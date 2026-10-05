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México

Querétaro sí notificó a SRE sobre visita del embajador de EU

El evento en el que se anunció la construcción de una academia policial en Querétaro provocó cuestionamientos de Sheinbaum, quien este lunes pidió a la SRE comunicarse con Mauricio Kuri.
lun 05 octubre 2026 05:46 PM
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En la imagen se ve el momento en que el embajador de Estados Unidos en México dio la mano al gobernador Mauricio Kuri.
Estados Unidos señaló que ha destinado más de 10 millones de dólares durante la última década para capacitación y equipo en Querétaro. (Foto: Especial )

El gobierno de Querétaro notificó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre la visita del embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, días antes de la colocación de la primera piedra de la Academia de Interdicción Estatal, proyecto que generó cuestionamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum por la participación del diplomático estadounidense.

En un oficio fechado el 23 de septiembre de 2026 y recibido por la SRE el 25 de septiembre, el gobernador Mauricio Kuri informó al entonces secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, que el 2 de octubre Querétaro recibiría al embajador estadounidense para abordar “diversos temas de interés común”.

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El documento, enviado en cumplimiento de una instrucción del Consejo de Seguridad Nacional, precisó que la interacción entre funcionarios estatales y el embajador tendría efectos protocolarios y que no implicaría el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia.

También estableció que la visita no contemplaría la participación de agentes o gobiernos extranjeros en actividades de investigación, persecución de delitos o funciones reservadas al Estado mexicano y sus autoridades.

La notificación ocurrió antes de que el gobierno de Querétaro colocara, el 3 de octubre, la primera piedra de la Academia de Interdicción Estatal junto con el embajador Johnson.

De acuerdo con la representación diplomática estadounidense, la instalación estará destinada a capacitar a autoridades de procuración de justicia para detectar e interceptar drogas, armas, dinero ilícito y otro contrabando.

https://x.com/USAmbMex/status/2106506996921008156


Estados Unidos señaló que ha destinado más de 10 millones de dólares durante la última década para capacitación y equipo en Querétaro. Desde 2015, agregó, 4,732 personas han recibido capacitación mediante esta cooperación, entre ellas 1,714 integrantes de la Fiscalía General del Estado.

El acto provocó cuestionamientos de Sheinbaum, quien este lunes pidió a la SRE comunicarse tanto con Kuri como con Johnson para que explicaran la construcción de la academia.

La presidenta cuestionó que en la colocación de la primera piedra no estuvieran presentes la Secretaría de la Defensa Nacional ni integrantes del gabinete de seguridad federal.

Sheinbaum también sostuvo que la cooperación internacional debe contar con la participación de la SRE y mantenerse dentro de lo establecido por la legislación mexicana.

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Querétaro Embajada de Estados Unidos Estados Unidos

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