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México

Defensa confirma que EU inhabilitó tres drones usados por traficantes de indocumentados

La dependencia confirmó que los drones fueron inhabilitados en territorio de EU durante operaciones “espejo” con México, en un contexto de mayor vigilancia fronteriza y presión de Washington contra los cárteles.
sáb 29 agosto 2026 03:51 PM
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drones defensa
La Secretaría de la Defensa Nacional informó que los tres drones inhabilitados mediante sistema láser por Estados Unidos fueron en territorio de ese país. (Foto: Manuel Sánchez/ Cuartoscuro)

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó este sábado que autoridades militares de Estados Unidos detectaron e inhabilitaron tres drones de características comerciales que eran utilizados para vigilar a autoridades en la zona fronteriza con México.

De acuerdo con la dependencia, los dispositivos fueron neutralizados durante la noche del 25 y 26 de agosto de 2026 por la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur del Comando Norte de Estados Unidos, en territorio soberano estadounidense.

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La información se dio a conocer, fue comunicada por autoridades militares estadounidenses a la 8/a. Zona Militar, con sede en Reynosa, Tamaulipas, en el marco de los mecanismos de coordinación entre ambos países.

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De acuerdo con la Sedena, los drones eran utilizados por traficantes de indocumentados para realizar labores de vigilancia sobre las autoridades.

La dependencia no informó sobre personas detenidas ni precisó qué grupo criminal estaría detrás de la operación.

México y EU mantienen operaciones “espejo” desde 2025

Según se dio a conocer, los hechos forman parte de las operaciones concurrentes, conocidas como operaciones “espejo”, que las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos realizan desde el pasado 5 de febrero de 2025.

Este mecanismo contempla reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera común, por lo que cada país realiza las operaciones dentro de su propio territorio, con el objetivo de evitar el tráfico de armas y drogas.

Cabe resaltar que de acuerdo con la Defensa, los tres drones recién derribados fueron detectados e inhabilitados por autoridades estadounidenses en territorio de EU.

La Sedena explicó que en estas acciones participan las Fuerzas Armadas de ambos países y agencias estadounidenses encargadas del cumplimiento de la ley.

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Drones, una nueva herramienta para vigilar a las autoridades

El uso de aeronaves no tripuladas se ha convertido en uno de los nuevos desafíos para las autoridades fronterizas, debido a que estos dispositivos pueden utilizarse para obtener información sobre los movimientos y despliegues de las fuerzas de seguridad.

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El caso reportado por la Sedena muestra además que las autoridades estadounidenses consideran los drones empleados para estas tareas como una amenaza dentro de sus operaciones de vigilancia fronteriza.

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Drones Estados Unidos Fuerzas armadas

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