⁠Jóvenes de 17 años ya pueden tramitar su INE y esta es la fecha límite para sacar cita

¿Puedo sacar mi INE con 17 años?

Como se ha vuelto costumbre en años electorales, el INE informó que el 2027 no será la excepción, pues lo jóvenes que estén por cumplir los 18 años de edad podrán tramitar su credencial para votar antes de cumplir la mayoría de edad.

Desde el 1 de septiembre de 2026, el INE arrancó con la Campaña Anual Intensa de credencialización 2026-2027, con el objetivo de actualizar el Padrón Electoral y así garantizar que la ciudadanía pueda participar en las elecciones del próximo 6 de junio de 2027.

Como parte de este programa, los jóvenes que cumplan los 18 años de edad entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027 podrán solicitar de forma anticipada su credencial para votar.

“Esto permitirá que las personas jóvenes que están próximas a alcanzar la mayoría de edad cuenten oportunamente con su credencial y estén en condiciones de ejercer su derecho al voto por primera vez durante la jornada electoral del próximo año”, informó el INE.

El instituto también informó que los jóvenes que cumplan la mayoría de edad hasta el 6 de junio del próximo año tienen como fecha límite para realizar el trámite el próximo 25 de enero de 2027, pues en dicha fecha se cerrará el registro.

La fecha límite para realizar el trámite es el 25 de enero de 2027. (Graciela López Herrera)



Este trámite estará disponible en todo el territorio nacional y es completamente gratuito.

Además de facilitar el proceso para los jóvenes que van a obtener su credencial para votar por primera vez, el INE informó que también tiene previsto renovar 5.4 millones de credenciales entre este mes de septiembre y el próximo 15 de marzo de 2027, previo a la realización de las próximas elecciones.