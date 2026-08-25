Rubén Rocha, entre la presión de EU y el fin de la protección en Morena

El regreso de Rocha fue rechazado por los morenistas. Primero la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, informó que regresar a la gubernatura era una decisión personal, pero que la Fiscalía General de la República mantenía abiertas las investigaciones relacionadas contra Rocha y nueve políticos más señalados desde Estados Unidos.

En su gira de trabajo por la Ciudad de México, la presidenta afirmó que se enteró del regreso de Rocha al poder por una publicación en redes sociales. A través de un mensaje, planteó que ningún interés personal puede estar por encima de los intereses del pueblo y de la Nación.

Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación. Y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder.

Porque el poder sin… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 22, 2026

Pero no fue la única. En el Poder Legislativo y a nivel estatal, los morenistas cuestionaron el regreso de Rocha al cargo para el que fue electo hasta octubre de 2027.

"Ninguna autoridad está facultada para actuar al margen de la ley ni para tomar determinaciones unilaterales que atenten contra el orden constitucional o el diálogo republicano", señalaron gobernadores en un desplegado.

Sin blindaje ante la justicia

A más de 100 días del “miércoles negro”, en el que el gobierno de Estados Unidos acusó a Rubén Rocha y a nueve políticos más de “conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos”, el morenista informó que retomaría su cargo.

Lo hizo a través de una publicación de 524 palabras, pero sin comentarle su intención a la presidenta Claudia Sheinbaum.

A las y los sinaloenses:

A las y los mexicanos:



El día de hoy he retomado el ejercicio de mi cargo de Gobernador

Constitucional del Estado Sinaloa.



Es mi deber cumplir con el mandato de las y los sinaloenses, quienes me eligieron como titular del Poder Ejecutivo para gobernar… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) August 21, 2026

En Sinaloa, su regreso al poder fue leído como un acto de cinismo.

“Se le permitió regresar al gobierno con aquel cinismo, con desvergüenza, con desfachatez”, comenta Ricardo Beltrán, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados en Sinaloa.