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México

Cofepris investiga casos de ciclosporiasis reportados por Reino Unido en viajeros a Quintana Roo

Las autoridades sanitarias realizarán visitas de verificación a los establecimientos involucrados, luego de que se notificaron casos de ciclosporiasis en personas que viajaron a Quintana Roo.
vie 31 julio 2026 02:07 PM
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ciclosporiasis en mexico
México emitió hace unos días una alerta sanitaria por brote del parásito Cyclospora que provoca "diarrea explosiva". (Foto: Cuartoscuro)

La Secretaría de Salud informó que recibió una notificación de las autoridades del Reino Unido sobre la identificación de casos de ciclosporiasis en personas con antecedente de viaje a Quintana Roo, por lo que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Dirección General de Epidemiología iniciaron una investigación.

En una tarjeta informativa, la dependencia explicó que la comunicación fue recibida por el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional y deriva de casos detectados por las autoridades sanitarias británicas.

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Como parte de la respuesta, se realizarán visitas de verificación a los establecimientos involucrados para determinar el posible origen de los contagios.

La Secretaría de Salud recordó que el pasado 24 de julio informó que los análisis realizados tanto por las autoridades sanitarias de México como las de Estados Unidos, para detectar la presencia del parásito Cyclospora cayetanensis, no identificaron evidencia del microorganismo en las muestras recolectadas por ambos países.

La dependencia señaló que las investigaciones continúan bajo protocolos y estándares internacionales para garantizar la solidez técnica y la trazabilidad de los resultados.

Salud recordó que las investigaciones continúan bajo protocolos y estándares internacionales para garantizar la solidez técnica y la trazabilidad de los resultados.

Un brote bajo investigación internacional

La notificación del Reino Unido se suma a la investigación iniciada la semana pasada tras una alerta emitida por las autoridades sanitarias de Estados Unidos, que reportaron un incremento de casos de ciclosporiasis, presuntamente relacionados con el consumo de lechuga contaminada.

Según las primeras investigaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), varias personas se enfermaron tras comer lechuga iceberg rallada en restaurantes de la cadena Taco Bell, ubicados en cinco estados.

La lechuga contaminada presuntamente era de un proveedor mexicano: la empresa Taylor Farms de México. Sin embargo, la FDA se retractó al admitir que las muestras arrojaron un falso positivo .

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A partir de esa información, las autoridades mexicanas activaron un grupo técnico interinstitucional para investigar los hechos. También realizan visitas de inspección y análisis de trazabilidad de los alimentos para el intercambio de información técnica con la FDA.

No obstante, subrayaron que esas acciones son preventivas, ya que no hay casos del brote en el país y, aseguraron, no está confirmado que la contaminación de la lechuga haya ocurrido en México

¿Qué es la ciclosporiasis?

La ciclosporiasis es una enfermedad gastrointestinal causada por el protozoario Cyclospora cayetanensis. La infección suele adquirirse por el consumo de alimentos o agua contaminados con materia fecal que contiene el parásito.

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Entre los síntomas más comunes se encuentran diarrea prolongada, pérdida del apetito, cólicos abdominales, náuseas, fatiga, pérdida de peso y, en algunos casos, fiebre baja. Aunque generalmente no representa un riesgo grave para personas sanas, puede provocar complicaciones por deshidratación o cuadros más severos en niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Debido a que el periodo de incubación puede ser de aproximadamente una semana y los alimentos frescos tienen una vida útil corta, identificar el producto responsable de un brote suele representar un desafío para las autoridades sanitarias.

Las autoridades mexicanas sostienen que, hasta ahora, no existe evidencia de contaminación en las muestras analizadas, aunque las inspecciones y estudios epidemiológicos continúan para determinar el origen de los contagios.

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Secretaría de Salud Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

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