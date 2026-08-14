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Sheinbaum ve injerencia de EU en la política mexicana por cancelación de visa de 'Andy' López Beltrán

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la suspensión de visas tiene un sentido político y descartó abrir una investigación contra el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
vie 14 agosto 2026 08:29 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum comentó que si hay acusaciones contra cualquier ciudadano mexicano de parte de EU, se deben probar y en su caso juzgar ante las leyes mexicanas. (Yuri Cortez/AFP)

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la cancelación de visas a políticos mexicanos, incluido Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel Lopez Obrador, es una injerencia desde Estados Unidos y ve en esa decisión un sentido político.

"Mi opinión es que esta cancelación de visas que han hecho, ellos le llaman a 'personas políticamente expuestas', tiene un sentido político esencialmente porque no es parejo a todos los países (...) Podemos hacer una revisión de qué ocurre en otros países de América Latina y qué ocurre en nuestro país y esto es un sentido de injerencia en la política mexicana. Esa es mi opinión", dijo en su conferencia matutina.

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La noche de este jueves, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador publicó una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que señaló que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el subsecretario Christopher Landau ordenaron cancelar su visa.

El hasta hace tres meses secretario de Organización de Morena afirmó que no existen elementos para retirarle su permiso de ingreso a Estados Unidos.

“Como es evidente, esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano, pues no existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder”, señaló.

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Sheinbaum afirmó que Estados Unidos ha intentado históricamente intervenir en México, sin embargo en el país "decide el pueblo". Manifestó que México coopera, pero es independiente.

“Nosotros siempre hemos dicho no, como lo dijo (Venustiano) Carranza en su momento, como lo dijo (Benito) Juárez en su momento, como lo dijeron generaciones y generaciones de mexicanas y de mexicanos, que han dicho México es independiente, y guardamos una relación de coordinación, pero no de subordinación”, planteó.

La presidenta cuestionó que el retiro de visas sea utilizado por la derecha mexicana, a la que calificó de ser "cada vez más entreguista al gobierno de Estados Unidos".

"Entonces son búsquedas de interferir, de injerencia en la política mexicana, y no debe ser así, debe haber relación de respeto mutuo", destacó.

No se abrirá investigación contra "Andy"

La presidenta descartó que tras el retiro de la visa al hijo del expresidente se vaya abrir en la Fiscalía General de la República una investigación en su contra.

"Tampoco porque Estados Unidos le quite una visa vamos a abrir una investigación. ¿Cuál es el motivo? Motivo sería que tuviéramos una petición o una investigación que dijera que alguien, algún político de cualquier partido político estuviera involucrado en algún delito, entonces continúa la investigación y se procede", dijo.

Sheinbaum rechazó que la carta que López Beltrán envió al presidente Donald Trump pueda generar afectaciones para la relación bilateral. "No lo creo, o sea él está en su derecho de contestar. En la relación con Estados Unidos hay que buscar siempre una buena relación, entonces él pues tiene el derecho a escribir lo que decida", planteó.

Aclaró que intentar tener una buena relación con Estados Unidos no implica que van a bajar la cabeza.

"Cada quien puede responder de una u otra forma. La mejor forma de relacionarse es no achicarse, ¿por qué vamos a bajar la cabeza?, ¿por qué nos vamos a arrodillar?, ¿por qué vamos a tener miedo? somos un país grandioso, estamos dando resultados y la gente está contenta. Entonces vamos a seguir buscando una buena relación, pero también mencionando cuando quieren que hagamos cosas que consideramos que no son correctas", comentó.

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Sheinbaum pide "ser valientes"

La presidenta planteó que cuando se da la cancelación de una visa, se debe ser "valiente" y pidió que ante posibles acusaciones, se presenten pruebas de ellas.

"¿Qué hay que hacer cuando se tiene una cuestión de una cancelación de una visa? pues hay que ser valientes porque no hay otra cosa", dijo.

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Comentó que si hay acusaciones contra cualquier ciudadano mexicano de parte de Estados Unidos, se deben probar y en su caso juzgar ante las leyes mexicanas.

"Tiene que haber pruebas, como en el caso de Sinaloa, que lo hemos dicho muchas veces, Estados Unidos no ha presentado pruebas", comentó.

Andrés Manuel López Beltrán se sumó a la lista de políticos mexicanos a quienes se les ha retirado la visa, entre ellos: el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, el alcalde Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim, el magistrado Hernán José Vega Burgos, la subsecretaria del gobierno de Coahuila, Sonia Villarreal Pérez, entre otros.

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