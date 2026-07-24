Sheinbaum anuncia el reinicio de la exportación de ganado mexicano a EU tras crisis por gusano barrenador

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó acelerar los trabajos y colaboración con Estados Unidos para reiniciar el movimiento de ganado, luego de que el país gobernado por Donald Trump decidió reanudar las exportaciones desde México tras el cierre por los casos de gusano barrenador.
En una publicación en redes explicó que la exportación se reanudará a partir de las últimas semanas del mes de agosto a través de Agua Prieta. Sonora, seguida poco después por dos puntos adicionales en el estado de Chihuahua.