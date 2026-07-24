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Sheinbaum anuncia el reinicio de la exportación de ganado mexicano a EU tras crisis por gusano barrenador

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que recibió una carta de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en la que comunicó la decisión.
vie 24 julio 2026 07:11 PM
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gusano barrenador
A finales de agosto se reiniciarán las exportaciones de ganado mexicano a Estados Unidos. (Foto: Daniel Becerril/REUTERS)

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó acelerar los trabajos y colaboración con Estados Unidos para reiniciar el movimiento de ganado, luego de que el país gobernado por Donald Trump decidió reanudar las exportaciones desde México tras el cierre por los casos de gusano barrenador.

En una publicación en redes explicó que la exportación se reanudará a partir de las últimas semanas del mes de agosto a través de Agua Prieta. Sonora, seguida poco después por dos puntos adicionales en el estado de Chihuahua.

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"Es una gran noticia para las y los ganaderos mexicanos. Reconozco el esfuerzo que han hecho durante muchos meses para contener la plaga del gusano barrenador, colaborando con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural y SENASICA. Agradezco a Julio a Berdegué y Columba López su gran esfuerzo", escribió en redes sociales.

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Sheinbaum informó que recibió una carta de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en la que le informó la decisión de su gobierno de reanudar la exportación de ganado mexicano.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó la reapertura y señaló que será a partir del 24 de agosto cuando se abra el puerto de entrada de Douglas, Arizona, para el comercio de ganado.

El gobierno de Estados Unidos informó que los envíos estarán sujetos al cumplimiento del Plan de Acción Conjunta y serán sometidos a una inspección en territorio estadounidense para evitar el paso de larvas de gusano barrenador.

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La secretaria estadounidense reconoció que el cierre –por más de un año de la frontera– fue una "medida difícil, pero necesaria", para controlar la plaga.

Apenas el 9 de junio de 2026, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) anunció una nueva suspensión temporal de la importación de animales vivos procedentes de Estados Unidos, luego de que autoridades estadounidenses confirmaran casos de gusano barrenador en diversos condados de Texas y Nuevo México.

La decisión se sumó al cierre que mantenía Estados Unidos para las exportaciones mexicanas de ganado en pie. El costo de las restricciones en la asciende a 1,850 millones de dólares.

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Claudia Sheinbaum Exportación Estados

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