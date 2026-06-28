Somos México promete 20% de candidaturas a madres buscadoras y activistas

Líderes y simpatizantes de Somos México se reunieron en el Monumento a la Revolución para celebrar que obtuvieron las afiliaciones y asambleas requeridas para constituirse como partido político ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
Sin embargo, durante el acto también acusaron a una parte de las y los consejeros del INE de intentar dar un golpe a su movimiento opositor al otorgarles un plazo de dos meses para cambiar el nombre y el logotipo del partido por el uso de la palabra "México".
Acosta Naranjo adelantó que impugnarán la decisión por la vía legal para conservar la identidad del partido y calificó la medida como injusta, al señalar que anteriormente otras fuerzas políticas utilizaron el nombre del país, como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Fuerza por México.
"Vamos a ir al Tribunal Electoral acompañados de los mejores juristas, de los mejores especialistas en materia electoral a defender nuestro nombre, porque vamos a defender nuestro nombre como defendemos a la patria", aseguró.
El dirigente informó que el próximo 25 de julio Somos México convocará a un Consejo Nacional y a un Consejo Consultivo Ciudadano para definir las siguientes etapas en la construcción del partido.
"Se van a instalar los gabinetes especializados para construir, para debatir, para redactar el proyecto alternativo de país.
"¡No basta quitar a Morena, tenemos que ser mejores! Somos oposición, pero seremos una opción para México", señaló el líder del nuevo partido de oposición.
Acosta Naranjo agregó que las y los coordinadores de Somos México no recibirán automáticamente una candidatura a un cargo de elección popular, sino que estas se definirán mediante el voto de la ciudadanía.
Al evento asistieron integrantes de Somos México y figuras de la oposición, entre ellas el exsenador Emilio Álvarez Icaza y el exsenador panista Gustavo Madero. Como parte de la ceremonia, colocaron al pie del Monumento a la Revolución un arreglo floral con el logotipo del nuevo partido.
No les molesta que el Mayo, el Chapo, el Mencho, que la bola de delincuentes se hayan apropiado del país. (...) Les indigna que nosotros usemos el nombre orgulloso de Somos México, ¿y saben qué? ¡Sí somos México!"
Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México.