El contralmirante Fernando Farías es vinculado a proceso por red de huachicol fiscal

¿De qué se le acusa a Fernando Farías Laguna?

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Fernando Farías Laguna de formar parte de una presunta estructura dedicada al llamado huachicol fiscal, mediante la introducción de combustibles al país sin pagar los impuestos correspondientes.

La acusación señala que los cargamentos eran registrados ante las autoridades aduaneras como aceites o aditivos, aunque en realidad contendrían hidrocarburos para evadir el pago de contribuciones.

El excontralmirante también enfrenta señalamientos por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Según la FGR, utilizó su posición y contactos dentro de la Secretaría de Marina para favorecer operaciones en aduanas marítimas e instalaciones portuarias, junto con su hermano.

El contralmirante llegó a Argentina el 1 de abril y fue detenido el 23 de abril en Buenos Aires. Posteriormente, fue expulsado de ese país y trasladado a México en un avión de la Secretaría de Marina.

A su llegada a México, ingresó al penal del Altiplano, donde quedó bajo prisión preventiva mientras continúa la investigación.

La FGR también señala como presunto integrante de esa red a su hermano, Manuel Farías Laguna, quien enfrenta acusaciones por los mismos hechos y permanece recluido en el mismo penal.

Las autoridades identifican a la organización investigada como “Los Primos” y prevén solicitar nuevas órdenes de aprehensión en contra de otras personas que estarían relacionadas con la red de contrabando de combustible.