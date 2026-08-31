"El examen de control hizo justicia", celebran nuevos estudiantes en la UNAM

La institución invalidó la prueba original, realizada en línea, por distintas irregularidades , como el uso masivo de IA para hacer trampa, la detección de casos de suplantación de identidad y venta de reactivos.

Examen de control, una segunda oportunidad

Para hacer frente a esta crisis, la universidad optó por aplicar un examen de control a los aspirantes que habían sido seleccionados y a quienes obtuvieron altos puntajes pero no alcanzaron un lugar, debido a que el número de aciertos mínimos para ingresar se disparó por el uso de IA.

Esteban estuvo en ese segundo grupo. Sacó 98 aciertos en el examen digital, insuficientes para conseguir un lugar en Ingeniería Industrial, en la Facultad de Ingeniería del campus de Ciudad Universitaria, carrera que entonces solicitó 108 puntos.

Así que cuando supo que la UNAM repetiría el examen se sintió "muy aliviado".

"Porque yo estudié 6 o 7 meses y dejé muchas cosas, muchos sacrificios hice, para estudiar. Y yo sé que me fue bien en el examen, que con un puntaje normal hubiera entrado; pero el examen en línea sí dio mucha ventaja a las personas que no estaban preparadas y empezaron a hacer trampa", comparte.

Sin dudarlo, retomó el estudio para presentarse al examen de control y enfrentó nuevos obstáculos. Esteban es originario de Guerrero y la segunda prueba se la asignaron en la Ciudad de México. Así que por la noche viajó 10 horas en autobús, desde Zihuatanejo hasta la capital del país. Presentó el examen a las 12 del día en el Palacio de los Deportes y a las nueve de la noche regresó a su estado.