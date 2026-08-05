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México

México ha perjudicado a EU, dice Trump

Las palabras de Donald Trump tensan más el ambiente en medio de los avances en las negociaciones del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
mié 05 agosto 2026 06:08 PM
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Donald Trump asegura que México y Canadá necesitan el T-MEC, EU no
Donald Trump y la presidenta Sheinbaum se vieron en la final de la Copa del Mundo. (Foto: Presidencia )

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que México y otros países han perjudicado con la implementación de aranceles.

"Nos han perjudicado durante años con aranceles impuestos por China, Japón, Corea del Sur, Alemania, por todos. Canadá. Canadá es repugnante. Sí, sí lo son. Son repugnantes. Me encanta su gente, pero es repugnante. Un liderazgo repugnante. Y México. Todos lo hicieron", dijo el mandatario durante un evento en Las Vegas.

"Pero ahora eso ya no les funciona porque le hemos dado la vuelta a la tortilla", añadió.

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En julio, Trump afirmó que no le importa el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que son los otros dos países norteamericanos quienes necesitan el acuerdo.

“Realmente no quiero hacerlo. Preferiría ser independiente”, dijo después de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum durante la final de la Copa del Mundo 2026.

“México y Canadá nos necesitan; nosotros no los necesitamos a ellos. El acuerdo es importante para ellos. No es importante para nosotros”, afirmó el presidente estadounidense.

Las amenazas de Trump a la continuidad del acuerdo son frecuentes. El 1 de julio, Estados Unidos anuncio que decidió no extender de inmediato la vigencia del T-MEC por otros 16 años y, en su lugar, optó por mantener el acuerdo bajo un esquema de revisiones anuales que podría prolongar las negociaciones hasta 2036.

Semanas antes de este anuncio, el republicano dijo que no estaba seguro de dar continuidad a su acuerdo.

Según el mandatario, el T-MEC corrigió parte de los problemas que observaba en el acuerdo anterior, pero destacó que uno de sus principales logros fue incorporar mecanismos que permiten a cualquiera de los socios abandonar el tratado.

Desde su primera presidencia, entre 2017 y 2021, Trump ha utilizado la posibilidad de abandonar acuerdos comerciales como una herramienta de negociación.

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Donald Trump Revisión T-MEC 2026 T-MEC

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