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La UNAM termina contrato con la empresa Territorium Life y alista tres auditorías al examen de ingreso 2026

La Universidad Nacional realizará una auditoría interna al Proceso de Selección a Licenciatura 2026 y solicitará dos auditorías externas, incluyendo una a la empresa encargada del examen en línea.
mié 05 agosto 2026 01:26 PM
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También se llevarán a cabo tres auditorías, una interna y dos externas, para revisar las irregularidades, el proceso de contratación, el servicio de la compañía y deslindar responsabilidades, informó este miércoles Hugo Concha, abogado general de la UNAM. (Foto: Expansión|ChatGPT)

Ante las irregularidades detectadas en el Proceso de Selección a Licenciatura 2026, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) decidió concluir de manera adelantada el contrato con Territorium Life, la empresa encargada de aplicar el examen en línea.

También se llevarán a cabo tres auditorías, una interna y dos externas, para revisar las irregularidades, el proceso de contratación, el servicio de la compañía y deslindar responsabilidades, informó este miércoles Hugo Concha, abogado general de la UNAM, en un encuentro con medios de comunicación.

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La auditoría interna la llevará a cabo la Contraloría de la Universidad. Además, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar el proceso de contratación con Territorium Life para deslindar cualquier responsabilidad.

Una tercera revisión será solicitada a una empresa especializada externa, que aplicará una auditoría tecnológica a la plataforma digital donde se aplicó el examen para corroborar si operó con fallas o registró un correcto funcionamiento.

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Territorium Life firmó contratos con otras seis universidades además de la UNAM

Ese proceso fue un común acuerdo entre la UNAM y Territorium Life al adelantar el fin del contrato, como medida para poder hacer las auditorías correspondientes. Al finalizar el convenio, la empresa debe entregar a la universidad todas las bases de datos de los exámenes.

"Para tener toda la información para lo que sea necesario, para las revisiones posteriores o, en algunos casos, acciones legales que la Universidad ha llevado a cabo", explicó el abogado general y aseguró la UNAM está comprometida con la rendición de cuentas, la transparencia y la ética.

Territorium Life estuvo a cargo del examen en línea para el ingreso a licenciatura, pero el proceso fue suspendido tras registrar trampas, fraude, uso masivo de la IA para responder y quejas de los aspirantes sobre posibles fallas de la plataforma.

Esto llevó a la UNAM a aplicar un nuevo examen de control para verificar los resultados de los aspirantes y a retrasar dos semanas el inicio del ciclo escolar para los estudiantes de nuevo ingreso. También interpuso una denuncia penal contra quienes resulten responsables.

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Territorium Life también brindó este servicio a otras universidades públicas del país. Entre 2018 y 2026, la compañía suscribió 22 contratos con seis universidades para la aplicación de exámenes de ingreso, renta de licencias y adquisiciones de plataformas tecnológicas. Todos fueron adjudicados de manera directa.

La mayor parte de los contratos de Territorium Life con universidades públicas se concentró en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que otorgó 13 convenios a la empresa.

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Solo uno de los contratos fue por la renta de licencias y el resto para la aplicación de exámenes de ingreso en línea. En total, la universidad pagó 12.7 millones de pesos por los 13 convenios.

Para el examen 2026 de ingreso a licenciatura, la UNAM firmó un contrato por un monto máximo de 101.7 millones de pesos. Pero ahora la empresa está en la mira por las irregularidades detectadas en la prueba, que llevaron a la Universidad Nacional a conforman una Comisión Técnica que revise el proceso de selección, tras denuncias por el uso masivo de Inteligencia Artificial (IA) para responder el examen de manera indebida y por posibles fallas de la plataforma digital, que no detectó posibles trampas.

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