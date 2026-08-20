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México

Del fentanilo a la caída de “El Mencho”: Harfuch, el funcionario que gana respaldo en Washington

Desde la Secretaría de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, se ha convertido en un interlocutor clave para la agenda de Estados Unidos.
jue 20 agosto 2026 11:59 PM
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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuh, camina junto a Terry Cole, director de la DEA.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, participó en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) 2026, celebrada en Buenos Aires, Argentina. En ese evento fue reconocido por el director de la DEA, Terry Cole.
 (Foto: SSP.)

En las aguas agitadas de la relación entre México y Estados Unidos, Omar García Harfuch no solo es un funcionario clave en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, también un es un perfil de “confianza” y “amigo” para la administración de Donald Trump.

Al frente de la Secretaría de la Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), Harfuch ha dado resultados en asuntos de interés para Washington, entre ellos, la caída de Nemesio Oseguera, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), decomisos históricos de fentanilo, el envío de 92 criminales a EU y la detención de generadores de violencia en Michoacán.

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“Un socio de confianza y buen amigo de Estados Unidos”, así describió director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole a García Harfuch durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) 2026, celebrada en Buenos Aires, Argentina.

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El experto en seguridad pública, Alberto Guerrero, afirma que a Estados Unidos “le encanta” Omar García Harfuch como interlocutor en asuntos de seguridad y combate al crimen, temas que causan preocupación en Washington.

El gabinete de seguridad para ellos está dando resultados. Les genera confianza tener un personaje que quizás está actuando bajo sus intereses, con intercambio de información”
Alberto Guerrero, especialista en seguridad.

Por ello, a pesar de que desde Estados Unidos ha habido acusaciones de vínculos entre el crimen y la autoridad mexicana, a Harfuch, se le reconoce y se le aplaude.

“Ellos saben dividir por un lado el gobierno de México y por el otro lado el gabinete de seguridad. Por eso vienen los reconocimientos por parte de autoridades norteamericanas, Terry Cole, Ronald Johnson, y de las agencias estadounidenses”, agrega el también columnista de Expansión Política.

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Esta semana, el secretario de Seguridad participó en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas realizada en Argentina. (Foto: SSP.)

Omar García Harfuch es un funcionario cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acompañó en su equipo como secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México cuando ella era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

El político de 44 años es hijo de Javier García Paniagua, extitular de la Dirección Federal de Seguridad y exdirigente del PRI, y de María Harfuch Hidalgo, actriz y cantante conocida como María Sorté.

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Construyó su carrera profesional en el área de seguridad. En 2008 ingresó a la Policía Federal como jefe de departamento de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito, luego fue coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero y en 2015 titular de la División de Investigación de la Policía Federal.

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Como secretario de Seguridad Pública de la capital sufrió un atentado atribuido al CJNG, un episodio de violencia que fue resaltado por Cole en Argentina.

"En 2020, sobrevivió a un atentado contra su vida en el que fallecieron dos miembros de su equipo de seguridad. Aun así, retomó sus funciones. Aun así, enfrenta estas amenazas con valentía y determinación", dijo el director de la DEA.

Ataque Omar García Harfuch
Cuando era secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, sufrió un atentado en la alcaldía Miguel Hidalgo. (Foto: Cuartoscuro.)

Alberto Guerrero explica que un perfil como el de Harfuch suele ser atractivo para EU. "Su perfil le encanta Estados Unidos, les gustan estas historias de ascenso. El atentado también le ha ayudado a posicionarse como un funcionario que ha estado en el terreno de batalla", comenta.

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Los elogios en medio de la tensión con EU

Los "elogios" del director de la DEA para el funcionario mexicano se dan en medio de la tensión en la relación bilateral. A la presión para hacer más contra el crimen y señalamientos a funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico, se suma el retiro de visas , incluida a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual fue calificada por Morena como un intento de Estados Unidos de intervenir en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum también calificó de un asunto político la cancelación de la visa y este miércoles dijo que ya no hablará más del tema.

"Ya hablé mucho de eso. Ya, ya no voy a hablar de eso. Ya hablé, ya dije mis opiniones", dijo este miércoles.

Los golpes de Harfuch con los que se ganó la confianza de EU

El llamado "superpolicía" se ha ganado la confianza de Estados Unidos por los resultados en seguridad en los primeros 22 meses del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Uno de los primeros logros del gabinete de Seguridad que aplaudió el gobierno estadounidense fue el decomiso de fentanil o más grande en la historia de México. En diciembre de 2024 se incautaron en Sinaloa 1.5 toneladas de opioide sintético.

