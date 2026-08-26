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México

Esposa de Fernando Farías teme por la vida del contralmirante mientras su audiencia se reanuda

Mónica Gámez, esposa de Fernando Farías Laguna, expresó su preocupación por la seguridad del contraalmirante antes de la audiencia en la que se definirá su situación jurídica.
mié 26 agosto 2026 10:57 AM
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Detención de Fernando Farías Laguna en Argentina. Está esposado.
Fernando Farías Laguna enfrenta a la justicia mexicana junto a su hermano. (Fotos: Especiales )

Mónica Gámez, esposa del contraalmirante Fernando Farías Laguna , dijo que teme por la vida de su esposo mientras este miércoles se reanuda la audiencia en la que se definirá su situación jurídica por su probable participación en un esquema de huachicol fiscal.

En entrevista para Fórmula Radio, Gámez relató que este martes visitó a Farías y lo encontró “muy enojado, muy frustrado”. Narró que el contraalmirante está consciente de que puede ser vinculado a proceso, pero considera que se trata de una injusticia.

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“Me dice: ‘mañana me vinculan a proceso; es una verdadera injusticia’”, relató.

Farías permanece en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, desde que fue trasladado desde Argentina a México la madrugada del viernes pasado.

La audiencia se reanuda este miércoles y en esta segunda parte se prevé que se determine si el contraalmirante será vinculado a proceso. La diligencia se realiza a puerta cerrada y mediante videoconferencia por motivos de seguridad nacional.

La Fiscalía General de la República (FGR) sospecha que Farías participó en un esquema de huachicol fiscal, pero para Gámez el proceso también representa un riesgo personal para su esposo.

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Dijo que Farías tiene un problema del corazón y que actualmente padece ansiedad y dificultades para dormir. Explicó que en Argentina recibía pastillas, pero que en México aún no se las suministraban porque debe ser valorado por un cardiólogo.

“Duerme ratitos. O sea, duerme ratitos, pero no duerme una noche completa”, comentó.

La situación, señaló, le genera temor de que su problema cardíaco pudiera ser utilizado para justificar una eventual agresión. “Me daba miedo, la verdad, que usaran ese problema para decir: ‘Ay, le pasó algo’”, afirmó.

Al ser cuestionada directamente sobre si teme que su esposo pueda ser asesinado, Gámez respondió: “Silencian... como ha habido anteriormente casos que los callan, pues que los maten”.

La esposa del contraalmirante dijo que teme también por su seguridad y la de sus hijos. Afirmó que recibió, a través de su abogado, una amenaza para que dejara de conceder entrevistas.

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¿De qué se le acusa a Fernando Farías Laguna?

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Fernando Farías Laguna de formar parte de una presunta estructura dedicada al llamado huachicol fiscal, mediante la introducción de combustibles al país sin pagar los impuestos correspondientes.

La acusación señala que los cargamentos eran registrados ante las autoridades aduaneras como aceites o aditivos, aunque en realidad contendrían hidrocarburos para evadir el pago de contribuciones.

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El excontralmirante también enfrenta señalamientos por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Según la FGR, utilizó su posición y contactos dentro de la Secretaría de Marina para favorecer operaciones en aduanas marítimas e instalaciones portuarias, junto con su hermano.

Además, autoridades internacionales lo acusan de intento de homicidio durante el periodo en que salió de México y permaneció en Argentina.

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