"El examen de control hizo justicia", celebran nuevos estudiantes en la UNAM

Un análisis estadístico de la UNAM arrojó que, entre 2021 y 2025, solo 3.5% de los aspirantes obtuvo 100 o más aciertos, proporción que subió a 16.3% en 2026. Mientras que el porcentaje de alumnos con más de 110 puntos aumentó de 0.9% a 5.5% en el mismo periodo.
Ahora, con el examen presencial, los resultados se estabilizaron y cayeron por debajo del promedio del último quinquenio.
Los aspirantes consideran que la caída responde a que el examen de control fue más difícil que la prueba en línea. "Estuvo un poquito más difícil el examen, más confuso", apunta Alfredo.
En el primer examen, él obtuvo 100 aciertos. Pero no fue aceptado en la carrera de Contaduría, en la Facultad de Contaduría y Administración, porque el puntaje mínimo se disparó a 104. Ahora, en el examen de control, alcanzó 85 aciertos y fue seleccionado. Los aciertos mínimos requeridos para esta licenciatura bajaron a 70.
Cuando me enteré del segundo examen, me puse a estudiar como loco y valió la pena porque logré entrar.
Alfredo, estudiante de la UNAM seleccionado en el examen de control 2026.
Josef consiguió 101 aciertos en el examen digital. También había quedado fuera de Contaduría y, tras la segunda prueba, logró ingresar con 84 puntos.
"Cuando salió la noticia del segundo examen, fue una nueva esperanza y me maté estudiando en el poco lapso que dieron de preparación", explica y agrega: "Fue un contraste muy alto el examen a distancia y el examen de control, porque las preguntas venían redactadas de forma muy diferente, lo sentí muy difícil. Ya cuando salieron los resultados, sentí una alegría total".
Regreso a clases en la UNAM
En el campus central de Ciudad Universitaria, decenas de estudiantes de nuevo ingreso se inscriben o asisten a cursos introductorios este lunes, en un ambiente enrarecido. Quienes sobrevivieron a los dos exámenes de la UNAM están felices.
Pero entre quienes vienen de bachilleratos de la universidad y, por lo tanto, no deben presentar examen hay un poco de preocupación porque las clases comenzaron tarde. La universidad retrasó una semana el ciclo escolar para los de nuevo ingreso por las irregularidades en el proceso de selección, que todavía se investigan a través de tres auditorías y una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
El examen de control hizo justicia, porque cómo vamos a dejar entrar a tantas personas que hicieron tanta trampa.
Yamilé, estudiante de nuevo ingreso de la UNAM.
A Roberto, un estudiante de Contaduría, esto le retrasó el proceso para Informática, una carrera de acceso indirecto. Para Eduardo, de la misma carrera, el retraso en las clases podría complicar la enseñanza de todo el programa académico del semestre. Y Yamilé, quien estudiará Ingeniería Ambiental, aplaude la reposición del examen.
Los tres se posicionan a favor del examen de control, una medida que califican de necesaria para salvar el prestigio y credibilidad de la UNAM, puestos en entredicho por la crisis del examen de ingreso 2026.