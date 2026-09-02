Cadena perpetua a narcopolíticos, propone el PAN en su agenda legislativa

“Vamos a insistir. Fuimos los primeros en poner la propuesta sobre la mesa: sanciones, las más duras, que nunca salgan de la cárcel los narcopolíticos, los que mienten diciéndole a la gente que les van a servir y se dedican a servir a sus patrones del crimen”, dijo.

¿Qué propone el PAN en el Congreso en 2026?

Seguridad y economía polarizarán al Congreso, pues los planeamientos del PAN, además de exigir transparencia en los indicadores para medir la incidencia delictiva y planear mejor su combate, así como cárcel a los políticos que pactan con los criminales, será frenar a la corrupción y de ambos fenómenos responsabilizan a los gobiernos de Morena.

Los grupos parlamentarios del PAN en el Congreso enlistan el combate a narcopolíticos y a la corrupción las prioridades que darán en la parte final de este 2026.

El Grupo Parlamentario también llevará a la discusión del próximo Paquete Económico 2027 la exigencia de que el dinero público atienda las necesidades de las familias y de evitar que siga a la alza la deuda mientras empeoran los servicios públicos.

“Vamos por transparencia y rendición de cuentas fiscal, exigiendo auditorías en tiempo real a los recursos públicos y obras”, dijo Lixa.

En el rubro de economía y bolsillo familiar el coordinador de los panistas explicó que su partido insistirá en que el presupuesto sea responsable, no haya más deuda pública y se dé alivio fiscal a quienes generan empleos.

“Pero sobre todo daremos una lucha frontal por las libertades y la democracia, la defensa irrestricta de la libertad de expresión, el derecho a la información y el contrapeso frente al oficialismo”.