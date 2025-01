Harfuch, Ebrard y De la Fuente: los funcionarios clave ante amenazas de Trump

Ebrard y la Operación Limpieza

El secretario de Economía ha acelerado el decomiso de mercancía ilegal de origen asiático que ha ingresado a México.

La Operación Limpieza inició en el centro del país y semana a semana se ha ido extendiendo a entidades como Baja California, Durango, Sonora y Coahuila, permitiendo la incautación de alrededor de 1,000 millones de pesos en productos piratas.

La meta del también excanciller es llegar a todo el país con la Operación Limpieza para proteger a las industrias textil, del calzado y del juguete, y los miles empleos que éstas generan.

"La instrucción que tenemos es continuar con estos operativos para cubrir toda la República Mexicana. A esta fecha llevamos cinco entidades federativas y pensamos hacia el mes de febrero ver ya terminado todo el territorio nacional", informó el 2 de enero.

De acuerdo con el secretario de Economía para este mes de febrero el operativo habrá llegado a todo el país. (Foto: Secretaría de Economía.)

Hace algunas semanas, Doug Ford, jefe de Gobierno de Ontario, acusó a México de ser “la puerta trasera de los productos chinos que llegan a Canadá y Estados Unidos”, por lo que expertos consideran que el Operativo Limpieza busca mandar la señal de que México no está contribuyendo al avance de China.

Sin embargo, el secretario de Economía asegura que no es por presión de Trump: “Ya parece que Trump me va decir: 'estoy muy preocupado con la plaza china en la CDMX en Izazaga'''.

“¿Y por qué no se hizo antes? Ah, porque Joe Biden no lo había pedido. Ya que Donald Trump es más exigente con la cuestión de China, entonces México está actuando. No debería de ser así. México debería de actuar por sí solo, no esperando a ser reaccionario. A ver qué me dicen”, señala Norma Soto, catedrática de La Salle.

De la Fuente y la migración

Uno de los temas que más preocupa al gobierno de México es la migración, por lo que Claudia Sheinbaum pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, emprender una gira por los 50 consulados en Estados Unidos para pedirles estar preparados para asistir a los connacionales.

Además de sus reuniones con los diplomáticos mexicanos, se ha contratado el servicio de abogados para asesorar a los connacionales, y el desarrollo de un botón de pánico, mediante una aplicación de teléfono en la que puedan activar ante una detención.

En la reunión que la semana sostuvo con cónsules y embajadores en Palacio Nacional, la presidenta les pidió estar alertas ante lo que pueda suceder con la llegada de Trump. El cónsul de Dénver, Pavel Meléndez, comentó que la presidenta les pidió redoblar esfuerzos.

“Fue directa con las y los cónsules de México en Estados Unidos. Sí nos pide que redoblemos esfuerzos y que estemos en alerta máxima y que no escatimemos ningún esfuerzo para poder apoyar a la comunidad”, comentó.

Encabezamos en Palacio Nacional la reunión de titulares de Embajadas y Consulados 2025, en compañía del canciller Juan Ramón de la Fuente; nuestros hermanos y hermanas migrantes tienen todo el apoyo.



Hablamos de la autoridad moral que tiene hoy México ante el mundo. pic.twitter.com/nnziCIO98Z — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 8, 2025

La presidenta ha manifestado su confianza porque no se realice el plan de deportación masiva propuesto por Trump, pero si sucede, ya se tiene un plan para atender a los mexicanos regresados, y se pedirá al gobierno estadounidense enviar a los migrantes a sus países de origen y no a México.

Otras acciones ante las amenazas de Trump son: