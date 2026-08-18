Frente a la DEA en Argentina, Harfuch llama a la cooperación y respeto a la soberanía

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana acudió al encuentro en representación de México, donde expuso los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y destacó el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia, investigación y coordinación del Estado mexicano.

Harfuch viaja a Argentina en medio de las tensiones

La participación de Omar García Harfuch en la Conferencia Internacional ocurre en un momento particularmente sensible para la relación entre México y Estados Unidos.

Las tensiones han aumentado por asuntos que involucran a figuras políticas mexicanas. Entre ellos está el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado en investigaciones estadounidenses por presuntos vínculos con organizaciones criminales, y más recientemente la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, decisión que Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum han cuestionado por considerar que tiene un componente político.

En este escenario, la presencia de Harfuch ante la DEA adquiere especial relevancia: mientras persisten los reclamos de soberanía e injerencia, México busca mostrar que la cooperación en seguridad continúa.

La conferencia, organizada por la DEA y el Ministerio de Seguridad argentino, reúne a autoridades de más de 100 países para abordar el combate al narcotráfico y la delincuencia transnacional.

En Buenos Aires, Argentina, me encuentro participando en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, donde compartimos los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza la Presidenta @Claudiashein y que ha fortalecido las capacidades de inteligencia,… pic.twitter.com/kqGn1H6gpX — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 18, 2026

Harfuch sostuvo que, debido a que las estructuras criminales operan a través de distintos países, ningún gobierno puede enfrentar por sí solo a estas organizaciones.

Por ello, planteó que México mantendrá la cooperación con sus socios internacionales bajo cuatro principios: responsabilidad compartida, reciprocidad, confianza mutua y respeto pleno a la soberanía nacional.

En ese contexto, el funcionario presentó algunos de los resultados que atribuyó a la estrategia de seguridad mexicana. Señaló que las labores de inteligencia y coordinación han permitido localizar y detener en territorio nacional a objetivos prioritarios buscados por autoridades de otros países, así como trasladar a Estados Unidos a 92 objetivos de alto impacto.

También destacó el desmantelamiento de infraestructura utilizada para la producción de drogas sintéticas y las acciones dirigidas contra las estructuras financieras, logísticas y operativas de organizaciones criminales transnacionales.