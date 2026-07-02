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“Ya se esperaba”, dice Sheinbaum sobre decisión de EU de no ampliar T-MEC 16 años

No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que en cualquier momento los tres países pueden acordar prolongar por 16 años el Tratado Comercial.
jue 02 julio 2026 10:35 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el T-MEC no se termina, si no se mantiene 10 años con esquemas de revisión anual. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ya se esperaba la decisión del Gobierno de Estados Unidos de no ampliar por 16 años más el Tratado Comercial con México y Canadá, sin embargo, destacó que el acuerdo se mantiene por 10 años más con revisiones anuales.

“Nos va a dar más incertidumbre porque no fue la posición de decir ‘nos vamos mañana y pasamos por el congreso el retiro de Estados Unidos del tratado’. Se mantiene por los próximos 10 años y cómo ven ya se esperaba esta respuesta porque realmente no hubo grandes cambios”, dijo en su conferencia matutina.

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Este 1 de julio se informó que Estados Unidos decidió no extender de inmediato la vigencia del T-MEC por otros 16 años y optó por mantener el acuerdo bajo un esquema de revisiones anuales.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) informó que el gobierno de Trump no aceptó la renovación automática del acuerdo y que continuará negociando con México y Canadá para corregir lo que considera deficiencias del tratado.

Al respecto, la presidenta explicó que el acuerdo no se termina si no se mantiene durante la próxima década, con la posibilidad de que en cualquier momento los tres países acuerden prolongarlo durante los próximos 16 años.

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Destacó que parte de las inquietudes que tiene Estados Unidos responden a la política proteccionista por la que se ha optado bajo el gobierno de Donald Trump.

“El Tratado se mantiene hasta el 2036, en tanto los tres gobiernos pueden decir ‘se prolonga otros 16 años’. son revisiones que tienen que ver con esta visión de los Estados Unidos de mayor proteccionismo. Nosotros estamos buscando la mejor de las condiciones para nuestro país y poder contribuir para fortalecer el contenido regional y disminuir el contenido que viene de otras partes”, indicó.

Revisión anual del T-MEC traerá más inversiones

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que las revisiones anuales del T-MEC permitirá a México atraer más inversiones debido a que tendrá vigente el acuerdo hasta 2036.

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"El tener vigente el Tratado y una agenda común con Estados Unidos para reducir dependencia hacia el exterior, hacia otras regiones, son para México una buena posibilidad de inversión. Pienso que México va a tener una oportunidad muy importante en estos años para aumentar su importancia y su crecimiento económico", afirmó el funcionario.

Ebrard informó que, el próximo 20 de julio, representantes de los tres países se reunirán para hacer la revisión del T-MEC.

“Nosotros recibiremos el 20 de julio al equipo de los Estados Unidos y estableceremos, pues, cuáles son los puntos que ya avanzamos, que ya resolvimos, qué es lo que planteamos”, indicó.

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