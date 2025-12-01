Jorge Romero 'destapa' a los posibles presidenciables del PAN rumbo al 2030

Además de los coordinadores del PAN en el Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés y Elías Lixa Abimerhi, respectivamente, y Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de los diputados.

Luego de su participación en la FIL de Guadalajara, donde compartió con López Rabadán la presentación de libros, el líder del PAN “destapó formalmente” a la presidenta en San Lázaro:

“Aquí formalmente menciono a la hoy presidenta del Congreso. Tenemos muchísimos perfiles en el PAN”, dijo Romero en entrevista para medios.

Se perfila que la elección presidencial de 2030 en México se realice el domingo 7 de julio. La persona que gane ocupará el cargo hasta el 2036.

El Partido Acción Nacional ya gobernó en dos ocasiones el país: primero con Vicente Fox, del 2000 al 2006, y después con Felipe Calderón, del 2006 al 2012.

En 2018 su candidato presidencial fue Ricardo Anaya, pero fue derrotado por Andrés Manuel López Obrador. En 2024 el partido lanzó –en conjunto con el PRI y el PRD– a Xóchitl Gálvez, pero Claudia Sheinbaum la venció.

Ellos son los posibles presidenciables del PAN

- María Teresa Jiménez. Gobernadora de Aguascalientes desde el 1 de octubre de 2022. También fue presidenta municipal de Aguascalientes en dos periodos consecutivos y se desempeñó como diputada federal.

- María Eugenia Campos. Gobernadora de Chihuahua desde septiembre de 2021; concluye su cargo en 2027. Fue presidenta municipal de la ciudad de Chihuahua en dos mandatos consecutivos (2016-2021). También se desempeñó como diputada federal y diputada local en el Congreso de Chihuahua.

- Libia García. Gobernadora de Guanajuato desde el 26 de septiembre de 2024. Fue secretaria de Gobierno de Guanajuato de 2021 a 2023, se desempeñó como secretaria de Desarrollo Social y Humano del estado y fue diputada local en el Congreso de Guanajuato por dos periodos consecutivos.

- Mauricio Kuri. Gobernador de Querétaro (2021-2027). Se desempeñó como senador por Querétaro y fue coordinador del grupo parlamentario del PAN. Fue presidente municipal de Corregidora, Querétaro, de 2015 a 2018.

- Ricardo Anaya Cortés. Senador por el PAN (desde septiembre de 2024) y coordinador de la bancada de su partido. Fue candidato a la presidencia en 2018, además de ocupar la presidencia nacional del PAN en dos periodos (2014-2015 y 2015-2017) y desempeñarse como diputado federal y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

- Elías Lixa Abimerhi. Coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados (de finales de 2024 a inicios de 2025). Es diputado federal por el Distrito 4 de Yucatán, reelecto para la LXVI Legislatura. Fue vicecoordinador de su grupo parlamentario en legislaturas anteriores y se desempeñó como diputado local en el Congreso de Yucatán.

- Kenia López Rabadán. Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Además de ser senadora, fue diputada de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.