Pobladores de Poza Rica reclaman a Sheinbaum por respuesta ante inundaciones

Las tormentas tropicales ''Priscilla'' y ''Raymond'' provocaron deslizamientos de tierra e inundaciones en cinco estados. La presidenta Sheinbaum visitó este domingo algunas zonas afectadas.
dom 12 octubre 2025 06:16 PM
Poza Rica Claudia Sheinbaum
Sheinbaum llegó a Poza Rica, Veracruz, junto a Rocío Nahle. (Foto: Especial )

Habitantes de Poza Rica, Veracruz, una de las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones, reclamaron a la presidenta Claudia Sheinbaum por lo que, consideraron, ha sido una reacción tardía por parte de las autoridades ante la catástrofe natural.

''Hay familias que aún no reciben ayuda. El Ejército no quiere entrar a las casas'', gritó una mujer a la mandataria, quien arribó a la zona a bordo de un vehículo militar.

Sheinbaum llegó a Veracruz después de visitar áreas inundadas en Puebla. La gobernadora Rocío Nahle la acompañó.

“Mis compañeros de la Universidad Veracruzana no pudieron salir”, reclamó un joven a la presidenta, quien intentó tranquilizarlo. “Escucha, no vamos a ocultar nada”, le dijo.

El joven estudiante aseguró que varios de sus compañeros tienen al menos tres días desaparecidos, víctimas de las inundaciones que afectan a decenas de municipios en cinco estados.

“Ya son tres días y no aparecen”, dijo el muchacho. “Sí, compañero, pero son tres días donde estaba totalmente inundado”, respondió Sheinbaum.

Otra voz de los pobladores señaló que en el lugar ''no querían'' la presencia de la gobernadora Nahle.

Sheinbaum reiteró esta misma tarde que ninguno de los damnificados se quedará desamparado.

Al menos 44 personas murieron en los estados tras días de fuertes lluvias e inundaciones, informó este domingo el gobierno.

Las precipitaciones torrenciales por las tormentas tropicales ''Priscilla'' y ''Raymond'' provocaron deslizamientos de tierra e inundaciones en cinco estados.

Se registraron 18 muertos en el estado de Veracruz, 16 en Hidalgo, nueve en Puebla y una en Querétaro.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum gestiona un plan de respuesta para apoyar a 139 localidades afectadas.

Fotos publicadas por el Ejército mexicano mostraron a personas siendo evacuadas por soldados utilizando balsas salvavidas, casas inundadas de lodo y rescatistas caminando con dificultad por las calles de las localidades con aguas que les llegaban a la cintura.

"Continuamos en atención a la emergencia en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, en coordinación con la gobernadora y los gobernadores, así como diversas autoridades federales", dijo Sheinbaum en su cuenta de X.

"El Comité Nacional de Emergencia se encuentra en sesión permanente", agregó.

-Con información de la agencia Reuters.

