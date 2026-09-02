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México

Cadena perpetua a narcopolíticos, propone el PAN en su agenda legislativa

El PAN plantea la cárcel de por vida para políticos en medio de las investigaciones contra exfuncionarios de Sinaloa ligados a Los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera.
mié 02 septiembre 2026 05:25 PM
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Bajo el lema Soluciones para México el dirigente del PAN, Jorge Romero, presenta las bases con las que ese partido dará la batalla legislativa de fin de 2026.
La dirigencia nacional del PAN, que encabeza Jorge Romero, expuso las lineas generales que guiarán sus propuestas legislativas este periodo de sesiones. (Foto: PAN)

El PAN planeó un periodo ordinario de sesiones en el Congreso mexicano centrado en el combate y la denuncia de la infiltración de la delincuencia organizada en la política.

La agenda panista fue sintetizada en la frase “soluciones para México”. De acuerdo con el líder de los diputados panistas, Elías Lixa Abimheri, en seguridad y justicia se dará desde el Congreso “un combate frontal a la narcopolítica”.

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“Vamos a insistir. Fuimos los primeros en poner la propuesta sobre la mesa: sanciones, las más duras, que nunca salgan de la cárcel los narcopolíticos, los que mienten diciéndole a la gente que les van a servir y se dedican a servir a sus patrones del crimen”, dijo.

¿Qué propone el PAN en el Congreso en 2026?

Seguridad y economía polarizarán al Congreso, pues los planeamientos del PAN, además de exigir transparencia en los indicadores para medir la incidencia delictiva y planear mejor su combate, así como cárcel a los políticos que pactan con los criminales, será frenar a la corrupción y de ambos fenómenos responsabilizan a los gobiernos de Morena.

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Los grupos parlamentarios del PAN en el Congreso enlistan el combate a narcopolíticos y a la corrupción las prioridades que darán en la parte final de este 2026.

El Grupo Parlamentario también llevará a la discusión del próximo Paquete Económico 2027 la exigencia de que el dinero público atienda las necesidades de las familias y de evitar que siga a la alza la deuda mientras empeoran los servicios públicos.

“Vamos por transparencia y rendición de cuentas fiscal, exigiendo auditorías en tiempo real a los recursos públicos y obras”, dijo Lixa.

En el rubro de economía y bolsillo familiar el coordinador de los panistas explicó que su partido insistirá en que el presupuesto sea responsable, no haya más deuda pública y se dé alivio fiscal a quienes generan empleos.

“Pero sobre todo daremos una lucha frontal por las libertades y la democracia, la defensa irrestricta de la libertad de expresión, el derecho a la información y el contrapeso frente al oficialismo”.

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En tanto, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, advirtió que su partido denunciará si hay intentos de bloquear las propuestas legislativas del PAN.

“Nosotros queremos ver cómo vota Morena la disminución de la gasolina, queremos ver cómo vota Morena el exentar el aguinaldo del Impuesto Sobre la Renta (ISR), queremos ver cómo vota Morena que los narcopolíticos merezcan cadena perpetua”, dijo.

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Además expuso en el pleno del Congreso General, en la sesión de apertura, otras propuestas: una revisión pública y técnica de la metodología del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para estimar los homicidios dolosos, en aras de dar transparencia a las cifras con las que se planea la política de combate al crimen.

En otra propuesta, demandó que desde el Congreso se corrijan los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias en México emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, para eliminar sanciones por los contenidos de los medios de comunicación.

Esas reglas indican la facultad del gobierno para multar hasta con el 1 % de los ingresos a cualquier estación de radio, canal de televisión por cualquier violación al lineamiento, y se incluyó, dijo el panista, multa si se publica información que a juicio del propio gobierno sea falsa.

“Por eso nosotros proponemos que esos lineamientos vengan a este Congreso, que se elimine expresamente la multa por contenido. Ninguna autoridad ni esta ni la que venga cuando ustedes se vayan, porque se van a ir, puede autonombrarse juez de la verdad”.

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