Fotos en Facebook y recibos compartidos: las 5 pruebas que sí valen para demostrar la unión libre

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) ha señalado que el concubinato es una relación de hecho que puede producir efectos jurídicos y que, al no existir un documento equivalente al acta de matrimonio, pueden utilizarse distintos medios de prueba para acreditar la relación.

La autoridad debe analizar las pruebas en conjunto y determinar si muestran una relación estable, continua y con elementos de afectividad, solidaridad y ayuda mutua.

Las actas de nacimiento de hijos en común pueden constituir un indicio relevante de una relación familiar. (iStock by Getty Images)



Estas son algunas de las pruebas que puedes tener en cuenta para demostrar tu relación de concubinato:

Fotografías y publicaciones en redes sociales

Las fotografías de una pareja pueden servir para mostrar que la relación existía y que tenía una dimensión pública, especialmente cuando se acompañan de otros elementos.

Por ejemplo, fotografías de celebraciones familiares, viajes, reuniones o publicaciones en las que ambos aparecen como pareja pueden formar parte del conjunto de evidencias.

Pero una fotografía en Facebook o Instagram no demuestra por sí sola un concubinato, la SCJN ha establecido que el análisis debe hacerse de manera integral.

Por ello, una fotografía puede tener mayor valor cuando coincide con otros elementos que acrediten convivencia, estabilidad o una vida en común.

Recibos o documentos que muestren un domicilio común

Los documentos relacionados con la vivienda pueden ser especialmente útiles para demostrar que una pareja compartía un hogar.

Entre ellos pueden encontrarse recibos de servicios, contratos de arrendamiento u otros documentos que relacionen a ambos con el mismo domicilio.



La existencia de un domicilio común es uno de los elementos que los tribunales han considerado al analizar la existencia de una relación de concubinato.

Gastos y documentos que muestran una vida económica compartida

Los papeles relacionados con la economía cotidiana también pueden ayudar, en este punto el Máximo Tribunal ha reconocido que para determinar la existencia de una relación familiar pueden analizarse elementos que reflejen la solidaridad y ayuda mutua entre las personas.