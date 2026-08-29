Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Buscadora sufre intento de feminicidio en Culiacán, Sinaloa

Mientras Alma Rosa Rojo Medina fue atacada, la virtual candidata de Morena al gobierno, Imelda Castro, cuenta con protección de la Guardia Nacional.
sáb 29 agosto 2026 06:49 PM
Añadir Expansión Política en Google
Patrullas de la Seguridad Pública de Sinaloa se despliegan en operativo de vigilancia en calles de las colonias del sur de Culiacán.
Vehículos de seguridad de Sinaloa patrullan en Culiacán, aún así hombres armados atacan a buscadora (Foto; @sspsinaloa1
)

La activista del colectivo de búsqueda Voces Unidas por la Vida, Alma Rosa Rojo Medina, su hija y tres menores de edad fueron atacadas este sábado a tiros, por hombres armados, al sur de Culiacán, Sinaloa.

El ataque, que ya se investiga como intento de feminicidio, ocurrió a un día de que este domingo 30 de agosto colectivos del estado conmemoren el Día Internacional De Las Víctimas De Desaparición, para exigir su búsqueda y la protección de las personas buscadoras.

Publicidad

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que tras el ataque, ocurrido al medio día, la buscadora y su hija, aparentemente heridas por esquirlas de bala, fueron trasladadas a un hospital y se reportan estables, en tanto que las niñas que les acompañaban fueron resguardadas por autoridades de protección a la infancia.

Rojo fundó Voces Unidas por la Vida en Culiacán en 2012 pero desde 2008 busca a su hermano Miguel Ángel, desaparecido ese año.

¿Cómo fue el atentado contra madre buscadora de Culiacán?

Este sábado a medio día mientras Rojo y sus acompañantes se trasladaban en un auto Toyota blanco por calles de la Colonia Esthela Ortiz de Domínguez de Culiacán, sufrieron el atentado en el que participó un grupo de hombres armados.

“Ambas fueron trasladadas a un hospital, donde ya se activó el Código Plata y permanecen bajo resguardo. Se reportan estables”, reportó la Secretaría.

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género inició, según la Fiscalía General del Estado, una carpeta de investigación por feminicidio en grado de tentativa.

Tras conocer la noticia, el colectivo Sabuesos Guerreras A.C alzó la voz, denunció “el cobarde ataque armado contra Alma Rosa” y exigió a la Fiscalía del estado una investigación transparente para dar con los responsables materiales e intelectuales.

Además demandó medidas de protección inmediatas para las familias buscadoras, pues se encuentran en riesgo por las tareas que realizan en todo el territorio del estado y muchas veces sin apoyo y en otras tantas bajo amagos de grupos criminales.

Te puede intersar:

Los dos México en el Mundial 2026: el que festeja en gradas y el que busca a 134 mil personas desaparecidas
México

Colectivos buscan que el Mundial 2026 visibilice la crisis de 134,000 desaparecidos en México

Publicidad

"Este ataque no es solo contra Alma Rosa y su colectivo; es una agresión directa contra todas las buscadoras y activistas que arriesgamos la vida diariamente ante la indolencia institucional".

"Reprochamos y condenamos enérgicamente este acto de violencia. Quienes buscamos a nuestros seres queridos no deberíamos enfrentar el terror ni la muerte por ejercer una labor que le corresponde al Estado", abundó el colectivo.

Te podría interesar:

Graciela Domínguez en el Senado de la República (izquierda) y el Ejército en las calles de Sinaloa (derecha).
México

Sinaloa inicia una nueva etapa de reconstrucción en medio de la crisis económica y de violencia

Protección especial a virtual candidata de Morena en Sinaloa

Mientras, desde el viernes comenzaron a circular videos en los que se observa que la recién designada “coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional” en Sinaloa, Imelda Castro, ya realiza actividades en el estado resguardada por un fuerte dispositivo de seguridad.

Publicidad

En las imágenes se observa a la senadora con licencia subir a una camioneta blanca, cuidada por personal de seguridad y además seguida por un vehículo que protege su trayecto; en él se observan al menos cinco elementos de la Guardia Nacional, aparentemente armados.

Ayer viernes, Castro Castro confirmó que cuenta con seguridad, ella aceptó tenerla porque, sostuvo, hará muchos recorridos y algunos en las noches, pero aclaró que fueron las dirigencias nacionales de Morena, el Partido Verde (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) las que hicieron la solicitud de seguridad ante instancias federales.

Castro Castro apenas fue designada “coordinadora” el miércoles y el personal y medidas de protección ya estaban vigentes ayer viernes.

“Vamos a recorrer el estado, vamos a estar saliendo todos los días, probablemente en las noches o muy temprano hacia los municipios. Sí es una decisión que se ha tomado y que yo he aceptado. Ya se ha asignado”, reconoció ayer.

¿Hay seguridad en Sinaloa?

En tanto, la gobernadora interina del estado, Graciela Domínguez Nava, realizó un recorrido por El Fuerte, y anunció que posiblemente el próximo fin de semana se presente el Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad, para tener la confianza de la población, la recuperación económica y la tranquilidad en el estado.

Dijo que hay mesas de trabajo todos los días con el fin de analizar la seguridad y visitará los 20 municipios del estado.

El Plan Integral se ha trabajado en coordinación con el Gobierno Federal y para tomar en cuenta propuestas y demandas de los diferentes sectores de la sociedad del estado, dijo.

Te puede interesar:

Armando Vargas
voces

¿Por qué se reducen los homicidios dolosos? Claves para responder bien

“Vamos a estarlo presentando la próxima semana, lo más seguro es que sea a finales de semana, estaremos abiertos a las opiniones de los grupos organizados que es lo que facilita recoger opiniones. El sector empresarial, por supuesto, reconociendo que son uno de los que han venido planteando la necesidad de una atención en la recuperación económica, sobre todo”.

Tags

Sinaloa Elecciones México 2027 Inseguridad Drogas

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad