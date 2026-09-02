Fotos en Facebook y recibos compartidos: las 5 pruebas que sí valen para demostrar la unión libre

No todas las parejas que viven juntas están casadas, pero eso no significa que su relación carezca de efectos legales. En México, las parejas que mantienen una relación estable pueden ser reconocidas jurídicamente como concubinato, aunque demostrar que esa unión existió puede convertirse en un reto cuando no hay un acta de matrimonio que lo acredite.
En esos casos, fotografías, recibos, documentos de servicios, contratos e incluso testimonios pueden ayudar a demostrar cómo era la vida en pareja.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN) ha señalado que el concubinato es una relación de hecho que puede producir efectos jurídicos y que, al no existir un documento equivalente al acta de matrimonio, pueden utilizarse distintos medios de prueba para acreditar la relación.
La autoridad debe analizar las pruebas en conjunto y determinar si muestran una relación estable, continua y con elementos de afectividad, solidaridad y ayuda mutua.
Estas son algunas de las pruebas que puedes tener en cuenta para demostrar tu relación de concubinato:
Fotografías y publicaciones en redes sociales
Las fotografías de una pareja pueden servir para mostrar que la relación existía y que tenía una dimensión pública, especialmente cuando se acompañan de otros elementos.
Por ejemplo, fotografías de celebraciones familiares, viajes, reuniones o publicaciones en las que ambos aparecen como pareja pueden formar parte del conjunto de evidencias.
Pero una fotografía en Facebook o Instagram no demuestra por sí sola un concubinato, la SCJN ha establecido que el análisis debe hacerse de manera integral.
Por ello, una fotografía puede tener mayor valor cuando coincide con otros elementos que acrediten convivencia, estabilidad o una vida en común.
Recibos o documentos que muestren un domicilio común
Los documentos relacionados con la vivienda pueden ser especialmente útiles para demostrar que una pareja compartía un hogar.
Entre ellos pueden encontrarse recibos de servicios, contratos de arrendamiento u otros documentos que relacionen a ambos con el mismo domicilio.
La existencia de un domicilio común es uno de los elementos que los tribunales han considerado al analizar la existencia de una relación de concubinato.
Gastos y documentos que muestran una vida económica compartida
Los papeles relacionados con la economía cotidiana también pueden ayudar, en este punto el Máximo Tribunal ha reconocido que para determinar la existencia de una relación familiar pueden analizarse elementos que reflejen la solidaridad y ayuda mutua entre las personas.
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En este apartado entran documentos como contratos con instituciones financieras, declaraciones patrimoniales, prestaciones laborales otorgadas en favor de la familia o incluso otros contratos que reflejen una dinámica económica compartida pueden ser relevantes.
Testigos que conozcan la relación
Cuando no existe un documento que establezca formalmente “estas dos personas viven en concubinato”, los testimonios también pueden adquirir importancia.
La SCJN ha reconocido que, debido a la naturaleza del concubinato, una persona que pretende acreditar esa relación puede ofrecer pruebas distintas de documentos, incluida la testimonial.
Por lo que, familiares, amigos, vecinos u otras personas que conozcan directamente la convivencia pueden aportar información sobre la relación.
Lo importante es que el testimonio se refiera a hechos que la persona realmente conozca y pueda explicar, no simplemente a una opinión sobre si considera que dos personas eran pareja.
Hijos en común
Las actas de nacimiento de hijos en común pueden ser uno de los documentos oficiales más importantes del expediente.
La Suprema Corte ha señalado que demostrar la procreación en común de un hijo o hija genera un fuerte indicio de la existencia de una relación familiar. Sin embargo, también ha aclarado que este elemento, por sí solo, no necesariamente demuestra que existió un concubinato.
En otras palabras, tener un hijo en común puede ser una evidencia relevante, pero la autoridad puede necesitar otros elementos para determinar cómo era la relación entre los progenitores.
¿Para qué se necesita demostrar que vives en unión libre?
Cuando existe una controversia, como reclamar derechos sucesorios, alimentos, una pensión o determinados beneficios puede ser necesario reconstruir la relación a partir de diferentes evidencias.
La Corte ha señalado que el juzgador debe realizar un estudio integral de los medios de prueba.
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Un criterio publicado en 2025 señala que, para efectos de la Ley Federal del Trabajo, debe demostrarse una relación de pareja constante y estable, basada en afectividad, solidaridad y ayuda mutua, que haya perdurado hasta el momento relevante del caso.