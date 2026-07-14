Sheinbaum rechaza “maquillaje” de cifras tras reducción de 48% en homicidios dolosos

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre septiembre de 2024 y junio de 2026 hay una reducción de 48% en el promedio diario de homicidios al pasar de 86.9 a 45.4.

En su conferencia matutina, la presidenta destacó que la reducción en la violencia represente 41 muertes menos en el país.

“Entre septiembre de 2024 y junio de 2026 la reducción en homicidio doloso es de 48%, eso significa que cada día del mes de junio hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024 prácticamente la mitad, es decir junio de 2026 tuvo prácticamente la mitad o casi la mitad de los homicidios que septiembre de 2024”, comentó la presidenta.

La titular del SESNSP, Marcela Figueroa, aclaró que en la categoría "otros delitos" no se suman homicidios dolosos, lo que habría permitido reducir el delito.

“Tomando en cuenta señalamientos que se hacían al respecto de esta categoría en específico, se actualizó la metodología para este año para que fuera aún más transparente de lo que ya era, en esta categoría dice claramente no son homicidios, no son muertes violentas, no son feminicidios”, comentó.

La funcionaria detalló que en esa categoría se detallan qué delitos sí y cuáles son considerados como “otros delitos”.