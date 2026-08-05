Legisladores buscan fortalecer el presupuesto de Senasica para 2027

"Es más barato que estemos trabajando en la prevención y no solamente en la reacción cuando ya tenemos el problema encima", sostuvo.
Vázquez Jiménez consideró además que la sanidad agroalimentaria debe tratarse como un asunto de seguridad nacional, debido a que una plaga no solamente golpea a los productores, sino que puede generar incrementos en los precios de los alimentos y afectar la reputación sanitaria de México.
El legislador propuso así fortalecer las campañas de prevención, mejorar los filtros sanitarios y actualizar el Sistema Nacional de Trazabilidad Agroalimentaria para que, ante la aparición de una enfermedad, las medidas puedan concentrarse en las zonas afectadas y no deriven en restricciones generalizadas.
Cobrar a turistas para financiar investigación
Una tercera alternativa fue presentada por el diputado por Morena, Carlos Ventura Palacios, secretario de la Comisión de Ganadería e integrante de la Comisión de Hacienda, quien planteó crear una fuente adicional de recursos que no dependa exclusivamente del presupuesto asignado cada año.
Su propuesta consiste en establecer un cobro equivalente a entre tres y cuatro dólares a los turistas extranjeros que ingresen al país.
Según el legislador, una parte de los recursos obtenidos podría destinarse a investigación científica vinculada con Senasica y otra a infraestructura sanitaria.
Ventura estimó que el mecanismo podría generar alrededor de 60 millones de dólares y explicó que la propuesta podría vincularse a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para que los recursos aumenten gradualmente.
"Lo hemos venido trabajando por más de dos años (...) ahora, ya con ajustes con la Secretaría de Hacienda, creemos que para el siguiente paquete económico podremos integrar esta parte", señaló.
La propuesta, explicó, tendría que quedar establecida en la legislación para garantizar que los recursos permanezcan disponibles para investigación e infraestructura independientemente de las negociaciones presupuestales de cada ejercicio fiscal.
La sanidad también protege las exportaciones
Senasica es el organismo es responsable de las acciones de vigilancia epidemiológica, campañas fito y zoosanitarias, inspección de mercancías y reducción de riesgos de contaminación que permiten proteger la producción agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera.
Estas acciones también son necesarias para conservar el estatus sanitario que permite a los productos mexicanos ingresar a otros mercados.
México se encuentra entre los principales exportadores agroalimentarios del mundo y Estados Unidos es su principal mercado, por lo que una emergencia sanitaria puede traducirse rápidamente en restricciones comerciales.
El caso del gusano barrenador mostró esa vulnerabilidad: la aparición de la plaga derivó en cierres y reaperturas de la frontera y obligó a México y Estados Unidos a intensificar las medidas de inspección, vigilancia y control.
Para los legisladores, la experiencia refuerza el argumento de que resulta menos costoso invertir en prevención que enfrentar posteriormente las consecuencias económicas de una emergencia.
La definición llegará con el Paquete Económico 2027. Será entonces cuando la Cámara de Diputados tendrá que decidir si las propuestas planteadas —elevar el presupuesto de Senasica, crear un fondo para emergencias o generar nuevos ingresos — se convierten en modificaciones concretas al gasto público.