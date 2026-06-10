Los dos México en el Mundial 2026: el que festeja en gradas y el que busca a 134 mil personas desaparecidas

Que el mundo conozca la crisis de desapariciones en México

El Mundial de futbol atraerá los ojos del mundo a México por lo que representa una oportunidad para que se conozca la crisis que se acentúa desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico.

Desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón, en el país se reportaron como desaparecidas, 360,174, de las que aún se desconoce el paradero de 121,876.

Desde hace semanas, los colectivos buscan que el mundo conozca parte de la crisis que enfrenta el país, aunque han tenido que sortear obstáculos porque autoridades les han impedido colocar fichas de búsqueda en las calles, por que asegura que "no quieren que el mundo conozca lo que pasa".

“Quieren seguir maquillando las cifras, quieren seguir echando las mismas mentiras, porque sabemos que ahorita para ellos lo importante es la derrama económica”, dice Raúl Servién, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.

A horas de que en el estadio Ciudad de México se haga la ola o se escuche el grito de gol, Jaqueline Palmeros, fundadora del colectivo Una luz en el camino, que surgió tras a la desaparición de su hija Jael Monserrat Uribe Palmeros en julio de 2020 en la capital, llegó a Viaducto para colocar dos lonas con la frase "¡La pelota vuelve a casa, ¿nuestros hijos cuándo?".

Los colectivos se apropiaron del slogan "La pelota vuelve a casa", al que agregaron "¿nuestros hijos cuándo?" (Foto: Yuri Cortez/AFP)

La lona con la imagen de hombres y mujeres que son buscados por sus familias cubre el letrero del bajopuente “Lázaro Cárdenas” y el señalamiento de que el límite de velocidad es de 80 kilómetros por hora. También colocaron otras con la frase “México campeón mundial en desapariciones y feminicidios”.

Teresa Magnolia Preciado Rodríguez, coordinadora en el doctorado de Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá, plantea que la crisis de desapariciones es un asunto incómodo para los gobiernos locales y el federal, por lo que no quieren que sea tema durante la justa deportiva.

“Todo parece indicar que a la autoridad le preocupa es quedar bien y decir, ‘somos receptores de turismo, aquí no pasa nada, todo está bien, ya se acabó el problema, ya resolvimos el tema de los desaparecidos, ya no hay crisis, ya no hay crisis de delincuencia organizada, todo está formidable, pero somos un país de miles de desaparecidos”, plantea.