Rubén Rocha, entre la presión de EU y el fin de la protección en Morena

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, se convirtió en un factor de tensión política y diplomática en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ya marcó distancia de él por su decisión de regresar al poder estatal, en el que estuvo menos 48 horas.
Ese tiempo bastó para pasar, del respaldo del gobierno federal y la cúpula de Morena, a dejarlo solo y presionarlo para que dejara su cargo, mientras en el país crecen las voces que piden poner fin al “rochismo” y desde Estados Unidos aumentan los llamados para que enfrente a la justicia de esa nación.
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El regreso de Rocha fue rechazado por los morenistas. Primero la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, informó que regresar a la gubernatura era una decisión personal, pero que la Fiscalía General de la República mantenía abiertas las investigaciones relacionadas contra Rocha y nueve políticos más señalados desde Estados Unidos.
En su gira de trabajo por la Ciudad de México, la presidenta afirmó que se enteró del regreso de Rocha al poder por una publicación en redes sociales. A través de un mensaje, planteó que ningún interés personal puede estar por encima de los intereses del pueblo y de la Nación.
Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación. Y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder. Porque el poder sin…
Pero no fue la única. En el Poder Legislativo y a nivel estatal, los morenistas cuestionaron el regreso de Rocha al cargo para el que fue electo hasta octubre de 2027.
"Ninguna autoridad está facultada para actuar al margen de la ley ni para tomar determinaciones unilaterales que atenten contra el orden constitucional o el diálogo republicano", señalaron gobernadores en un desplegado.
Sin blindaje ante la justicia
A más de 100 días del “miércoles negro”, en el que el gobierno de Estados Unidos acusó a Rubén Rocha y a nueve políticos más de “conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos”, el morenista informó que retomaría su cargo.
Lo hizo a través de una publicación de 524 palabras, pero sin comentarle su intención a la presidenta Claudia Sheinbaum.
A las y los sinaloenses: A las y los mexicanos:
El día de hoy he retomado el ejercicio de mi cargo de Gobernador Constitucional del Estado Sinaloa.
Es mi deber cumplir con el mandato de las y los sinaloenses, quienes me eligieron como titular del Poder Ejecutivo para gobernar…
En Sinaloa, su regreso al poder fue leído como un acto de cinismo.
“Se le permitió regresar al gobierno con aquel cinismo, con desvergüenza, con desfachatez”, comenta Ricardo Beltrán, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados en Sinaloa.
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Pero su fuero como gobernador no necesariamente lo blinda. Emilio Vizarretea Rosales, profesor de la UNAM y experto en seguridad y delincuencia organizada, recuerda que cuando Estados Unidos tiene en la mira algún presunto delincuente, va por él sin importar su fuero.
“El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estaba en funciones con un rango un más alto que el gobernador Rubén Rocha. Entonces, ¿si quisieran intervenir se preocuparían si Rubén Rocha tiene fuero o no como gobernador? Claro que no”, plantea.
EU aumenta la presión para su entrega
El político de Morena, quien durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contó con su respaldo y defensa, es señalado por el gobierno de Estados Unidos desde hace cuatro meses por presuntamente haber brindado protección a “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa.
A la petición formal de Washington se sumaron recientemente nuevos llamados para que Rocha sea llevado ante la justicia, elevando la presión sobre el gobierno de Sheinbaum y la relación bilateral.
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El fin de semana, Derek Maltz, un exintegrante de la Administración para el Control de Drogas (DEA), envió un mensaje dirigido al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para impulsar una operación para detener al mandatario y trasladarlo a Estados Unidos.
La petición se dio días después de que Harfuch fuera calificado por el actual director de la DEA, Terry Cole, "socio de confianza y buen amigo de Estados Unidos", tras encontrarse en una reunión en Argentina.
A juicio de Vizarretea la solicitud estadounidense implica un mensaje claro: México debe entregar a Rochao enfrentar nuevas medidas de presión diplomática.
