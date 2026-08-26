‘Los Rusos’, la célula del Cártel de Sinaloa que provocó alerta de EU en Mexicali

Aunque el aviso del Consulado no atribuyó directamente la amenaza a ‘Los Rusos’, información preliminar la relacionó con la captación de una transmisión de radio entre presuntos integrantes de este grupo criminal.

En ella, habrían advertido sobre posibles represalias contra autoridades de Mexicali luego del aseguramiento, realizado el 20 de agosto, de 120 kilos de pastillas de fentanilo, equivalentes a unos cuatro millones de dosis.

‘Los Rusos’ forman parte de la estructura del Cártel de Sinaloa y mantienen una alianza con ‘La Mayiza’, facción cercana a Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

grupo mantiene una disputa con ‘Los Chapitos’, organización encabezada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, en un conflicto que se intensificó tras la captura de Zambada en Estados Unidos.

El ‘Mayo’ fue detenido el 25 de julio de 2024, luego de ser trasladado en un avión privado desde Sinaloa hasta Nuevo México. De acuerdo con la versión conocida sobre el caso, quien lo llevó a Estados Unidos fue Joaquín Guzmán López, uno de los líderes de ‘Los Chapitos’.

A partir de entonces, ‘La Mayiza’ y ‘Los Chapitos’ entraron en una disputa por el control de territorios y actividades criminales, lo que incrementó la relevancia de ‘Los Rusos’ como grupo armado cercano a los seguidores de Zambada.

La facción tiene una presencia importante en el corredor de tráfico de drogas de Mexicali, utilizado para el trasiego de sustancias hacia Estados Unidos, de acuerdo con información de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Entre las drogas que presuntamente trafica se encuentran fentanilo, cocaína y heroína. Además, mantiene operaciones en puntos de Oaxaca.