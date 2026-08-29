Buscadora sufre intento de feminicidio en Culiacán, Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que tras el ataque, ocurrido al medio día, la buscadora y su hija, aparentemente heridas por esquirlas de bala, fueron trasladadas a un hospital y se reportan estables, en tanto que las niñas que les acompañaban fueron resguardadas por autoridades de protección a la infancia.

Rojo fundó Voces Unidas por la Vida en Culiacán en 2012 pero desde 2008 busca a su hermano Miguel Ángel, desaparecido ese año.

La #SSPSinaloa informa que, este 29 de agosto de 2026, se registró una agresión a balazos en la colonia Esthela Ortiz de Toledo en Culiacán contra dos mujeres, identificadas como integrantes de un colectivo de búsqueda de personas; ambas fueron trasladadas a un hospital, donde ya… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) August 29, 2026

¿Cómo fue el atentado contra madre buscadora de Culiacán?

Este sábado a medio día mientras Rojo y sus acompañantes se trasladaban en un auto Toyota blanco por calles de la Colonia Esthela Ortiz de Domínguez de Culiacán, sufrieron el atentado en el que participó un grupo de hombres armados.

“Ambas fueron trasladadas a un hospital, donde ya se activó el Código Plata y permanecen bajo resguardo. Se reportan estables”, reportó la Secretaría.

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género inició, según la Fiscalía General del Estado, una carpeta de investigación por feminicidio en grado de tentativa.

Tras conocer la noticia, el colectivo Sabuesos Guerreras A.C alzó la voz, denunció “el cobarde ataque armado contra Alma Rosa” y exigió a la Fiscalía del estado una investigación transparente para dar con los responsables materiales e intelectuales.

Además demandó medidas de protección inmediatas para las familias buscadoras, pues se encuentran en riesgo por las tareas que realizan en todo el territorio del estado y muchas veces sin apoyo y en otras tantas bajo amagos de grupos criminales.