"La respuesta que nos dan es 'nacen menos niños', pero aquí estamos viendo que hubo los que sí nacieron y que no están yendo a la escuela", señala la especialista de Mexicanos Primero.
Becas que no resuelven todo
Los principales motivos por los que los estudiantes quedan fuera de la escuela son la falta de recursos, problemas familiares o sociales, relacionados muchas veces con el entorno donde viven.
Por más que haya disminuido la población, ¿dónde están los niños que sí nacieron y no van a la escuela?
Teresa Gutiérrez, directora de Monitoreo de Indicadores en Mexicanos Primero.
El gobierno federal busca resolver esta problemática con la entrega de apoyos económicos. La administración de Claudia Sheinbaum lanzó el programa de becas "Rita Cetina" para todos los estudiantes de educación básica. Pero, hasta ahora, no ha sido suficiente para mantener a todos los alumnos en las aulas.
Los especialistas explican que esto se debe a que muchas familias utilizan esos recursos para complementar el ingreso del hogar. Además, el monto de la beca es insuficiente para resolver otras carencias de las comunidades, como la falta de escuelas cercanas.
Sebastián Corona, investigador del IMCO, indica que el presupuesto del programa de educación básica comunitaria disminuyó 20% este año respecto a 2025. A través de esta iniciativa se construyen escuelas en lugares rurales.
"Entonces, no se están construyendo escuelas comunitarias en zonas rurales y, si no tienes una primaria cerca, no llevas a tu niño", indica.
No hay que quitar el ojo de la cobertura educativa en México, es un problema que está creciendo en los últimos ciclos escolares.
Sebastián Corona, investigador de Educación del IMCO.
En un análisis por separado, la organización Mexicanos Primero identificó otro problema. En las zonas rurales del país, las clases se imparten sobre todo en escuelas llamadas multigrado. De las 226,501 escuelas públicas de educación básica en México, 104,933 operan bajo este modelo, lo que representa el 46% del total de planteles.
Sin embargo, estas escuelas están en el abandono, con pocos recursos y baja matrícula, de apenas 3.2 millones alumnos, lo que equivale únicamente al 14% de la matrícula pública total de educación básica. Esto ha llevado a que algunas escuelas multigrado cierren sus puertas.
"Estamos dejando en el descuido otras cuestiones que podrían también mantener a los jóvenes en la escuela, como una reforma de la manera en la que se dan clases, como concentrarnos en el tema de los aprendizajes, como contar con evaluaciones, y a todo eso no se le está destinando ningún recurso", lamenta Teresa Gutiérrez, especialista de Mexicanos Primero.
Este fenómeno adquiere una dimensión más crítica en el contexto actual, donde los grupos del crimen organizado reclutan a jóvenes de manera forzada o con falsas promesas de empleos bien remunerados.