Cadena perpetua a narcopolíticos, propone el PAN en su agenda legislativa

En tanto, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, advirtió que su partido denunciará si hay intentos de bloquear las propuestas legislativas del PAN.
“Nosotros queremos ver cómo vota Morena la disminución de la gasolina, queremos ver cómo vota Morena el exentar el aguinaldo del Impuesto Sobre la Renta (ISR), queremos ver cómo vota Morena que los narcopolíticos merezcan cadena perpetua”, dijo.
Además expuso en el pleno del Congreso General, en la sesión de apertura, otras propuestas: una revisión pública y técnica de la metodología del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para estimar los homicidios dolosos, en aras de dar transparencia a las cifras con las que se planea la política de combate al crimen.
En otra propuesta, demandó que desde el Congreso se corrijan los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias en México emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, para eliminar sanciones por los contenidos de los medios de comunicación.
Esas reglas indican la facultad del gobierno para multar hasta con el 1 % de los ingresos a cualquier estación de radio, canal de televisión por cualquier violación al lineamiento, y se incluyó, dijo el panista, multa si se publica información que a juicio del propio gobierno sea falsa.
“Por eso nosotros proponemos que esos lineamientos vengan a este Congreso, que se elimine expresamente la multa por contenido. Ninguna autoridad ni esta ni la que venga cuando ustedes se vayan, porque se van a ir, puede autonombrarse juez de la verdad”.