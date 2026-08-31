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México

El ciclo escolar 2026-2027 inicia con la más baja cobertura de los últimos 10 años

El país registra la tasa de cobertura escolar en educación básica más baja de la última década, un fenómeno que no se justifica con la caída en los nacimientos, explican especialistas en educación.
lun 31 agosto 2026 11:59 PM
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Un niño con mochila al hombro, dos cuadernos en la mano izquierda y el celular en la mano derecha, se alista para el regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027.
Este lunes regresan a clases 23 millones de alumnos de educación básica: el número más bajo en la última década. (Fotoarte: iStock/IA)

México enfrenta un grave problema educativo en este regreso a clases 2026: el número de niñas, niños y adolescentes que no asisten a la escuela casi se duplicó en la última década. De cada 100 menores en edad escolar, seis quedaban fuera de las aulas en 2015 y actualmente no van a clases 11 de cada 100.

Especialistas en educación observan con preocupación este retroceso, porque significa que muchos infantes no están estudiando o abandonan la escuela, probablemente por dificultades económicas, familiares o sociales.

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"Estamos llevando menos niños al sistema educativo", advierte Teresa Gutiérrez, directora de Monitoreo de Indicadores en Mexicanos Primero.

La cobertura escolar más baja

Los datos oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) demuestran que la cobertura en educación básica disminuyó a tal punto que el ciclo escolar 2026-2027 inició este lunes con el porcentaje más bajo.

Por ejemplo, el 100% de las infancias de 6 a 12 años asistió a la primaria en el ciclo escolar 2015-2016. Sin embargo, el año 2025-2026 cerró en julio pasado con una cobertura de 98% en primaria. Durante el mismo periodo, la cobertura pasó de 70% a 61.5% en preescolar y de 98.8% a 93.9% en secundaria, según reportó la SEP.

Cobertura escolar en educación básica

Evolución de la cobertura neta por nivel educativo en México (Ciclos 2011-2012 al 2025-2026)

Primaria (Tendencia casi universal)
Secundaria (Ligera recuperación reciente)
Preescolar (Preocupante caída sostenida)
100% 80% 60% 2011-12 2015-16 2019-20 2021-22 2024-25 2025-26 68.0% 70.3% 72.4% 65.3% 63.9% 61.5% 89.3% 98.8% 94.1% 92.1% 93.1% 93.9% 107.5% 103.7% 101.4% 101.0% 99.5% 98.0%
Nivel Educativo 2011-12 2015-16 2019-20 2021-22 2024-25 2025-26
Primaria 107.5% 103.7% 101.4% 101.0% 99.5% 98.0%
Secundaria 89.3% 98.8% 94.1% 92.1% 93.1% 93.9%
Preescolar 68.0% 70.3% 72.4% 65.3% 63.9% 61.5%
Fuente: Elaborado con datos oficiales de la SEP (Boletín 239 e indicadores SIGED).

Aunque estas cifras exponen con claridad la disminución de la cobertura escolar, no permiten afirmar con precisión si se debe a que los niños en edad escolar no están yendo a la escuela o si la abandonaron en algún punto, porque la SEP lleva dos años sin publicar los datos de abandono escolar y de eficiencia terminal.

"Cada vez se retrasan más la publicación de la estadística, de los indicadores", explica Gutiérrez. "Entonces, ahí es difícil saber si esta cifra de cobertura ha bajado porque nunca ingresaron al sistema educativo o porque se fueron. No lo sabemos".

"Nacen menos niños"

Las autoridades educativas aseguran que la disminución en la cobertura escolar responde a que México atraviesa una caída en las tasas de natalidad y cada año nacen menos bebés.

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"Los niños que no nacen no van a la escuela", justificó Mario Delgado, secretario de Educación, en una comparecencia ante el Senado de la República en noviembre de 2025.

Aunque es un hecho que los nacimientos han disminuido, los expertos en educación aclaran que, sin embargo, este fenómeno no justifica la caída en la cobertura escolar.

