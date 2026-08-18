Frente a la DEA en Argentina, Harfuch llama a la cooperación y respeto a la soberanía
Omar García Harfuch dijo que México mantendrá la cooperación con sus socios internacionales bajo cuatro principios: responsabilidad compartida, reciprocidad, confianza mutua y respeto pleno a la soberanía nacional.
Desde la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), celebrada en Buenos Aires, Argentina, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo hoy que México mantendrá la cooperación con otros países para frenar las actividades de las organizaciones criminales, pero siempre con respeto a la soberanía de las naciones involucradas.
El funcionario dijo que las organizaciones criminales dejaron de ser un fenómeno limitado a un solo territorio y hoy operan mediante redes que cruzan fronteras, por lo que la respuesta de los gobiernos debe ser coordinada.
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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana acudió al encuentro en representación de México, donde expuso los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y destacó el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia, investigación y coordinación del Estado mexicano.
Harfuch viaja a Argentina en medio de las tensiones
La participación de Omar García Harfuch en la Conferencia Internacional ocurre en un momento particularmente sensible para la relación entre México y Estados Unidos.
Las tensiones han aumentado por asuntos que involucran a figuras políticas mexicanas. Entre ellos está el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado en investigaciones estadounidenses por presuntos vínculos con organizaciones criminales, y más recientemente la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, decisión que Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum han cuestionado por considerar que tiene un componente político.
En este escenario, la presencia de Harfuch ante la DEA adquiere especial relevancia: mientras persisten los reclamos de soberanía e injerencia, México busca mostrar que la cooperación en seguridad continúa.
La conferencia, organizada por la DEA y el Ministerio de Seguridad argentino, reúne a autoridades de más de 100 países para abordar el combate al narcotráfico y la delincuencia transnacional.
En Buenos Aires, Argentina, me encuentro participando en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, donde compartimos los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza la Presidenta @Claudiashein y que ha fortalecido las capacidades de inteligencia,… pic.twitter.com/kqGn1H6gpX
Harfuch sostuvo que, debido a que las estructuras criminales operan a través de distintos países, ningún gobierno puede enfrentar por sí solo a estas organizaciones.
Por ello, planteó que México mantendrá la cooperación con sus socios internacionales bajo cuatro principios: responsabilidad compartida, reciprocidad, confianza mutua y respeto pleno a la soberanía nacional.
En ese contexto, el funcionario presentó algunos de los resultados que atribuyó a la estrategia de seguridad mexicana. Señaló que las labores de inteligencia y coordinación han permitido localizar y detener en territorio nacional a objetivos prioritarios buscados por autoridades de otros países, así como trasladar a Estados Unidos a 92 objetivos de alto impacto.
También destacó el desmantelamiento de infraestructura utilizada para la producción de drogas sintéticas y las acciones dirigidas contra las estructuras financieras, logísticas y operativas de organizaciones criminales transnacionales.
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Se reconocen mutuamente
La participación de México en Buenos Aires ocurre en un momento en que la cooperación internacional contra el narcotráfico ocupa un lugar central en las agendas de seguridad.
La IDEC 2026 reúne a cientos de representantes de fuerzas de seguridad y agencias antidrogas de distintas naciones para intercambiar información y coordinar estrategias frente a fenómenos criminales que rebasan las jurisdicciones nacionales.
Durante su intervención, Harfuch también reconoció la colaboración de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y de su administrador, Terrance Cole, particularmente por el intercambio de información y la cooperación entre instituciones.
El secretario cerró su mensaje con una premisa que resume la postura mexicana ante el crimen transnacional: las organizaciones criminales no pueden colocarse por encima de los Estados cuando éstos actúan de manera conjunta.
Para México, dijo, la cooperación internacional debe avanzar con firmeza y coordinación, pero sin dejar de lado la soberanía de cada nación.
Por su parte, el director de la DEA, Terrance Cole, calificó a Omar García Harfuch como un “socio de confianza” y un “buen amigo de Estados Unidos”.
El funcionario estadounidense destacó los casi 20 años de trayectoria de Harfuch en el servicio público y su experiencia en el combate contra organizaciones criminales.
Cole señaló que Harfuch comprende las amenazas que representan los grupos criminales transnacionales para México, Estados Unidos y otros países, particularmente por el tráfico de drogas, la violencia y la corrupción.
Durante su intervención, el director de la DEA recordó además el atentado que Harfuch sufrió en 2020, cuando encabezaba la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Destacó que, pese a resultar herido, el funcionario regresó al servicio y continuó enfrentando al crimen organizado, por lo que agradeció públicamente su liderazgo, amistad y colaboración con Estados Unidos.