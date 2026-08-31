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México

"El examen de control hizo justicia", celebran nuevos estudiantes en la UNAM

Alumnos que no habían sido seleccionados en la prueba en línea, cancelada por irregularidades, celebraron que la UNAM aplicara el examen de control, medida que les permitió ingresar a licenciatura.
lun 31 agosto 2026 07:51 PM
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Estudiantes revisan sus celulares en el inicio de clases en la UNAM.
Este lunes iniciaron clases más de 20,900 estudiantes seleccionados tras la aplicación del examen de control, una segunda prueba implementada por la UNAM tras invalidar la primera por irregularidades. (Foto ilustrativa: Cuartoscuro )

Esteban Castro llegó esta mañana a la Ciudad de México desde el estado de Guerrero. De la central de autobuses se fue directo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde este lunes iniciaron las clases para los alumnos de nuevo ingreso a licenciatura.

Viajó con premura porque hasta la noche del viernes pasado supo que había sido aceptado en la casa de estudios más importante del país . Fue uno de los 39,880 aspirantes que repitieron el examen de ingreso a la UNAM.

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La institución invalidó la prueba original, realizada en línea, por distintas irregularidades , como el uso masivo de IA para hacer trampa, la detección de casos de suplantación de identidad y venta de reactivos.

Examen de control, una segunda oportunidad

Para hacer frente a esta crisis, la universidad optó por aplicar un examen de control a los aspirantes que habían sido seleccionados y a quienes obtuvieron altos puntajes pero no alcanzaron un lugar, debido a que el número de aciertos mínimos para ingresar se disparó por el uso de IA.

Para saber más

En la imagen, la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad Universitaria.
México

UNAM reduce hasta 25 aciertos el mínimo para entrar a sus carreras en 2026

Esteban estuvo en ese segundo grupo. Sacó 98 aciertos en el examen digital, insuficientes para conseguir un lugar en Ingeniería Industrial, en la Facultad de Ingeniería del campus de Ciudad Universitaria, carrera que entonces solicitó 108 puntos.

Así que cuando supo que la UNAM repetiría el examen se sintió "muy aliviado".

"Porque yo estudié 6 o 7 meses y dejé muchas cosas, muchos sacrificios hice, para estudiar. Y yo sé que me fue bien en el examen, que con un puntaje normal hubiera entrado; pero el examen en línea sí dio mucha ventaja a las personas que no estaban preparadas y empezaron a hacer trampa", comparte.

Sin dudarlo, retomó el estudio para presentarse al examen de control y enfrentó nuevos obstáculos. Esteban es originario de Guerrero y la segunda prueba se la asignaron en la Ciudad de México. Así que por la noche viajó 10 horas en autobús, desde Zihuatanejo hasta la capital del país. Presentó el examen a las 12 del día en el Palacio de los Deportes y a las nueve de la noche regresó a su estado.

Esteban Castro, de 16 años, inicia clases en la UNAM tras pasar el examen de control. Posa en el campus de Ciudad Universitaria hoy, 31 de agosto de 2026, frente a la Biblioteca Central.
Esteban Castro, de 16 años, inicia clases en la UNAM tras pasar el examen de control. Fue el número 15 con el mayor puntaje para la carrera de Ingeniería Industrial. (Foto: Dulce Soto/Expansión Política)

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El esfuerzo valió la pena: resultó seleccionado en el examen de control: "Sentí un sentimiento de justicia muy grande", afirma.

Aún necesita encontrar un alojamiento en la Ciudad de México, a donde se mudó a toda prisa. Como los resultados del examen de control se difundieron dos días antes del inicio de clases, apenas tuvo tiempo de viajar a tiempo. Cuando termine la jornada de este lunes, se dedicará a buscar cuartos en renta.

Esta dificultad, sin embargo, no le quita el ánimo y la emoción. Ingresar a la UNAM fue el regalo adelantado de Esteban, quien cumple 17 años el próximo viernes.

Bajan los aciertos para la UNAM

La situación fue similar para Alfredo y Josef, quienes también consiguieron un lugar en licenciatura después del examen de control. En esa segunda prueba disminuyeron los puntajes para todas las carreras, elevados atípicamente en el examen en línea por el uso masivo de Inteligencia Artificial.

Estudiantes de nuevo ingreso a licenciatura de la UNAM posan en el campus de Ciudad Universitaria frente a la Biblioteca Central.
Eduardo, Roberto, Josef y Alfredo, estudiantes de nuevo ingreso a la UNAM. (Foto: Dulce Soto/Expansión Política)

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Un análisis estadístico de la UNAM arrojó que, entre 2021 y 2025, solo 3.5% de los aspirantes obtuvo 100 o más aciertos, proporción que subió a 16.3% en 2026. Mientras que el porcentaje de alumnos con más de 110 puntos aumentó de 0.9% a 5.5% en el mismo periodo.

Ahora, con el examen presencial, los resultados se estabilizaron y cayeron por debajo del promedio del último quinquenio.

Los aspirantes consideran que la caída responde a que el examen de control fue más difícil que la prueba en línea. "Estuvo un poquito más difícil el examen, más confuso", apunta Alfredo.

En el primer examen, él obtuvo 100 aciertos. Pero no fue aceptado en la carrera de Contaduría, en la Facultad de Contaduría y Administración, porque el puntaje mínimo se disparó a 104. Ahora, en el examen de control, alcanzó 85 aciertos y fue seleccionado. Los aciertos mínimos requeridos para esta licenciatura bajaron a 70.

Cuando me enteré del segundo examen, me puse a estudiar como loco y valió la pena porque logré entrar.
Alfredo, estudiante de la UNAM seleccionado en el examen de control 2026.

Josef consiguió 101 aciertos en el examen digital. También había quedado fuera de Contaduría y, tras la segunda prueba, logró ingresar con 84 puntos.

"Cuando salió la noticia del segundo examen, fue una nueva esperanza y me maté estudiando en el poco lapso que dieron de preparación", explica y agrega: "Fue un contraste muy alto el examen a distancia y el examen de control, porque las preguntas venían redactadas de forma muy diferente, lo sentí muy difícil. Ya cuando salieron los resultados, sentí una alegría total".

Regreso a clases en la UNAM

En el campus central de Ciudad Universitaria, decenas de estudiantes de nuevo ingreso se inscriben o asisten a cursos introductorios este lunes, en un ambiente enrarecido. Quienes sobrevivieron a los dos exámenes de la UNAM están felices.

Pero entre quienes vienen de bachilleratos de la universidad y, por lo tanto, no deben presentar examen hay un poco de preocupación porque las clases comenzaron tarde. La universidad retrasó una semana el ciclo escolar para los de nuevo ingreso por las irregularidades en el proceso de selección, que todavía se investigan a través de tres auditorías y una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El examen de control hizo justicia, porque cómo vamos a dejar entrar a tantas personas que hicieron tanta trampa.
Yamilé, estudiante de nuevo ingreso de la UNAM.

A Roberto, un estudiante de Contaduría, esto le retrasó el proceso para Informática, una carrera de acceso indirecto. Para Eduardo, de la misma carrera, el retraso en las clases podría complicar la enseñanza de todo el programa académico del semestre. Y Yamilé, quien estudiará Ingeniería Ambiental, aplaude la reposición del examen.

Los tres se posicionan a favor del examen de control, una medida que califican de necesaria para salvar el prestigio y credibilidad de la UNAM, puestos en entredicho por la crisis del examen de ingreso 2026.

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