Pobladores de Poza Rica reclaman a Sheinbaum por respuesta ante inundaciones

Sheinbaum llegó a Veracruz después de visitar áreas inundadas en Puebla. La gobernadora Rocío Nahle la acompañó.

“Mis compañeros de la Universidad Veracruzana no pudieron salir”, reclamó un joven a la presidenta, quien intentó tranquilizarlo. “Escucha, no vamos a ocultar nada”, le dijo.

El joven estudiante aseguró que varios de sus compañeros tienen al menos tres días desaparecidos, víctimas de las inundaciones que afectan a decenas de municipios en cinco estados.

🌧️ SHEINBAUM ENFRENTA RECLAMOS EN POZA RICA



Durante su recorrido por las zonas afectadas por las lluvias en Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentó reclamos de vecinos que exigen ayuda urgente tras las inundaciones.



📍“Necesitamos apoyo ya, no promesas”, gritaron… pic.twitter.com/t0ml8LH4Yv — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) October 12, 2025

“Ya son tres días y no aparecen”, dijo el muchacho. “Sí, compañero, pero son tres días donde estaba totalmente inundado”, respondió Sheinbaum.

Otra voz de los pobladores señaló que en el lugar ''no querían'' la presencia de la gobernadora Nahle.

Sheinbaum reiteró esta misma tarde que ninguno de los damnificados se quedará desamparado.

Desde el Centro de Comando Permanente en Veracruz, informamos que los tres órdenes de gobierno atienden la emergencia por lluvias en comunidades donde ya establecimos puentes aéreos para entregar ayuda y realizar traslados médicos; también trabajamos para restablecer caminos. En… pic.twitter.com/dmpbfRqLTm — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 13, 2025

Al menos 44 personas murieron en los estados tras días de fuertes lluvias e inundaciones, informó este domingo el gobierno.

Las precipitaciones torrenciales por las tormentas tropicales ''Priscilla'' y ''Raymond'' provocaron deslizamientos de tierra e inundaciones en cinco estados.

Se registraron 18 muertos en el estado de Veracruz, 16 en Hidalgo, nueve en Puebla y una en Querétaro.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum gestiona un plan de respuesta para apoyar a 139 localidades afectadas.

Fotos publicadas por el Ejército mexicano mostraron a personas siendo evacuadas por soldados utilizando balsas salvavidas, casas inundadas de lodo y rescatistas caminando con dificultad por las calles de las localidades con aguas que les llegaban a la cintura.

"Continuamos en atención a la emergencia en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, en coordinación con la gobernadora y los gobernadores, así como diversas autoridades federales", dijo Sheinbaum en su cuenta de X.

"El Comité Nacional de Emergencia se encuentra en sesión permanente", agregó.

-Con información de la agencia Reuters.