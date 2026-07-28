Gobierno libera en Chihuahua primer lote de moscas estériles contra gusano barrenador desde 2012

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) destacó que se trata del primer lote de moscas estériles producido y esterilizado en México desde 2012, año en que el país aún mantenía esta capacidad antes de que la planta dejara de operar tras la erradicación de la plaga.

El primer lote de moscas fue esterilizado el pasado 24 de julio en la planta de Metapa de Domínguez, Chiapas, y posteriormente enviado a Chihuahua, donde los insectos fueron liberados mediante cámaras de dispersión terrestre.

Durante el proceso de producción, los insectos fueron marcados con un colorante verde que permitirá identificarlos y distinguirlos de las moscas silvestres durante el monitoreo en campo.

Durante la supervisión del primer lote de producción en la planta de Chiapas, el director en jefe del Senasica, Javier Calderón Elizalde, calificó el inicio de operaciones como un hito para la sanidad animal del país y señaló que la producción será permanente.