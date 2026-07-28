Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Gobierno libera en Chihuahua primer lote de moscas estériles contra gusano barrenador desde 2012

Con 2.5 millones de moscas estériles liberadas en Chihuahua, México retomó su producción nacional de este control biológico por primera vez desde 2012.
mar 28 julio 2026 12:33 PM
Añadir Expansión Política en Google
Gusano Barrenador
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que las moscas fueron dispersadas este lunes en Coronado, en Chihuahua, luego de completar el primer ciclo de producción y esterilización en la planta de Metapa de Domínguez, Chiapas. (Isabel Mateos Hinojosa/Cuartoscuro)

México reactivó la producción nacional de moscas estériles para combatir el gusano barrenador del ganado con la liberación de un primer lote de 2.5 millones de insectos en Chihuahua, un hecho que marca el regreso de esta estrategia de control biológico por primera vez desde 2012 y que busca acelerar la erradicación de la plaga.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que las moscas fueron dispersadas este lunes en Coronado, en Chihuahua, luego de completar el primer ciclo de producción y esterilización en la planta de Metapa de Domínguez, Chiapas, que retomó operaciones la última semana de junio.

Publicidad

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) destacó que se trata del primer lote de moscas estériles producido y esterilizado en México desde 2012, año en que el país aún mantenía esta capacidad antes de que la planta dejara de operar tras la erradicación de la plaga.

El primer lote de moscas fue esterilizado el pasado 24 de julio en la planta de Metapa de Domínguez, Chiapas, y posteriormente enviado a Chihuahua, donde los insectos fueron liberados mediante cámaras de dispersión terrestre.

Te puede interesar:

Limousine cows grazing in a field, France.
Empresas

EU reabre importación de ganado mexicano tras crisis por gusano barrenador

Durante el proceso de producción, los insectos fueron marcados con un colorante verde que permitirá identificarlos y distinguirlos de las moscas silvestres durante el monitoreo en campo.

Durante la supervisión del primer lote de producción en la planta de Chiapas, el director en jefe del Senasica, Javier Calderón Elizalde, calificó el inicio de operaciones como un hito para la sanidad animal del país y señaló que la producción será permanente.

Publicidad

De acuerdo con el funcionario, la meta es incrementar gradualmente la producción hasta alcanzar 100 millones de moscas estériles hacia finales de este año, con el propósito de reforzar el combate al gusano barrenador y reducir su presencia en el territorio nacional.

La técnica consiste en liberar moscas estériles que, al aparearse con ejemplares silvestres, impiden la reproducción del insecto y rompen su ciclo biológico, una estrategia utilizada internacionalmente para controlar la plaga sin recurrir al uso masivo de insecticidas.

Mira también:

planta moscas gusano barrenador.jpeg
presidencia

México y EU inauguran planta que producirá hasta 100 millones de moscas estériles contra el gusano barrenador

El anuncio coincide con la decisión del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) de reabrir de forma gradual, a partir del 24 de agosto, el ingreso de ganado mexicano, luego de más de un año de restricciones impuestas por la propagación del gusano barrenador.

El proceso iniciará por el puerto de Douglas, Arizona, en la frontera con Sonora, y posteriormente se extenderá a los cruces de Santa Teresa y Columbus, en Nuevo México.

Publicidad

Tags

Chihuahua Ganadería

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad