Sinaloa inicia una nueva etapa de reconstrucción en medio de la crisis económica y de violencia

A este desafío se suma la antesala de las elecciones de 2027 , cuando los sinaloenses elegirán a su próximo gobernador tras la salida de Rubén Rocha Moya, quien llegó al poder en 2021 bajo el cobijo de Morena.

Para Adrián López, director general del periódico Noroeste, Domínguez también deberá garantizar condiciones mínimas para la elección y enfrentar el reto político de Morena de conservar el poder en la entidad.

"Graciela tiene dos prioridades, una retomar los hilos del gobierno, por supuesto, y la otra garantizar un piso mínimo para la elección, sobre todo en dos sentidos. Una, evidentemente que Morena refrenda el poder allí", señala en el episodio de Política y Otros Datos.

Adrián López menciona que Rocha le generó una crisis al morenismo. "La crisis que genera Roche es lo suficientemente grande como para que Presidencia tenga que atenderlo y volcar todo el aparato del morenismo nacional a contener la crisis", dice.

Durante la toma de protesta de Imelda Castro como coordinadora de la defensa de la soberanía para Sinaloa, quien será la eventual candidata para la gubernatura, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, reconoció que "son tiempos complejos" para la entidad sin mencionar directamente a Rocha y advirtió que nunca dejarán solo al pueblo de Sinaloa.

"Estamos seguras y seguros que Sinaloa vive tiempos complejos, pero también decirles que desde la Cuarta Transformación nunca dejaremos solo al pueblo de Sinaloa. En Sinaloa haremos un esfuerzo unitario y fuerte para que continúe la transformación", señaló.