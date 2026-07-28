Gobierno libera en Chihuahua primer lote de moscas estériles contra gusano barrenador desde 2012

México reactivó la producción nacional de moscas estériles para combatir el gusano barrenador del ganado con la liberación de un primer lote de 2.5 millones de insectos en Chihuahua, un hecho que marca el regreso de esta estrategia de control biológico por primera vez desde 2012 y que busca acelerar la erradicación de la plaga.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que las moscas fueron dispersadas este lunes en Coronado, en Chihuahua, luego de completar el primer ciclo de producción y esterilización en la planta de Metapa de Domínguez, Chiapas, que retomó operaciones la última semana de junio.