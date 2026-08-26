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México

“Koki”, líder de "Pueblo Unido" y vinculado con "La Barredora", es detenido en Hidalgo

Jorge Luis, “Koki”, líder de "Pueblo Unido" y vinculado con la “La Barredora”, fue detenido junto a dos de sus colaboradores en un operativo federal.
mié 26 agosto 2026 12:13 PM
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Jorge Luis, “Koki”, señalado como líder del grupo delictivo "Pueblo Unido" durante su detención.
Jorge Luis “N” era parte de la estructura de "La Barredora” bajo las órdenes de Ulises, quien fue detenido en julio de 2025 y era considerado uno de los principales operadores de la organización. (Especial)

Fuerzas federales detuvieron en Hidalgo a Jorge Luis, “Koki”, señalado como líder del grupo delictivo "Pueblo Unido" y operador de Ulises, “Pinto”, identificado por autoridades como uno de los dirigentes de " La Barredora ".

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que junto con “Koki” fueron aprehendidos dos de sus operadores, como resultado de labores de investigación en las que participó el Centro Nacional de Inteligencia.

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¿Quién es el "Koki"?

De acuerdo con el funcionario, Jorge Luis “N” era parte de la estructura de "La Barredora” bajo las órdenes de Ulises, quien fue detenido en julio de 2025 y era considerado uno de los principales operadores de la organización.

Tras esa captura, “Koki” presuntamente encabezó una escisión de “La Barredora" para conformar "Pueblo Unido", grupo con presencia principalmente en los municipios de Centro y Nacajuca.

Las autoridades relacionan a “Koki” con la quema de vehículos y ataques en contra de corporaciones de seguridad, además de delitos como extorsión, secuestro, tráfico de personas y distribución de droga.

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Jorge Luis era considerado un objetivo prioritario en Tabasco y contaba con una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General del Estado.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y autoridades de Tabasco e Hidalgo.

“La Barredora”

Es una organización criminal con presencia principalmente en Tabasco. Se le atribuyen actividades como extorsión, narcomenudeo y robo de combustible.

Entre los nombres asociados aparece Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco , señalado por autoridades como presunto dirigente de la organización. En septiembre de 2025, fue detenido en Paraguay tras permanecer prófugo, de acuerdo con las autoridades federales.

Investigaciones también señalan posibles vínculos de “La Barredora” con organizaciones criminales de mayor alcance, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación.

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