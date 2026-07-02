“Ya se esperaba”, dice Sheinbaum sobre decisión de EU de no ampliar T-MEC 16 años

Este 1 de julio se informó que Estados Unidos decidió no extender de inmediato la vigencia del T-MEC por otros 16 años y optó por mantener el acuerdo bajo un esquema de revisiones anuales.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) informó que el gobierno de Trump no aceptó la renovación automática del acuerdo y que continuará negociando con México y Canadá para corregir lo que considera deficiencias del tratado.

Al respecto, la presidenta explicó que el acuerdo no se termina si no se mantiene durante la próxima década, con la posibilidad de que en cualquier momento los tres países acuerden prolongarlo durante los próximos 16 años.

Destacó que parte de las inquietudes que tiene Estados Unidos responden a la política proteccionista por la que se ha optado bajo el gobierno de Donald Trump.

“El Tratado se mantiene hasta el 2036, en tanto los tres gobiernos pueden decir ‘se prolonga otros 16 años’. son revisiones que tienen que ver con esta visión de los Estados Unidos de mayor proteccionismo. Nosotros estamos buscando la mejor de las condiciones para nuestro país y poder contribuir para fortalecer el contenido regional y disminuir el contenido que viene de otras partes”, indicó.

Revisión anual del T-MEC traerá más inversiones

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que las revisiones anuales del T-MEC permitirá a México atraer más inversiones debido a que tendrá vigente el acuerdo hasta 2036.