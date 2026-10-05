Cambio de horario 2026 en México: cuándo es y dónde se debe ajustar el reloj

El cambio de horario en México todavía existe, pero ya no aplica a todo el país, ya que desde 2022, la mayor parte del territorio nacional mantiene un horario estándar durante todo el año.
En 2026, los habitantes de las zonas fronterizas tendrán que volver a modificar sus relojes cuando termine el horario estacional. El cambio será el domingo 1 de noviembre, cuando los relojes deberán ajustarse.
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La modificación se realizará a las 2:00 de la madrugada en las localidades donde aplica el horario estacional fronterizo. La Ley de los Husos Horarios establece que este horario comienza a las 2:00 horas del segundo domingo de marzo y termina a las 2:00 horas del primer domingo de noviembre.
¿Se adelanta o se atrasa el reloj?
En noviembre, el reloj se atrasa una hora en las zonas donde termina el horario estacional. Es decir, cuando llegue la madrugada del domingo 1 de noviembre y el reloj marque las 2:00 horas, deberá regresar a la 1:00.
Para quienes tengan relojes que no hagan el ajuste de manera automática, una opción práctica es modificar la hora la noche del sábado 31 de octubre antes de dormir.
El ajuste no corresponde a todos los municipios de los estados fronterizos. La legislación establece específicamente dónde permanece el horario estacional.
Los estados y municipios que tendrán este cambio son:
Baja California: todo el estado.
Chihuahua: los municipios de Coyame del Sotol, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.
Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.
Nuevo León: únicamente Anáhuac.
Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.
¿Qué pasa en Ciudad de México?
En Ciudad de México no habrá cambio de horario el 1 de noviembre, la capital mantiene el horario estándar establecido en la Ley de los Husos Horarios, al igual que la mayor parte del país.
Esto significa que los habitantes de CDMX no tendrán que adelantar ni atrasar sus relojes por el cambio de noviembre.
Lo mismo ocurre en estados que no forman parte de las zonas fronterizas contempladas por la ley.
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¿Por qué algunos lugares de México todavía cambian la hora?
La razón es la relación de estas zonas con Estados Unidos, ya que cuando México eliminó el horario de verano en 2022, se mantuvo un horario estacional exclusivamente en la frontera norte para facilitar la coordinación de actividades económicas, comerciales, laborales y sociales con las ciudades estadounidenses que se encuentran al otro lado de la frontera.
La nueva Ley de los Husos Horarios entró en vigor el 30 de octubre de 2022 y eliminó el horario de verano generalizado que había operado durante años en México.
Los celulares cambian la hora automáticamente
El Centro Nacional de Metrología (CENAM) explica que algunos equipos pueden realizar cambios automáticos de hora mediante el software de sus fabricantes, pero también advierte que existen dispositivos cuyos programas no se actualizaron correctamente después de la eliminación del horario de verano en México.
Por ello, en caso de residir en alguna de las zonas donde sí aplica el horario estacional, conviene revisar la hora de celulares, computadoras, relojes inteligentes, vehículos y otros dispositivos después del cambio.
¿Cuándo desapareció el cambio de horario en México?
México eliminó el horario de verano para la mayor parte del país en 2022, la decisión se tomó porque el gobierno consideró que el ahorro de energía que generaba la medida era demasiado bajo frente a sus posibles efectos en la salud y la vida cotidiana.
De acuerdo con las cifras presentadas por el gobierno cuando propuso eliminarlo, en 2021 el horario de verano representó un ahorro de apenas 0.16% del consumo nacional de electricidad y un ahorro económico equivalente a 0.2% del consumo nacional.
La Secretaría de Salud sostuvo que adelantar y atrasar el reloj podía alterar el sueño y el ritmo biológico de las personas, además de provocar problemas como somnolencia, irritabilidad y dificultades de atención y concentración.
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También influyó una encuesta de la Secretaría de Gobernación presentada en 2022 registró que 71% de las personas consultadas estaba en contra del horario de verano, mientras 29% lo aprobaba.
Con esos argumentos, el Congreso aprobó una nueva Ley de los Husos Horarios y el 30 de octubre de 2022 fue la última vez que el horario de verano se aplicó de manera generalizada en México.