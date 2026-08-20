Del fentanilo a la caída de “El Mencho”: Harfuch, el funcionario que gana respaldo en Washington

Los elogios en medio de la tensión con EU

Los "elogios" del director de la DEA para el funcionario mexicano se dan en medio de la tensión en la relación bilateral. A la presión para hacer más contra el crimen y señalamientos a funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico, se suma el retiro de visas , incluida a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual fue calificada por Morena como un intento de Estados Unidos de intervenir en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum también calificó de un asunto político la cancelación de la visa y este miércoles dijo que ya no hablará más del tema.

"Ya hablé mucho de eso. Ya, ya no voy a hablar de eso. Ya hablé, ya dije mis opiniones", dijo este miércoles.

Los golpes de Harfuch con los que se ganó la confianza de EU

El llamado "superpolicía" se ha ganado la confianza de Estados Unidos por los resultados en seguridad en los primeros 22 meses del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Uno de los primeros logros del gabinete de Seguridad que aplaudió el gobierno estadounidense fue el decomiso de fentanil o más grande en la historia de México. En diciembre de 2024 se incautaron en Sinaloa 1.5 toneladas de opioide sintético.

La detención de detención de dos operadores de “Los Chapitos” en Sinaloa, entre ellos Kevin Alonso Gil Acosta, “El 200”, identificado como jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán y quien coordinaba la compra de armas y municiones para la facción, fue reconocida por la embajada de Estados Unidos en México.

En un operativo conjunto el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerza Aérea @SEDENAmx , fue detenido en Culiacán, Sinaloa Kevin Alonso “N” (a) “200”.

El “200” era responsable de la seguridad del líder de esta organización criminal y coordinaba la compra de armas y municiones… pic.twitter.com/xv6JEGIltK — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 20, 2025

“¡Felicitaciones por los golpes contra el crimen organizado! Cuando las instituciones colaboran entre sí, se fortalece la seguridad de ambos países. Enhorabuena”, destacó la embajada.

El traslado de 92 criminales de alto perfil como Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel “Z-40” y Omar “Z-42” Treviño, Vicente Carrillo Fuentes, Servando Gómez Martínez, "La Tuta”, Juan Carlos Félix Gastélum "El Chavo Félix" es otro de los episodios que más reconocimiento generó desde Estados Unidos.

“Agradecemos esta colaboración con nuestros socios internacionales y brindaremos justicia rápida e integral a los miembros de organizaciones terroristas extranjeras que han dedicado años a atentar contra el pueblo estadounidense”, declaró la entonces la fiscal general, Pamela Bondi

El abatimiento de Nemesio Oseguera, exlíder del CJNG, ha sido el gran golpe para el gobierno de Estados Unidos por lo que el embajador Ronald Jhonson manifestó su reconocimiento al gobierno de México.

Presidenta @Claudiashein, reconozco el valor y la pronta actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación contra el CJNG. Este fue un gran golpe contra una de las organizaciones criminales más violentas que dañan a nuestras comunidades. El pueblo de… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) February 24, 2026

Pero no ha sido todo. En materia de seguridad, México también ha escuchado las demandas de Estados Unidos, en particular las relacionadas con amenazas en Michoacán y los inspectores de aguacate.

Entre las medidas que se tomaron para la seguridad en Michoacán, se anunció la instalación del Centro Regional de Fusión e Inteligencia en Uruapan , el cual busca combatir el delito de extorsión y detener a generadores de violencia en la zona.

Este jueves, en Michoacán fuerzas federales realizaron un operativo para detener a generadores de violencia lo que desató una ola de bloqueos en la entidad. Como resultado se detuvieron a siete personas, entre ellas Marisol “N” y a Lourdes “N”, hija y pareja sentimental de Heraclio Guerrero Martínez alias “El Tío Lako”, líder fundador de la Célula criminal identificada como “Los Guerreros” del CJNG.

El operativo se realizó días después de que Estados Unidos informara que algunos de sus inspectores fueron amenazados por lo que decidió suspender importaciones de aguacate procedentes de Michoacán.

Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, plantea que Estados Unidos reconoce a Harfuch porque parte de los resultados obtenidos responden a objetivos de su estrategia de seguridad.

“Aplauden en la medida en que la estrategia es dictada por los Estados Unidos y la función de Omar es ser solo un enlace estadounidense”, destaca.

Omar García Harfuch no es el único funcionario mexicano reconocido por el gobierno de Estados Unidos. Ese país en su momento Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, recibió varios reconocimientos y, medallas por su combate al narcotráfico.