Aspirantes de la UNAM anuncian protesta contra nuevo examen de control presencial

Tras la decisión de la UNAM de aplicar un examen de control y presencial a estudiantes seleccionados para cursar una licenciatura 2027 y a algunos que tuvieron puntajes que fueron válidos para el ingreso en años anteriores, un grupo de aspirantes anunciaron una movilización en rechazo a ser sometidos a la nueva prueba.
La manifestación pacífica está convocada para el lunes 3 de agosto, al mediodía, en la explanada de la UNAM, bajo el lema: “No es un favor, es nuestro esfuerzo. Nuestro esfuerzo no se pone a prueba, se respeta”.
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A través de Facebook y grupos de WhatsApp se ha difundido la convocatoria a la movilización, mientras que en redes sociales se abrió un amplio debate sobre la decisión de la Universidad.
Por un lado, algunos aspirantes rechazan que se les atribuya haber cometido alguna irregularidad y cuestionan que deban someterse a un nuevo examen. Por otro, hay quienes sostienen que, si obtuvieron los resultados de manera legítima, podrán refrendarlos en una segunda evaluación.
También se discuten posibles vías de defensa jurídica, entre ellas la promoción de amparos, aunque en las propias conversaciones se reconoce que, al participar en el proceso de admisión, los aspirantes aceptaron las condiciones establecidas por la UNAM.
La aplicación del examen de control fue anunciada por el rector Leonardo Lomelí después de atender las recomendaciones de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, creada para analizar las irregularidades detectadas durante el examen de ingreso a la UNAM.
Por primera vez, la evaluación se realizó completamente en línea y, tras conocerse los resultados, se detectó un incremento atípico en el número de aspirantes que obtuvieron más de 100 aciertos.
Quienes rechazan el nuevo examen y convocan a la movilización sostienen que la situación que llevó a la Universidad a ordenar una nueva evaluación no fue provocada por ellos.
“Hoy nos encontramos en una situación que ninguno de nosotros provocó. Durante meses estudiamos, nos preparamos y presentamos el examen bajo las condiciones establecidas por la propia UNAM.
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Además aseguran que las decisiones sobre el examen en línea fueron exclusivamente de la autoridad y se ciñeron a esas reglas.
“No fue decisión de los aspirantes que el examen se realizara en línea. Nosotros cumplimos con las reglas que la universidad estableció desde el inicio del proceso”, dice el reclamo y convocatoria a movilizarse.
De acuerdo con el llamado, la protesta será “pacífica, con respeto y sin afectar a terceros”, y tendrá como objetivo expresar su preocupación y solicitar que se respete “el esfuerzo de quienes obtuvimos nuestro lugar de manera legítima”.
En un mensaje difundido desde la cuenta Examen UNAM 2026, los convocantes aseguran que no realizarán actos que afecten a terceros y que tampoco buscan confrontar a la Universidad.
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“Nuestra intención no es confrontar, sino hacer visible que detrás de cada resultado hay meses de estudio, sacrificio y trabajo. No buscamos privilegios; buscamos que se respete el esfuerzo de quienes participamos de buena fe en un proceso organizado por la propia Universidad”, expresaron.
En otros mensajes se reclama a la Rectoría de la UNAM que la decisión no considere las circunstancias de quienes ya fueron admitidos para cursar una licenciatura y que, ante el próximo inicio de clases, incluso se trasladaron a la Ciudad de México, firmaron contratos y pagaron renta.
“La justicia deja de ser justicia cuando trata igual al inocente y al culpable”, señala uno de los mensajes difundidos.
Los inconformes consideran que la Universidad debería identificar y sancionar únicamente a quienes incurrieron en irregularidades, en lugar de someter nuevamente a evaluación a aspirantes que aseguran haber cumplido las reglas.
“En lugar de investigar y sancionar a quienes realmente hicieron trampa, la solución es hacer que quienes actuaron de buena fe vuelvan a demostrar algo que ya demostraron. El mensaje es claro: el costo de un problema institucional lo pagarán miles de aspirantes honestos”, señala otro de los reclamos.
La decisión también ha generado posturas distintas entre los propios aspirantes. Mientras algunos llaman a movilizarse y analizan posibles recursos jurídicos, otros piden aprovechar los días previos a la nueva evaluación para estudiar.
Algunos estudiantes incluso aseguran que no sólo buscarán refrendar el número de aciertos que obtuvieron originalmente, sino superar su resultado en el examen de control.