PAN acusa justicia selectiva: ''Se actúa rápido contra Ruffo... pero no contra Rocha Moya y Marina del Pilar''

Esta es la postura de @AccionNacional ante los hechos ocurridos hoy contra el exgobernador Ernesto Ruffo. pic.twitter.com/btYsOZddZr — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) July 16, 2026

El PAN sostuvo que "la ley no puede aplicarse con criterios distintos dependiendo de la persona o del partido al que pertenezca" y afirmó que la detención de Ruffo Appel ocurre en un contexto de cuestionamientos por el trato que, asegura, han recibido otros casos vinculados con Morena.

El partido señaló que el arresto coincide con la controversia que enfrenta la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, luego de la difusión de audios en los que presuntamente negocia con autoridades de Estados Unidos la entrega de información en materia de seguridad a cambio de recuperar su visa.

Ante ello, demandó que las autoridades actúen "con absoluta transparencia" y demuestren que la procuración de justicia no responde a intereses políticos ni a un trato diferenciado.

Los hechos ocurridos hoy en torno al exgobernador Ernesto Ruffo deben esclarecerse y la autoridad debe actuar conforme a la ley.



No permitiremos que este episodio se utilice para desviar la atención. Seguiremos exigiendo que se investiguen a fondo los señalamientos contra la… pic.twitter.com/Nx7jYFolZc — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) July 16, 2026

La dirigencia panista también expresó su confianza en que Ruffo Appel esclarecerá las acusaciones por la vía legal y subrayó que corresponde a las autoridades conducir el proceso con estricto apego a la ley, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

La detención del exgobernador se dio a conocer la tarde de este miércoles, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en Ensenada lo capturaron por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

Ruffo Appel es una figura histórica del PAN al convertirse en 1989 en el primer gobernador de oposición en México, tras ganar la gubernatura de Baja California y poner fin a décadas de hegemonía del PRI en las entidades federativas.

Su triunfo abrió el camino para que otros candidatos opositores, como Francisco Barrio en Chihuahua y Carlos Medina Plascencia en Guanajuato, también alcanzaran gubernaturas bajo las siglas del PAN.