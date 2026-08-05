Legisladores buscan fortalecer el presupuesto de Senasica para 2027

Las propuestas fueron planteadas hace unas semanas durante el panel "Cómo fortalecer la sanidad e inocuidad agroalimentaria desde el Poder Legislativo", realizado en el Congreso Nacional de Fitosanidad, donde diputados de las comisiones relacionadas con el campo coincidieron en que el país requiere fortalecer su capacidad de prevención ante la posibilidad de nuevas plagas y enfermedades.

La discusión ocurre después de que el gusano barrenador, erradicado de México desde la década de los noventa, regresó al país en 2024 y obligó a desplegar una estrategia que incluye puntos de inspección, vigilancia de la movilización de ganado y la liberación de miles de millones de moscas estériles.

Senasica reportó en junio de 2026 que, desde la llegada de la plaga, se instalaron 148 corrales de vigilancia de origen y destino, 310 puntos de inspección y 631 trampas de vigilancia. Además, se habían liberado más de 6,700 millones de moscas estériles e inspeccionado 4.9 millones de cabezas de ganado.

La emergencia también tuvo consecuencias comerciales. Estados Unidos suspendió en distintos momentos la importación de ganado mexicano ante el avance de la plaga, afectando principalmente a productores de los estados exportadores del norte del país.

Legisladores y representantes del sector agroalimentario participaron en el foro sobre sanidad e inocuidad, donde plantearon fortalecer el presupuesto de Senasica y crear un fondo para atender emergencias fitozoosanitarias. (Foto: Facebook/ CNA)

Proponen 10,300 millones de pesos para Senasica

Una de las principales propuestas fue planteada por la diputada del PRI, Leticia Barrera Maldonado, presidenta de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, quien sostuvo que Senasica requiere alrededor de 10,300 millones de pesos para contar con capacidad suficiente para desarrollar sus funciones.

"Se necesita 10,300 millones, más menos, pero de verdad no puede con menos de esta cantidad. Hemos hecho análisis serios, reales; recurso hay. Lo que se requiere es la voluntad de la mayoría legislativa y una buena operación por parte del Ejecutivo", señaló.