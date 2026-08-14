Sheinbaum ve injerencia de EU en la política mexicana por cancelación de visa de 'Andy' López Beltrán

La noche de este jueves, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador publicó una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que señaló que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el subsecretario Christopher Landau ordenaron cancelar su visa.

El hasta hace tres meses secretario de Organización de Morena afirmó que no existen elementos para retirarle su permiso de ingreso a Estados Unidos.

“Como es evidente, esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano, pues no existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder”, señaló.

Sheinbaum afirmó que Estados Unidos ha intentado históricamente intervenir en México, sin embargo en el país "decide el pueblo". Manifestó que México coopera, pero es independiente.

“Nosotros siempre hemos dicho no, como lo dijo (Venustiano) Carranza en su momento, como lo dijo (Benito) Juárez en su momento, como lo dijeron generaciones y generaciones de mexicanas y de mexicanos, que han dicho México es independiente, y guardamos una relación de coordinación, pero no de subordinación”, planteó.

La presidenta cuestionó que el retiro de visas sea utilizado por la derecha mexicana, a la que calificó de ser "cada vez más entreguista al gobierno de Estados Unidos".

"Entonces son búsquedas de interferir, de injerencia en la política mexicana, y no debe ser así, debe haber relación de respeto mutuo", destacó.

No se abrirá investigación contra "Andy"

La presidenta descartó que tras el retiro de la visa al hijo del expresidente se vaya abrir en la Fiscalía General de la República una investigación en su contra.

"Tampoco porque Estados Unidos le quite una visa vamos a abrir una investigación. ¿Cuál es el motivo? Motivo sería que tuviéramos una petición o una investigación que dijera que alguien, algún político de cualquier partido político estuviera involucrado en algún delito, entonces continúa la investigación y se procede", dijo.

Sheinbaum rechazó que la carta que López Beltrán envió al presidente Donald Trump pueda generar afectaciones para la relación bilateral. "No lo creo, o sea él está en su derecho de contestar. En la relación con Estados Unidos hay que buscar siempre una buena relación, entonces él pues tiene el derecho a escribir lo que decida", planteó.

Aclaró que intentar tener una buena relación con Estados Unidos no implica que van a bajar la cabeza.

"Cada quien puede responder de una u otra forma. La mejor forma de relacionarse es no achicarse, ¿por qué vamos a bajar la cabeza?, ¿por qué nos vamos a arrodillar?, ¿por qué vamos a tener miedo? somos un país grandioso, estamos dando resultados y la gente está contenta. Entonces vamos a seguir buscando una buena relación, pero también mencionando cuando quieren que hagamos cosas que consideramos que no son correctas", comentó.