución un arreglo floral con el logotipo del nuevo partido.