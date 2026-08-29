Defensa confirma que EU inhabilitó tres drones usados por traficantes de indocumentados

La información se dio a conocer, fue comunicada por autoridades militares estadounidenses a la 8/a. Zona Militar, con sede en Reynosa, Tamaulipas, en el marco de los mecanismos de coordinación entre ambos países.

De acuerdo con la Sedena, los drones eran utilizados por traficantes de indocumentados para realizar labores de vigilancia sobre las autoridades.

La dependencia no informó sobre personas detenidas ni precisó qué grupo criminal estaría detrás de la operación.

México y EU mantienen operaciones “espejo” desde 2025

Según se dio a conocer, los hechos forman parte de las operaciones concurrentes, conocidas como operaciones “espejo”, que las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos realizan desde el pasado 5 de febrero de 2025.

Este mecanismo contempla reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera común, por lo que cada país realiza las operaciones dentro de su propio territorio, con el objetivo de evitar el tráfico de armas y drogas.

Cabe resaltar que de acuerdo con la Defensa, los tres drones recién derribados fueron detectados e inhabilitados por autoridades estadounidenses en territorio de EU.

La Sedena explicó que en estas acciones participan las Fuerzas Armadas de ambos países y agencias estadounidenses encargadas del cumplimiento de la ley.