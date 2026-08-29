Buscadora sufre intento de feminicidio en Culiacán, Sinaloa

En las imágenes se observa a la senadora con licencia subir a una camioneta blanca, cuidada por personal de seguridad y además seguida por un vehículo que protege su trayecto; en él se observan al menos cinco elementos de la Guardia Nacional, aparentemente armados.
Ayer viernes, Castro Castro confirmó que cuenta con seguridad, ella aceptó tenerla porque, sostuvo, hará muchos recorridos y algunos en las noches, pero aclaró que fueron las dirigencias nacionales de Morena, el Partido Verde (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) las que hicieron la solicitud de seguridad ante instancias federales.
Castro Castro apenas fue designada “coordinadora” el miércoles y el personal y medidas de protección ya estaban vigentes ayer viernes.
“Vamos a recorrer el estado, vamos a estar saliendo todos los días, probablemente en las noches o muy temprano hacia los municipios. Sí es una decisión que se ha tomado y que yo he aceptado. Ya se ha asignado”, reconoció ayer.
¿Hay seguridad en Sinaloa?
En tanto, la gobernadora interina del estado, Graciela Domínguez Nava, realizó un recorrido por El Fuerte, y anunció que posiblemente el próximo fin de semana se presente el Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad, para tener la confianza de la población, la recuperación económica y la tranquilidad en el estado.
Dijo que hay mesas de trabajo todos los días con el fin de analizar la seguridad y visitará los 20 municipios del estado.
El Plan Integral se ha trabajado en coordinación con el Gobierno Federal y para tomar en cuenta propuestas y demandas de los diferentes sectores de la sociedad del estado, dijo.
“Vamos a estarlo presentando la próxima semana, lo más seguro es que sea a finales de semana, estaremos abiertos a las opiniones de los grupos organizados que es lo que facilita recoger opiniones. El sector empresarial, por supuesto, reconociendo que son uno de los que han venido planteando la necesidad de una atención en la recuperación económica, sobre todo”.