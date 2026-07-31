Cofepris investiga casos de ciclosporiasis reportados por Reino Unido en viajeros a Quintana Roo

Como parte de la respuesta, se realizarán visitas de verificación a los establecimientos involucrados para determinar el posible origen de los contagios.

La Secretaría de Salud recordó que el pasado 24 de julio informó que los análisis realizados tanto por las autoridades sanitarias de México como las de Estados Unidos, para detectar la presencia del parásito Cyclospora cayetanensis, no identificaron evidencia del microorganismo en las muestras recolectadas por ambos países.

La dependencia señaló que las investigaciones continúan bajo protocolos y estándares internacionales para garantizar la solidez técnica y la trazabilidad de los resultados.

Salud recordó que las investigaciones continúan bajo protocolos y estándares internacionales para garantizar la solidez técnica y la trazabilidad de los resultados.

Un brote bajo investigación internacional

La notificación del Reino Unido se suma a la investigación iniciada la semana pasada tras una alerta emitida por las autoridades sanitarias de Estados Unidos, que reportaron un incremento de casos de ciclosporiasis, presuntamente relacionados con el consumo de lechuga contaminada.

Según las primeras investigaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), varias personas se enfermaron tras comer lechuga iceberg rallada en restaurantes de la cadena Taco Bell, ubicados en cinco estados.

La lechuga contaminada presuntamente era de un proveedor mexicano: la empresa Taylor Farms de México. Sin embargo, la FDA se retractó al admitir que las muestras arrojaron un falso positivo .