Sheinbaum anuncia el reinicio de la exportación de ganado mexicano a EU tras crisis por gusano barrenador

"Es una gran noticia para las y los ganaderos mexicanos. Reconozco el esfuerzo que han hecho durante muchos meses para contener la plaga del gusano barrenador, colaborando con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural y SENASICA. Agradezco a Julio a Berdegué y Columba López su gran esfuerzo", escribió en redes sociales.

Sheinbaum informó que recibió una carta de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en la que le informó la decisión de su gobierno de reanudar la exportación de ganado mexicano.

Me da mucho gusto informar al pueblo de México y especialmente a las y los ganaderos de nuestro país, que hoy recibí una carta de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en la que me informa la decisión de su gobierno de reanudar la exportación de ganado… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 25, 2026

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó la reapertura y señaló que será a partir del 24 de agosto cuando se abra el puerto de entrada de Douglas, Arizona, para el comercio de ganado.

El gobierno de Estados Unidos informó que los envíos estarán sujetos al cumplimiento del Plan de Acción Conjunta y serán sometidos a una inspección en territorio estadounidense para evitar el paso de larvas de gusano barrenador.