‘Los Rusos’, la célula del Cártel de Sinaloa que provocó alerta de EU en Mexicali
El grupo criminal, ligado a ‘La Mayiza’ y con presencia en la frontera de Baja California, es encabezado presuntamente por Juan José Ponce Félix, ‘El Ruso’, por quien EU ofrece cinco millones de dólares.
‘Los Rusos’, una facción del Cártel de Sinaloa vinculada con ‘La Mayiza’, encendieron las alertas de autoridades de Estados Unidos en Baja California luego de que surgieran amenazas contra policías y agentes del Ministerio Público de Mexicali, presuntamente en represalia por el decomiso de 120 kilos de pastillas de fentanilo.
El Consulado de Estados Unidos en Tijuana informó la noche del 24 de agosto que, debido a información sobre una amenaza, las actividades del gobierno estadounidense en Mexicali y los viajes oficiales hacia esa ciudad serían suspendidos el 25 de agosto. También emitió una advertencia para ciudadanos estadounidenses ante el riesgo potencial.
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Aunque el aviso del Consulado no atribuyó directamente la amenaza a ‘Los Rusos’, información preliminar la relacionó con la captación de una transmisión de radio entre presuntos integrantes de este grupo criminal.
En ella, habrían advertido sobre posibles represalias contra autoridades de Mexicali luego del aseguramiento, realizado el 20 de agosto, de 120 kilos de pastillas de fentanilo, equivalentes a unos cuatro millones de dosis.
‘Los Rusos’ forman parte de la estructura del Cártel de Sinaloa y mantienen una alianza con ‘La Mayiza’, facción cercana a Ismael ‘El Mayo’ Zambada.
grupo mantiene una disputa con ‘Los Chapitos’, organización encabezada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, en un conflicto que se intensificó tras la captura de Zambada en Estados Unidos.
El ‘Mayo’ fue detenido el 25 de julio de 2024, luego de ser trasladado en un avión privado desde Sinaloa hasta Nuevo México. De acuerdo con la versión conocida sobre el caso, quien lo llevó a Estados Unidos fue Joaquín Guzmán López, uno de los líderes de ‘Los Chapitos’.
A partir de entonces, ‘La Mayiza’ y ‘Los Chapitos’ entraron en una disputa por el control de territorios y actividades criminales, lo que incrementó la relevancia de ‘Los Rusos’ como grupo armado cercano a los seguidores de Zambada.
La facción tiene una presencia importante en el corredor de tráfico de drogas de Mexicali, utilizado para el trasiego de sustancias hacia Estados Unidos, de acuerdo con información de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Entre las drogas que presuntamente trafica se encuentran fentanilo, cocaína y heroína. Además, mantiene operaciones en puntos de Oaxaca.
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El presunto líder de ‘Los Rusos’ es Juan José Ponce Félix, alias ‘El Ruso’. Desde septiembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) señala a ‘El Ruso’ por su presunta responsabilidad en delitos como secuestro, trata de personas, tortura, lavado de dinero, asesinato y delincuencia organizada. Su grupo, considerado uno de los brazos armados de ‘La Mayiza’, mantiene así una posición estratégica en una de las principales rutas de tráfico de drogas hacia la frontera norte.