Nacimientos registrados en México

Evolución del registro anual de nacimientos (Ciclos 2015 - 2024)

2.4M 2.15M 1.90M 1.65M 1.40M 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2.30M 2.29M 2.24M 2.16M 2.09M 1.63M 1.91M 1.89M 1.82M 1.60M
Año Nacimientos Registrados Variación % (vs 2015)
2015 2,300,000 Punto de origen
2016 2,293,708 -0.3%
2017 2,236,597 -2.8%
2018 2,162,535 -6.0%
2019 2,092,214 -9.0%
2020* 1,629,211 -29.2% (Subregistro COVID)
2021 1,912,178 -16.9%
2022 1,891,382 -17.8%
2023 1,820,888 -20.8%
2024 1,600,000 -30.4% (Tendencia real)

* Nota: El desplome extraordinario de 2020 se atribuye principalmente al cierre parcial de las oficinas del Registro Civil durante la contingencia sanitaria, lo que generó un desfase temporal de trámites que se regularizó parcialmente en 2021.

Fuente: Estadística de Nacimientos Registrados. Inegi.

Este indicador mide el porcentaje de niños en edad obligatoria de estudiar que van a la escuela, explica Sebastián Corona, investigador de Educación del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

"Este indicador se llama cobertura neta y mide, del total de niños del grupo de edad de cada nivel educativo, cuántos están inscritos en el nivel educativo que les corresponde. Entonces, es un porcentaje. Lo hacemos así porque, justamente, no afecta si hay más niños o hay menos niños. Mides, de la cantidad de niños que hay, cuántos van", detalla en una entrevista reciente.

Los expertos consideran que la SEP ha sido omisa en explicar las razones reales detrás de la caída en la cobertura escolar.

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"La respuesta que nos dan es 'nacen menos niños', pero aquí estamos viendo que hubo los que sí nacieron y que no están yendo a la escuela", señala la especialista de Mexicanos Primero.

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Becas que no resuelven todo

Los principales motivos por los que los estudiantes quedan fuera de la escuela son la falta de recursos, problemas familiares o sociales, relacionados muchas veces con el entorno donde viven.

Por más que haya disminuido la población, ¿dónde están los niños que sí nacieron y no van a la escuela?
Teresa Gutiérrez, directora de Monitoreo de Indicadores en Mexicanos Primero.

El gobierno federal busca resolver esta problemática con la entrega de apoyos económicos. La administración de Claudia Sheinbaum lanzó el programa de becas "Rita Cetina" para todos los estudiantes de educación básica. Pero, hasta ahora, no ha sido suficiente para mantener a todos los alumnos en las aulas.

Los especialistas explican que esto se debe a que muchas familias utilizan esos recursos para complementar el ingreso del hogar. Además, el monto de la beca es insuficiente para resolver otras carencias de las comunidades, como la falta de escuelas cercanas.

Sebastián Corona, investigador del IMCO, indica que el presupuesto del programa de educación básica comunitaria disminuyó 20% este año respecto a 2025. A través de esta iniciativa se construyen escuelas en lugares rurales.

"Entonces, no se están construyendo escuelas comunitarias en zonas rurales y, si no tienes una primaria cerca, no llevas a tu niño", indica.

No hay que quitar el ojo de la cobertura educativa en México, es un problema que está creciendo en los últimos ciclos escolares.
Sebastián Corona, investigador de Educación del IMCO.

En un análisis por separado, la organización Mexicanos Primero identificó otro problema. En las zonas rurales del país, las clases se imparten sobre todo en escuelas llamadas multigrado. De las 226,501 escuelas públicas de educación básica en México, 104,933 operan bajo este modelo, lo que representa el 46% del total de planteles.

Sin embargo, estas escuelas están en el abandono, con pocos recursos y baja matrícula, de apenas 3.2 millones alumnos, lo que equivale únicamente al 14% de la matrícula pública total de educación básica. Esto ha llevado a que algunas escuelas multigrado cierren sus puertas.

"Estamos dejando en el descuido otras cuestiones que podrían también mantener a los jóvenes en la escuela, como una reforma de la manera en la que se dan clases, como concentrarnos en el tema de los aprendizajes, como contar con evaluaciones, y a todo eso no se le está destinando ningún recurso", lamenta Teresa Gutiérrez, especialista de Mexicanos Primero.

Este fenómeno adquiere una dimensión más crítica en el contexto actual, donde los grupos del crimen organizado reclutan a jóvenes de manera forzada o con falsas promesas de empleos bien remunerados.

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