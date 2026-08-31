"Estamos llevando menos niños al sistema educativo", advierte Teresa Gutiérrez, directora de Monitoreo de Indicadores en Mexicanos Primero.

La cobertura escolar más baja

Los datos oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) demuestran que la cobertura en educación básica disminuyó a tal punto que el ciclo escolar 2026-2027 inició este lunes con el porcentaje más bajo.

Por ejemplo, el 100% de las infancias de 6 a 12 años asistió a la primaria en el ciclo escolar 2015-2016. Sin embargo, el año 2025-2026 cerró en julio pasado con una cobertura de 98% en primaria. Durante el mismo periodo, la cobertura pasó de 70% a 61.5% en preescolar y de 98.8% a 93.9% en secundaria, según reportó la SEP.

Cobertura escolar en educación básica Evolución de la cobertura neta por nivel educativo en México (Ciclos 2011-2012 al 2025-2026) Primaria (Tendencia casi universal) Secundaria (Ligera recuperación reciente) Preescolar (Preocupante caída sostenida) 100% 80% 60% 2011-12 2015-16 2019-20 2021-22 2024-25 2025-26 68.0% 70.3% 72.4% 65.3% 63.9% 61.5% 89.3% 98.8% 94.1% 92.1% 93.1% 93.9% 107.5% 103.7% 101.4% 101.0% 99.5% 98.0% Nivel Educativo 2011-12 2015-16 2019-20 2021-22 2024-25 2025-26 Primaria 107.5% 103.7% 101.4% 101.0% 99.5% 98.0% Secundaria 89.3% 98.8% 94.1% 92.1% 93.1% 93.9% Preescolar 68.0% 70.3% 72.4% 65.3% 63.9% 61.5%

Aunque estas cifras exponen con claridad la disminución de la cobertura escolar, no permiten afirmar con precisión si se debe a que los niños en edad escolar no están yendo a la escuela o si la abandonaron en algún punto, porque la SEP lleva dos años sin publicar los datos de abandono escolar y de eficiencia terminal.

"Cada vez se retrasan más la publicación de la estadística, de los indicadores", explica Gutiérrez. "Entonces, ahí es difícil saber si esta cifra de cobertura ha bajado porque nunca ingresaron al sistema educativo o porque se fueron. No lo sabemos".

"Nacen menos niños"

Las autoridades educativas aseguran que la disminución en la cobertura escolar responde a que México atraviesa una caída en las tasas de natalidad y cada año nacen menos bebés.