“Es el famoso ‘toma y daca’ de las agencias estadounidenses, te dan un reconocimiento y te están pidiendo otra cosa. A Harfuch lo reconocen como amigo, y ya le hicieron la primera solicitud, no directamente los de la agencia, si no un exfuncionario de la agencia: entregar a Rocha”, dice.
La petición es clara: que se entregue él por sí mismo o lo entreguen las instituciones mexicanas. Y si no, pues se tomarán otras medidas de presión, más diplomacia dura,
Emilio Vizarretea Rosales, experto en seguridad y delincuencia organizada.
Rocha es una pieza importante para Estados Unidos, pero no la de más interés, ello porque Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, dos de los 10 políticos señalados en abril pasado fueron detenidos, pudieron haber proporcionado información para seguir desmantelando redes de complicidad política con el crimen.
Para el gobierno de Trump, la detención de Rubén Rocha es simbólica porque se trata de un alto perfil de la clase gobernante, una de las aristas a las que ha extendido su batalla contra los cárteles del narcotráfico.
“Entre otras cosas, Rocha Moya ha permitido a los líderes de los Chapitos colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local de Sinaloa, así como en determinadas agencias estatales y locales encargadas del orden público. A su vez, los funcionarios alineados con los Chapitos en la administración de Rocha Moya han protegido a los Chapitos y sus operaciones de tráfico de drogas", acusó el gobierno de Estados Unidos .
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no ha procedido a la detención de Rocha al considerar que no se presentaron las pruebas suficientes del señalamiento hecho por Estados Unidos.
“Que sea una persona con la capacidad, la honestidad, el profesionalismo y la entrega al pueblo de Sinaloa que se requiere. Esa es mi única posición, como pudiera ser la posición de cualquier mexicana o mexicano o cualquier sinaloense. Tendrán que decidirlo el día de hoy”, comentó en su mañanera.
En la entidad de poco más de 3 millones de habitantes la consigna es solo una: nunca más un rochista en el gobierno.
“La exigencia de nosotros es que el rochismo desaparezca de Sinaloa y se retome el rumbo de Sinaloa para que podamos rescatar las calles, la economía, la realidad productiva de ser el granero de México, la realidad de gente noble, la realidad de gente trabajadora, eso es lo que queremos y no estar paniqueados, sometidos e internados en nuestros propios domicilios porque no podemos salir a consecuencia de esta terrible inseguridad que vivimos”, afirma Ricardo Beltrán.
Raquel Zapién Osuna, integrante del Comité de Participación Ciudadana de Sinaloa, expone que es urgente que quien llegue a gobernar la entidad no tenga ningún vínculo con el gobernador con licencia.
"Como Comité de Participación Ciudadana creemos que lo más sano y prudente es que la persona que gobierne Sinaloa no tenga vínculos con la administración del gobernador con licencia. ¿Qué perfil debe tener la persona? Debe ser una persona íntegra, que no utilice su encargo para beneficio personal o de terceros, una persona con trayectoria incuestionable y honradez probada", indica.
Desde la confrontación entre “Los Chapitos” y Los Mayitos”, en Sinaloa se reportan más de 3,700 homicidios dolosos y más de 4,000 personas desaparecidas.
Ricardo Beltrán lo resume así: “No es un Culiacanazo, es un sinaloazo prolongado de casi dos años. Las consecuencia no han sido solamente aquí en Culiacán, la consecuencia ha sido en el sur de Sinaloa, Mazatlán, muchos municipios. Es un Sinaloazo prolongado el que estamos padeciendo los sinaloenses a consecuencia de la confabulación de Rubén Rocha Moya y su equipo con los poderes fácticos”, comenta.
La oposición pide que se detenga al gobernador. Ricardo Anaya, senador y excandidato presidencial, afirmó que no es suficiente que Rocha haya pedido licencia, y se requiere que sea detenido. "Rocha tiene que enfrentar la justicia. Rocha debe ser detenido y debe ser extraditado", afirmó.