La detención de detención de dos operadores de “Los Chapitos” en Sinaloa, entre ellos Kevin Alonso Gil Acosta, “El 200”, identificado como jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán y quien coordinaba la compra de armas y municiones para la facción, fue reconocida por la embajada de Estados Unidos en México.

“¡Felicitaciones por los golpes contra el crimen organizado! Cuando las instituciones colaboran entre sí, se fortalece la seguridad de ambos países. Enhorabuena”, destacó la embajada.

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El traslado de 92 criminales de alto perfil como Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel “Z-40” y Omar “Z-42” Treviño, Vicente Carrillo Fuentes, Servando Gómez Martínez, "La Tuta”, Juan Carlos Félix Gastélum "El Chavo Félix" es otro de los episodios que más reconocimiento generó desde Estados Unidos.

“Agradecemos esta colaboración con nuestros socios internacionales y brindaremos justicia rápida e integral a los miembros de organizaciones terroristas extranjeras que han dedicado años a atentar contra el pueblo estadounidense”, declaró la entonces la fiscal general, Pamela Bondi

El abatimiento de Nemesio Oseguera, exlíder del CJNG, ha sido el gran golpe para el gobierno de Estados Unidos por lo que el embajador Ronald Jhonson manifestó su reconocimiento al gobierno de México.

Pero no ha sido todo. En materia de seguridad, México también ha escuchado las demandas de Estados Unidos, en particular las relacionadas con amenazas en Michoacán y los inspectores de aguacate.

Entre las medidas que se tomaron para la seguridad en Michoacán, se anunció la instalación del Centro Regional de Fusión e Inteligencia en Uruapan , el cual busca combatir el delito de extorsión y detener a generadores de violencia en la zona.

Este jueves, en Michoacán fuerzas federales realizaron un operativo para detener a generadores de violencia lo que desató una ola de bloqueos en la entidad. Como resultado se detuvieron a siete personas, entre ellas Marisol “N” y a Lourdes “N”, hija y pareja sentimental de Heraclio Guerrero Martínez alias “El Tío Lako”, líder fundador de la Célula criminal identificada como “Los Guerreros” del CJNG.

El operativo se realizó días después de que Estados Unidos informara que algunos de sus inspectores fueron amenazados por lo que decidió suspender importaciones de aguacate procedentes de Michoacán.

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Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, plantea que Estados Unidos reconoce a Harfuch porque parte de los resultados obtenidos responden a objetivos de su estrategia de seguridad.

“Aplauden en la medida en que la estrategia es dictada por los Estados Unidos y la función de Omar es ser solo un enlace estadounidense”, destaca.

Omar García Harfuch no es el único funcionario mexicano reconocido por el gobierno de Estados Unidos. Ese país en su momento Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, recibió varios reconocimientos y, medallas por su combate al narcotráfico.

¿Un presidenciable?

Aunque aún faltan cuatro años para la elección presidencial, Omar García Harfuch es uno de los perfiles que suenan para sustituir a la presidenta Claudia Sheinbaum en la titularidad del Poder Ejecutibo.

Encuestas que miden las preferencias electorales lo ubican entre los más populares del gabinete federal y como un perfil con buena imagen, algo poco común para un secretario de Seguridad Pública.

Alberto Guerrero considera que Harfuch se está perfilando como un presidenciable.

“Omar García Harfuch no solamente está posicionado como un servidor público de confianza para Estados Unidos, sino también como un probable presidencial”, comenta.

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El secretario de Seguridad Pública es uno de los funcionarios más populares del gabinete de la presidenta Sheinbaum. (Foto: Presidencia.)

Sin embargo, no será una carrera fácil. Víctor Hernández recuerda que ningún secretario de Seguridad permanece en el cargo los seis años porque se trata de una cartera difícil para quien tiene aspiraciones políticas.

“No ha habido un solo secretario de seguridad que dure los seis años, calculo que a la mitad del sexenio lo van a regresar al Senado para que cómodamente pueda hacer su campaña con tres años de antelación. Sin embargo, al ritmo que va esto, con lo de la visa de ‘Andy’ y demás, no creo que vaya a aguantar mucho”, comenta.

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Omar García Harfuch Claudia Sheinbaum Estados

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