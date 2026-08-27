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México

El contralmirante Fernando Farías es vinculado a proceso por red de huachicol fiscal

Fernando Farías Laguna fue vinculado a proceso por presunta delincuencia organizada relacionada con el huachicol fiscal y permanecerá en el penal del Altiplano.
jue 27 agosto 2026 10:00 AM
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Autoridades llevan esposado a Fernando Farías Laguna, quien fue detenido en Buenos Aires, Argentina.
El contralmirante llegó a Argentina el 1 de abril y fue detenido el 23 de abril en Buenos Aires. Posteriormente, fue expulsado de ese país y trasladado a México en un avión de la Secretaría de Marina. (Foto: Especial )

El contralmirante Fernando Farías Laguna fue vinculado a proceso por su presunta participación en una organización dedicada al contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.

Una jueza determinó que existen elementos para continuar el proceso penal. Como parte de la medida cautelar, Farías Laguna deberá permanecer en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, debido a que el delito que se le imputa contempla prisión preventiva oficiosa.

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¿De qué se le acusa a Fernando Farías Laguna?

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Fernando Farías Laguna de formar parte de una presunta estructura dedicada al llamado huachicol fiscal, mediante la introducción de combustibles al país sin pagar los impuestos correspondientes.

La acusación señala que los cargamentos eran registrados ante las autoridades aduaneras como aceites o aditivos, aunque en realidad contendrían hidrocarburos para evadir el pago de contribuciones.

El excontralmirante también enfrenta señalamientos por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

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Según la FGR, utilizó su posición y contactos dentro de la Secretaría de Marina para favorecer operaciones en aduanas marítimas e instalaciones portuarias, junto con su hermano.

El contralmirante llegó a Argentina el 1 de abril y fue detenido el 23 de abril en Buenos Aires. Posteriormente, fue expulsado de ese país y trasladado a México en un avión de la Secretaría de Marina.

A su llegada a México, ingresó al penal del Altiplano, donde quedó bajo prisión preventiva mientras continúa la investigación.

La FGR también señala como presunto integrante de esa red a su hermano, Manuel Farías Laguna, quien enfrenta acusaciones por los mismos hechos y permanece recluido en el mismo penal.

Las autoridades identifican a la organización investigada como “Los Primos” y prevén solicitar nuevas órdenes de aprehensión en contra de otras personas que estarían relacionadas con la red de contrabando de combustible.

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Esposa de Fernando Farías teme por vida del contraalmirante

Mónica Gámez, esposa de Fernando Farías Laguna , advirtió que teme por la vida del contraalmirante mientras enfrenta el proceso judicial.

En entrevista con Fórmula Radio, Gámez relató que visitó a Farías antes de la reanudación de su audiencia y lo encontró molesto y frustrado. Contó que el contraalmirante considera injusta la acusación, aunque estaba consciente de su vinculación a proceso.

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Esposa de Fernando Farías teme por la vida del contralmirante mientras su audiencia se reanuda

La esposa también manifestó preocupación por su estado de salud. Aseguró que Farías padece un problema cardíaco, además de ansiedad y dificultades para dormir. Señaló que desde su llegada a México todavía no recibía los medicamentos que tomaba en Argentina, pues debía ser valorado por un cardiólogo.

Gámez dijo que le preocupa que la condición cardíaca de su esposo pudiera ser utilizada para justificar una eventual agresión. Incluso, al ser cuestionada sobre si teme que sea asesinado, expresó su preocupación por posibles actos para “silenciarlo”.

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huachicoleo Secretaría de Marina

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