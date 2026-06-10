Los dos México en el Mundial 2026: el que festeja en gradas y el que busca a 134 mil personas desaparecidas

Colectivos buscan que el Mundial 2026 visibilice la crisis de 134,000 desaparecidos en México
Las tres sedes mundialistas (Jalisco, CDMX y Nuevo León) concentran 1 de cada 5 desapariciones del país. Madres buscadoras realizarán una caminata hacia el Estadio CDMX, un día antes de la inauguración.
La euforia que se desborda en México por recibir 13 partidos delMundial de la FIFA 2026no llega a todos. Mientras unos se alistan con su jersey verde para apoyar a la selección, otros hacen búsquedas de restos humanos con excavadoras o pegan fichas con datos de sus familiares que forman parte de los 134,000 desaparecidos en México.
Héctor Flores, integrante del Colectivo Luz de Esperanza de Jalisco, es de los segundos. A horas de que se dé el silbatazo inicial en la inauguración del torneo de futbol en la Ciudad de México, reparte su tiempo entre las búsquedas de restos humanos en un predio en Jalisco, la segunda entidad con más desaparecidos del país y sede del campeonato, y en pegar fichas para encontrar a su hijo Héctor Daniel Flores Fernández, desaparecido el 18 de mayo de 2021 en Guadalajara.
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Pero no son las que año con año se ven con más frecuencia en el país con la frase ¿Lo has visto? Con la popularidad del álbum Panini en el que se pegan estampas de los jugadores que participan en el Mundial, el Colectivo utilizó las imágenes de sus familiares para vestirles con el jersey tricolor con la leyenda desaparecido y los datos de la última vez que se les vio.
Héctor Flores señal que la intención es conectar con todas las personas a quienes les gustan el futbol y tratar de concientizarlos que no está mal divertirse, pero sí el olvido y desconocer la grave crisis humanitaria.
“El ánimo es que la gente conozca la verdadera situación del país y lograr esta empatía en que la desaparición forzada no solo la comete el estado, la cometemos en la sociedad en conjunto al ser permisivos de estos tipos de delitos”, explica.
La intención es conectar con todas las personas a quienes les gustan el fútbol y tratar de concientizarlos que no está mal divertirse, que no está mal seguir a tu selección, lo que está mal es el olvido y desconocer la grave crisis humanitaria que estamos viviendo,
Héctor Flores, integrante del Colectivo Luz de Esperanza de Jalisco.
Desde 1952, México reporta 134,871 personas no localizadas. De ellas 25,240 (18.7%) se reportan en las tres sedes mundialistas en tierra mexicana: en Jalisco 12,067 (8.9%), en Nuevo León 7,435 (5.5%) y en Ciudad de México: 5,738 (4.2%).
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Que el mundo conozca la crisis de desapariciones en México
El Mundial de futbol atraerá los ojos del mundo a México por lo que representa una oportunidad para que se conozca la crisis que se acentúa desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico.
Desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón, en el país se reportaron como desaparecidas, 360,174, de las que aún se desconoce el paradero de 121,876.
Desde hace semanas, los colectivos buscan que el mundo conozca parte de la crisis que enfrenta el país, aunque han tenido que sortear obstáculos porque autoridades les han impedido colocar fichas de búsqueda en las calles, por que asegura que "no quieren que el mundo conozca lo que pasa".
“Quieren seguir maquillando las cifras, quieren seguir echando las mismas mentiras, porque sabemos que ahorita para ellos lo importante es la derrama económica”, dice Raúl Servién, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.
A horas de que en el estadio Ciudad de México se haga la ola o se escuche el grito de gol, Jaqueline Palmeros, fundadora del colectivo Una luz en el camino, que surgió tras a la desaparición de su hija Jael Monserrat Uribe Palmeros en julio de 2020 en la capital, llegó a Viaducto para colocar dos lonas con la frase "¡La pelota vuelve a casa, ¿nuestros hijos cuándo?".
La lona con la imagen de hombres y mujeres que son buscados por sus familias cubre el letrero del bajopuente “Lázaro Cárdenas” y el señalamiento de que el límite de velocidad es de 80 kilómetros por hora. También colocaron otras con la frase “México campeón mundial en desapariciones y feminicidios”.
Teresa Magnolia Preciado Rodríguez, coordinadora en el doctorado de Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá, plantea que la crisis de desapariciones es un asunto incómodo para los gobiernos locales y el federal, por lo que no quieren que sea tema durante la justa deportiva.
“Todo parece indicar que a la autoridad le preocupa es quedar bien y decir, ‘somos receptores de turismo, aquí no pasa nada, todo está bien, ya se acabó el problema, ya resolvimos el tema de los desaparecidos, ya no hay crisis, ya no hay crisis de delincuencia organizada, todo está formidable, pero somos un país de miles de desaparecidos”, plantea.
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La movilización previa al Mundial
La convocatoria para movilizarse ya está lista. “Iluminemos la búsqueda: caminata por los desaparecidos” es la convocatoria para este miércoles a las 19:00 horas en la ciudad de México.
A la caminata, que se realizará del Tren ligero hasta el Estadio Banorte, se pide llevar una vela, lámpara o el celular como símbolo de iluminar la esperanza de encontrar a los desaparecidos de México.
Héctor Flores explica que la protesta en la antesala del Mundial es para que el mundo sepa de la crisis de desapariciones.
“Creo que si esto estuviera sucediendo en algún estado europeo o en la Unión Americana los ojos del mundo estuvieran puestos en ese problema y estuvieran tratando de resolverlo con ayuda internacional y en México parece que los desaparecidos solo le importan a sus familias”, plantea.
Esperamos que en los países, en los turistas extranjeros, en la prensa internacional se pueda formar una conciencia y alguna presión diplomática para que esto cambie. Suena terrible.
Héctor Flores, del Colectivo Luz de Esperanza de Jalisco.
Además de la manifestación, en Jalisco también han tomado medidas como pegar las “estampitas” en el espacio público.
“El futbol, más allá del marketing es algo muy bonito, que llama a la solidaridad, a la hermandad y en ese sentido puede ayudar a visibilizar a las personas desaparecidas, que son miles en el país. El deporte se ha utilizado como una herramienta más para encontrarlos”, dice Héctor Flores.
En redes sociales circula un video con imágenes de personas desaparecidas en el que también se convoca a manifestarse el 11 de junio a las 08:00 horas en el Ángel de la Independencia.
El mundo debe saber que nos faltan más de 130,000 hijos en México.
Este video debería ser el oficial para el mundial, porque este es el México real, el de las familias incompletas, el del dolor, el de la tierra que esconde a nuestros hijos…