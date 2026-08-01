Aspirantes de la UNAM anuncian protesta contra nuevo examen de control presencial

A través de Facebook y grupos de WhatsApp se ha difundido la convocatoria a la movilización, mientras que en redes sociales se abrió un amplio debate sobre la decisión de la Universidad.

Por un lado, algunos aspirantes rechazan que se les atribuya haber cometido alguna irregularidad y cuestionan que deban someterse a un nuevo examen. Por otro, hay quienes sostienen que, si obtuvieron los resultados de manera legítima, podrán refrendarlos en una segunda evaluación.

También se discuten posibles vías de defensa jurídica, entre ellas la promoción de amparos, aunque en las propias conversaciones se reconoce que, al participar en el proceso de admisión, los aspirantes aceptaron las condiciones establecidas por la UNAM.

La aplicación del examen de control fue anunciada por el rector Leonardo Lomelí después de atender las recomendaciones de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, creada para analizar las irregularidades detectadas durante el examen de ingreso a la UNAM.

Por primera vez, la evaluación se realizó completamente en línea y, tras conocerse los resultados, se detectó un incremento atípico en el número de aspirantes que obtuvieron más de 100 aciertos.

Quienes rechazan el nuevo examen y convocan a la movilización sostienen que la situación que llevó a la Universidad a ordenar una nueva evaluación no fue provocada por ellos.

“Hoy nos encontramos en una situación que ninguno de nosotros provocó. Durante meses estudiamos, nos preparamos y presentamos el examen bajo las condiciones establecidas por la propia UNAM.