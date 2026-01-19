Cómo García Harfuch y Ebrard se volvieron clave para la relación de Sheinbaum con Trump

Marcelo Ebrard es un viejo conocido para el gobierno de Estados Unidos y para Trump, pues fue el principal interlocutor en el sexenio anterior con Andrés Manuel López Obrador y participó en la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

Omar García Harfuch no tiene esa experiencia, pero es uno de los funcionarios de más confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La irrupción del Trump 2.0 ha definido, en buena medida, la agenda nacional en dos grandes temas: seguridad y economía- comercio. Ebrard ha ido aprendiendo a cómo manejar este nuevo Trump 2.0, es el personaje que mejor conoce a Trump, tiene pulsado a Trump y sobre todo a la administración Trump. Y Harfuch, está haciendo su chamba, ha generado esta interlocución con los Estados Unidos desde el desde la transición”, plantea Carlos Rodríguez Ulloa, integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia.

Omar García Harfuch y Marcelo Ebrard han sido pieza clave para el gobierno de Claudia Sheinbaum ante la relación con Donald Trump. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro.)

Un año de presiones… y resultados

El primer año desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha estado marcado por las amenazas.

Desde 2017 iniciaron las advertencias de Trump a México. En aquel año, el republicano dijo en una llamada al entonces presidente Enrique Peña Nieto con enviar tropas a México para capturar "a los bad hombres".

Como candidato a la presidencia de Estados Unidos vinieron nuevas amenazas, pero ya como presidente ha lanzado alrededor de 15 advertencias a México, algunas de las que no han llegado a órdenes ejecutivas.

Imponer 25% aranceles a productos mexicanos sino se detenía el flujo de drogas, entre ellas el fentanilo, y se frenaba la migración hacia Estados Unidos, arancel de 25% a todas las importaciones de acero y aluminio, aranceles del 30% contra México porque su vecino y socio no había hecho lo suficiente para asegurar la frontera entre ambos, imponer un arancel adicional de 5% a México al asegurar que no se estaba cumpliendo el Tratado de Aguas de 1944.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado varias órdenes ejecutivas relacionadas con el combate a cárteles, entre ellas para designarlas como terroristas y al fentanilo como arma de destrucción masiva. (FOTO: Andrew Harnik/Getty Images via AFP)

Una de las amenazas que se concreto y de la que se han derivado otras más fue la designación como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y terroristas globales especialmente designados (SDGT) del Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste, La Nueva Familia Michoacana, Cártel de Golfo y Cárteles Unidos.

Tras esa designación, Trump ha ofrecido ayuda a México para combatirlos, pero también ha sugerido una invasión militar “suave” y hasta realizar ataques en tierra en México.

Desde la primera amenaza, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha reunido con miembros de su gabinete, buscado llamadas con Donald Trump, y negociado para no hacer efectivas las mayorías de esas advertencias.

Carlos Rodríguez Ulloa explica que a diferencia de otros presidentes, Trump ha mezclado temas económicos con seguridad.

“Cuando se negoció el TLCAN, un mecanismo de negociación entre México y Estados Unidos que funcionó, fue hacer canastas separadas para que comercio no se mezclara con salud y salud no se mezclara con seguridad y seguridad con política, o sea, no, eran canastas separadas para que no se contaminaran las agendas. Eso se acabó. Eso se acabó con Trump y ya todo está combinado, mezclado”, sostiene.