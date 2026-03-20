¿Por qué se reducen los homicidios dolosos? Claves para responder bien

Ante esos índices ya no podemos hacernos las mismas preguntas que dominaban el debate en los sexenios de Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto. En esos tiempos intentábamos explicar por qué la violencia crecía sin control. Hoy el reto es otro: entender por qué está disminuyendo. Es una pregunta estratégica. De su respuesta depende si consolidamos una reducción sostenible o si simplemente estamos frente a una pausa temporal e incluso irreal de la violencia. Propongo tres aristas para abordarla con seriedad.

Pasar de lo nacional a lo local

Las tendencias nacionales abren el debate por su relevancia mediática, pero ocultan la complejidad de la violencia. Cuando agregamos los datos para observar al país en su conjunto, aparece una reducción; pero si miramos los datos por entidad, la historia cambia de manera clara. De enero de 2025 a enero de 2026, las víctimas de homicidio doloso se redujeron 34% a nivel nacional. En cambio, a nivel estatal, aumentaron en Veracruz (40%), Baja California Sur (390%), Durango (66%) y Yucatán (48%) en ese mismo periodo. La diversidad es aún mayor cuando descendemos al nivel municipal.

Pasar de lo nacional a lo local es clave porque permite producir evidencia de mayor calidad: más precisa, más útil. Al focalizar la mirada en fenómenos diferenciados, podemos evitar explicaciones generalizantes que no aplican en todos los territorios y diseñar respuestas mejor calibradas. No se interviene de la misma forma un municipio en disputa abierta entre grupos criminales que uno con debilidades institucionales severas.

En seguridad, el error más costoso es asumir que todos los territorios enfrentan el mismo problema. Por eso, el análisis local no es un lujo técnico: es una condición indispensable para implementar políticas públicas pertinentes, capaces de prevenir, reducir o contener la violencia donde realmente ocurre.

Considerar todas las respuestas probables

No existe una sola razón detrás de la reducción de los homicidios. Hay, al menos, tres hipótesis plausibles: eficacia gubernamental, régimen criminal e inconsistencia de los datos.

La primera propone que los homicidios se reducen porque las políticas públicas están funcionando. Hay mejores policías y fiscalías; mejor prevención y sanción. Hay casos que sostienen este argumento: Nuevo León o Querétaro a nivel estatal; Mérida o Chihuahua a nivel municipal. Aquí, la reducción es consistente con una mayor presencia y efectividad del Estado.