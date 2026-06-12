El Tribunal Electoral abre la puerta a la reelección de Jorge Romero en el PAN para 2027

El miércoles 10 de junio los magistrados analizaron la contradicción entre el derecho a buscar reelegirse de Romero y la garantía de alternancia y paridad de género.

El pleno de magistrados sostuvo que la paridad y la alternancia deben armonizarse con otros principios válidos en la vida interna de los partidos, como la auto organización, la autodeterminación y la elección consecutiva.

Concluyó que la posibilidad de contender por la reelección no equivale a una continuidad automática ni anula la paridad, pues hay de por medio un proceso interno sujeto al voto de la militancia.

Así, al confirmar la validez de la reforma estatutaria panista, aprobada previamente por el Instituto Nacional Electoral (INE), seis de siete magistrados dieron a Romero la posibilidad de reelegirse por única ocasión para el periodo 2027-2030.

Con esa decisión la convocatoria para que se elija a la próxima presidencia nacional panista será dirigida a mujeres del PAN, pero podrá inscribirse el actual presidente Romero para ser reelecto para un único periodo consecutivo.

En la sesión, la mayoría de magistrados indicaron que la posibilidad de reelección no la garantiza en automático.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, el único que votó en contra y dio la razón a las impugnantes panistas, dijo que se limitará el acceso a las mujeres a la presidencia del PAN.

Esa contienda no sería pareja y podría dejar a las militantes panistas en condiciones de competencia desigual.

Pero la mayoría de los magistrados establecieron que con la reglas estatutarias sí se garantiza de manera eficaz el derecho de las mujeres panistas a acceder a la dirigencia nacional, pues una vez agotado el único periodo de reelección permitido a los hombres, el siguiente proceso interno del PAN (2030-2033) queda reservado al género femenino.

Conforme a lo aprobado, la presidencia del partido debe alternarse por género.

Si una mujer gana la presidencia, la siguiente convocatoria será abierta a mujeres y hombres, con posibilidad de reelección de la presidenta.

Pero si gana la presidencia panista un varón, la siguiente convocatoria para elegir dirigente será exclusiva para mujeres, aunque permite la reelección del presidente por una ocasión, situación que es la que tiene hoy Romero Herrera, quien podrá competir por una única reelección.

De ser reelecto para un segundo periodo consecutivo, la siguiente convocatoria deberá ser exclusivamente para mujeres, sin excepción.