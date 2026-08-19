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“El Tío Lako”, el hombre cercano a “El Mencho” que opera para el CJNG en Michoacán

Heraclio Guerrero, “El Tío Lako”, es señalado como operador del CJNG en Michoacán. Su hijo, “El R1”, murió en el operativo donde también fue abatido “El Mencho”.
mié 19 agosto 2026 12:13 PM
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tio lako michoacan
Los operativos de la Guardia Nacional y el Ejército en la Tierra Caliente de Michoacán buscan frenar la extorsión al sector limonero, centrando sus acciones en patrullajes rurales, huertas y empacadoras. (Cuartoscuro/Juan José Estrada Serafín)

Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”, es identificado por autoridades de seguridad como un operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco. Durante años ha encabezado una estructura criminal familiar conocida como “Los Guerreros”.

El nombre de Guerrero Martínez está ligado a Tinaja de Vargas, en Tanhuato, donde su familia tiene presencia. De acuerdo con reportes de autoridades, “Los Guerreros” funcionan como una estructura local vinculada al CJNG y con capacidad para operar en distintos municipios de la región.

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A “El Tío Lako” se le atribuyen actividades relacionadas con narcotráfico, tráfico de armas, homicidios y extracción y comercialización ilegal de hidrocarburos. Tambiénesha sido señalado como un mando cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador y líder del CJNG.

La historia de “Los Guerreros” es anterior a la consolidación del CJNG. Ganó influencia en la región desde hace décadas pero, con el crecimiento del cártel, terminó incorporándose a su estructura.

Javier Guerrero Martínez, hermano de Heraclio, encabezaba inicialmente la organización familiar. Tras su muerte en un enfrentamiento en 2011, se presume que “El Tío Lako” asumió el liderazgo del grupo.

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Uno de los expedientes que colocó públicamente a Guerrero Martínez bajo la lupa ocurrió en 2015, cuando autoridades de Michoacán lo señalaron como presunto autor intelectual del asesinato de Enrique Hernández Saucedo, exlíder de autodefensas y candidato de Morena en Yurécuaro.

El señalamiento forma parte de los antecedentes atribuidos al capo, aunque debe distinguirse entre una acusación de autoridad y una condena judicial firme.

“Los Guerrero”

Entre sus integrantes aparece Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, “El Ocho”, sobrino de Heraclio y señalado como uno de los operadores de mayor rango de la organización. También figura Javier Guerrero Covarrubias, “El Javi”.

Ambos fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que los identificó como integrantes del CJNG y los vinculó con actividades como tráfico de armas, narcotráfico y robo de combustible.

Su hijo murió con “El Mencho”

Rubén Guerrero Valadez, “El R1” o “El Láminas”, hijo de Heraclio, murió en Tapalpa, Jalisco, durante el operativo federal en el que también fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

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Rubén Guerrero era señalado como un operador de “Los Guerreros” y como integrante del círculo cercano al liderazgo del CJNG.

La muerte de “El Mencho” y de “El R1” no significó, sin embargo, la desaparición de “Los Guerreros. Reportes posteriores lo seguían ubicando con “El Tío Lako” como una figura relevante en el reacomodo del CJNG en Michoacán, particularmente en la zona cercana a la frontera con Jalisco.

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Bloqueos en Michoacán tras operativo contra célula criminal

Un operativo federal desplegado durante la madrugada en Michoacán contra objetivos del crimen organizado derivó en una reacción violenta que dejó bloqueos y vehículos incendiados en al menos 24 puntos carreteros, informaron autoridades.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el operativo, mientras que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que las movilizaciones fueron una respuesta a las detenciones de integrantes de una célula criminal.

De acuerdo con reportes preliminares, el despliegue estaría relacionado con “Los Guerreros”. No obstante, hasta el momento no hay confirmación oficial.

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Los bloqueos afectaron vialidades en municipios como Zamora, Ecuandureo, La Piedad, Pátzcuaro, Zacapu, Tzintzuntzan, Coeneo y Chilchota. Grupos criminales utilizaron vehículos para cerrar carreteras y algunos fueron incendiados.

Elementos de la Defensa, Guardia Nacional y corporaciones estatales fueron desplegados para retirar las unidades y restablecer la circulación. En los límites con Jalisco también se reforzó la vigilancia ante posibles repercusiones de la jornada violenta.

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Michoacán Nemesio Oseguera, el "Mencho"

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