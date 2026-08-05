La UNAM termina contrato con la empresa Territorium Life y alista tres auditorías al examen de ingreso 2026

La auditoría interna la llevará a cabo la Contraloría de la Universidad. Además, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar el proceso de contratación con Territorium Life para deslindar cualquier responsabilidad.

Una tercera revisión será solicitada a una empresa especializada externa, que aplicará una auditoría tecnológica a la plataforma digital donde se aplicó el examen para corroborar si operó con fallas o registró un correcto funcionamiento.

Ese proceso fue un común acuerdo entre la UNAM y Territorium Life al adelantar el fin del contrato, como medida para poder hacer las auditorías correspondientes. Al finalizar el convenio, la empresa debe entregar a la universidad todas las bases de datos de los exámenes.

"Para tener toda la información para lo que sea necesario, para las revisiones posteriores o, en algunos casos, acciones legales que la Universidad ha llevado a cabo", explicó el abogado general y aseguró la UNAM está comprometida con la rendición de cuentas, la transparencia y la ética.

Territorium Life estuvo a cargo del examen en línea para el ingreso a licenciatura, pero el proceso fue suspendido tras registrar trampas, fraude, uso masivo de la IA para responder y quejas de los aspirantes sobre posibles fallas de la plataforma.

Esto llevó a la UNAM a aplicar un nuevo examen de control para verificar los resultados de los aspirantes y a retrasar dos semanas el inicio del ciclo escolar para los estudiantes de nuevo ingreso. También interpuso una denuncia penal contra quienes resulten responsables.