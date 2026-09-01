Entre señalamientos y la entrega del informe de Sheinbaum, arranca el último año de la LXVI Legislatura

Señaló que en México ya no hay Estado de Derecho, porque se protegen a los criminales y persiguen a los ciudadanos que denuncian.

El priista sostuvo que Morena entregó el país, por lo que son los cárteles del crimen organizado quienes cobran el derecho de piso en los palacios de los gobiernos morenistas.

Alejandro Moreno encabezó el mensaje del PRI. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

“El PRI jamás será comparsa de un régimen que destruyó la división de poderes, los contrapesos, la República y la democracia. Por ello, denunciamos a los gobiernos de Morena de actuar de manera totalitaria con el propósito de exterminar a la oposición”, declaró.

Enfatizó que Morena persigue a la oposición, porque quiere callarlos rumbo a las elecciones de 2027 y 2030, y porque tiene “pavor y miedo” por estar “moralmente derrotados”.

También pidió a Morena romper ''su pacto con los carteles del crimen organizado y quitar protección'' a Andrés Manuel López Obrador, a Andrés Manuel López Beltrán, Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y a Marina del Pilar Ávila.

“Quítense esos lastres encima, procésenlos, llévelos a la justicia y si no pueden, entréguelos a las autoridades de Estados Unidos para que hagan justicia lo que ustedes no hace”, declaró.

PT cierra filas con Morena

Los partidos aliados al oficialismo defendieron el gobierno federal. El coordinador del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, destacó que el gobierno morenista defiende “con firmeza” la soberanía nacional frente a las presiones externas, pues mencionó que hay “intentos” desde el exterior por interferir en la vida pública y política de México.

Aunque no mencionó nombres, pero aludió a los panistas, Reginaldo Sandoval comentó que hay “ciertos mexicanos” que respaldan la interferencia del exterior, por lo que pidió a los mexicanos a “cerrar filas” a favor de la soberanía del país.

En su mensaje también hizo alusión a las próximas elecciones, pues dijo que su partido mantiene su decisión de “dar continuidad” a la coalición del PT con Morena para los comicios de 2027 y 2030 “por el bien del pueblo de México”.

Anaya acusa traición de Morena

Por Acción Nacional (PAN), el senador Ricardo Anaya fue el encargado de fijar postura y cuestionó el discurso de Morena al retomar uno de los principales lemas del movimiento: “No mentir, no robar, no traicionar al pueblo”. Sostuvo que, cuando esas palabras se repiten desde el poder, “no es solo una frase, es un juramento”.

Anaya acusó a Morena de incumplir la primera de esas promesas al, según afirmó, modificar la forma en que se presentan las cifras de homicidios. “Están cambiando los muertos de casilla y queriendo callar a quien los cuente”, sostuvo.

Ricardo Anaya encabezó el mensaje panista en el arranque del Congreso. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

El senador panista cuestionó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, dijo, aseguró este día que México está en paz y que los homicidios han disminuido. Para contrastar esa afirmación, citó cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y señaló que durante el sexenio anterior el promedio era de alrededor de 70 homicidios diarios, mientras que actualmente, de acuerdo con los datos oficiales, sería de 63.

“¿Siete menos? Ese es el aparente milagro”, ironizó Anaya. Sin embargo, sostuvo que la disminución no refleja una reducción real de las muertes, sino un cambio en la clasificación de los delitos.

De acuerdo con su argumento, homicidios dolosos que antes se contabilizaban como tales ahora aparecen dentro de la categoría de “otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal”. Aseguró que las muertes registradas en ese rubro pasaron de 15 a 40 diarias, mientras que en la categoría de personas desaparecidas aumentaron de 16 a 31 al día.

“Sí, en una columna disminuyeron siete homicidios al día; en las otras dos aumentaron 40”, afirmó. Y remató: “Aunque maquillen las cifras en México, nadie resucitó. Solo cambiaron a los muertos de casilla o los borraron”.

En cuanto a la segunda promesa, “no robar”, Anaya acusó a personas cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador de estar involucradas en el llamado huachicol fiscal y afirmó que el daño económico habría superado los 600 mil millones de pesos.

Finalmente, cuestionó el compromiso de Morena de “no traicionar al pueblo” y acusó al partido de haber establecido acuerdos con grupos criminales. “Pactaron con los que matan, con los que traicionan, con los que envenenan”, afirmó.

El panista sostuvo que esa promesa también se rompe, a su juicio, cada vez que Morena respalda al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros políticos a los que calificó como “narco políticos” del partido.

Morena arremete contra el PAN y el PRI

La senadora Malú Micher fue la encargada de fijar el posicionamiento de Morena, desde donde defendió a los 10 políticos de Sinaloa señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya.

La legisladora sostuvo que, hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha presentado pruebas contra ninguno de los 10 señalados, pese a la solicitud que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum para que se entregara la evidencia correspondiente.

Micher también arremetió contra los gobiernos del PRI y el PAN, al afirmar que durante sus administraciones surgieron y se consolidaron los principales cárteles del narcotráfico. En ese sentido, sostuvo que Morena no aceptará lecciones en materia de seguridad de quienes, dijo, dejaron la seguridad nacional en manos de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública actualmente preso en Estados Unidos tras ser declarado culpable de delitos relacionados con el narcotráfico y sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.

“Ningún cártel ha nacido con el gobierno de la 4T. Se crearon mucho antes de que Morena llegara al poder. No son producto de la transformación. Forman parte de la herencia de violencia y corrupción que recibió nuestro movimiento”, afirmó Micher, entre gritos y reclamos de legisladores panistas y priistas.

El mensaje de Bolaños-Cacho Cué

Antes de recibir el documento, Raúl Bolaños-Cacho Cué había asumido formalmente la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Desde esa posición, el legislador del Partido Verde planteó como uno de sus principales objetivos que el trabajo parlamentario se desarrolle bajo reglas iguales para todas las fuerzas políticas y con una conducción imparcial.

Su discurso estuvo centrado en la necesidad de recuperar el Congreso como un espacio para la discusión política, incluso cuando las posiciones entre partidos sean irreconciliables.

El nuevo presidente de San Lázaro sostuvo que la intensidad del debate no tendría por qué convertirse en una descalificación personal y llamó a que las diferencias se procesen mediante argumentos y no mediante insultos.

Bolaños-Cacho Cué también reconoció que su periodo al frente de la Cámara estará marcado por un escenario electoral, pero pidió que la disputa partidista no desplace las responsabilidades propias del Poder Legislativo.

El legislador oaxaqueño señaló que su intención es que, al concluir el año, la Cámara pueda ser evaluada no sólo por sus desacuerdos, sino por su capacidad para alcanzar soluciones pese a las diferencias.

Durante su intervención agradeció el respaldo de los coordinadores parlamentarios Ricardo Monreal, de Morena; Elías Lixa, del PAN; Carlos Puente, del PVEM; Reginaldo Sandoval, del PT; Rubén Moreira, del PRI, e Ivonne Ortega, de Movimiento Ciudadano.

También reconoció a quienes anteriormente ocuparon la Presidencia de la Mesa Directiva, entre ellos Ifigenia Martínez, Sergio Gutiérrez Luna y Kenia López Rabadán.