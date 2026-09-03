Sheinbaum suma 112 reformas y se coloca entre los presidentes con más cambios a la Constitución

La segunda propuesta fue conocido como “Plan B”, en el que Claudia Sheinbaum propuso recortar recursos a los congresos locales, acotar la estructura de los ayuntamientos y establecer que la consulta de revocación de mandato de la mandataria federal se realizará en 2027, pasó, pero tuvo modificaciones.

A propuesta del PT, retiraron que la consulta de revocación de mandato se realizara en año electoral, y lo demás quedó igual.

Los cambios en materia laboral

Otras de las reformas que han marcado la gestión de la mandataria es en en el campo laboral, como la reducción de las 40 horas laborales a la semana. La primera reducción sería en 2027 con jornadas máximas de 46 horas, e ira disminuyendo dos horas por cada año hasta llegar a las 40 horas semanales en 2030.

También se modificó la Ley Federal del Trabajo para obligar a los patrones a proveer de asientos a las personas trabajadoras, como parte del derecho al descanso en la jornada laboral. Esta fue conocida como la Ley Silla.

Esto significa que los trabajadores tienen derecho a tener una silla con respaldo para descansar ya sea durante sus funciones o para el descanso periódico durante su jornada laboral.

Para ello, los patrones tienen la obligación de proveer el número suficiente de asientos para la disposición de los trabajadores. Además, se instruye que los reglamentos internos del centro de trabajo, deberán incluir que los periodos de reposo durante la jornada laboral son obligatorios.

Las reformas en materia de salud

En esta materia, la presidenta mandó una iniciativa para prohibir los cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos análogos; en esta misma reforma se incluye el concepto de “salud digital” por el que se refiere como la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación en los servicios de salud, como la telesalud, la telemedicina y la salud móvil.

Por ello, enfatiza que la Secretaría de Salud será la responsable de emitir las disposiciones para la implementación, supervisión y mejora continua de los servicios de salud digital en todas las instituciones públicas.