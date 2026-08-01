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Sheinbaum ofrece Universidad Rosario Castellanos para recibir a rechazados de la UNAM

Adelantó también que se modificarán tarifas de agua tratada para que los municipios puedan tener recursos para mantenimiento de las plantas de tratamiento.
sáb 01 agosto 2026 02:02 PM
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sheinbaum unam oaxaca
Este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra de gira por Oaxaca. (Foto: Facebook/ Salomón Jara)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este sábado que su gobierno buscará abrir espacios en la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) para los aspirantes que no obtengan un lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el objetivo de que puedan continuar sus estudios de manera gratuita.

“Lo importante es que todas y todos los jóvenes que quieren estudiar la universidad puedan estudiar la universidad”, afirmó.

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La mandataria explicó que instruyó al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, a trabajar en un mecanismo que permita incorporar a la Rosario Castellanos a los jóvenes que no consigan un lugar en la UNAM.

“Así que si hay un estudiante rechazado en ese examen, le vamos a abrir la puerta en la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que pueda estudiar de manera gratuita”, sostuvo.

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Durante una visita a Oaxaca, donde presentó programas del Bienestar y detalló acciones del Plan Lázaro Cárdenas del Río, Sheinbaum se refirió a los problemas registrados durante el proceso de admisión de la UNAM para el próximo ciclo escolar.

El examen, realizado en línea, quedó en medio de señalamientos por presuntas irregularidades, entre ellas la venta de respuestas y mecanismos para hacer trampa durante la aplicación.

“Hubo, no sé si supieron, un examen en la Universidad Nacional que, pues, tuvo allí muchos problemas. Y ayer anunció el rector cómo los van a solucionar”, comentó ante los asistentes.

Sheinbaum señaló que pidió a Delgado trabajar con la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y explorar la participación de otras instituciones de educación superior para ampliar las alternativas disponibles.

“Y también con otras universidades, si quieren hacerlo, para que todas y todos los jóvenes que realicen este examen no se queden sin escuela, sino que puedan seguir estudiando”, dijo.

La presidenta sostuvo que la estrategia forma parte del objetivo de ampliar el acceso a la educación media superior y superior, para lo cual su administración también construye y amplía preparatorias.

Explicó que la intención es que ningún joven que quiera continuar sus estudios se quede sin un espacio tanto en preparatoria como en la universidad.

Para los estudiantes de educación básica, recordó que durante agosto se entregará un apoyo de 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares.

“Todas y todos. Es decir, beca desde la primaria hasta la preparatoria y queremos ir ampliando poco a poco las becas también para universitarios”, afirmó.

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Aumentarán tarifas para el uso de agua tratada

Durante su gira, Sheinbaum también detalló algunas de las acciones contempladas en el Plan Lázaro Cárdenas del Río, entre ellas la rehabilitación y construcción de caminos rurales, obras para mejorar el acceso al agua potable y proyectos en materia de educación y salud.

En materia hídrica, adelantó que su gobierno buscará modificar las tarifas eléctricas aplicables a las plantas municipales de tratamiento de agua, con el objetivo de reducir sus costos de operación y evitar que sean abandonadas por falta de recursos.

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Explicó que parte de las inversiones previstas se destinará a rehabilitar plantas de tratamiento “que se quedaron muchas de ellas abandonadas porque no tenían suficientes recursos los municipios”.

“Por cierto, de una vez lo anuncio, vamos a hacer una nueva tarifa para las plantas de tratamiento que operan los municipios, porque pagan mucho de electricidad y eso está mal porque se abandonan las plantas de tratamiento”, señaló.

La mandataria agregó que el plan también contempla acciones para ampliar el acceso al agua potable y llevar más infraestructura de riego a las zonas agrícolas.

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UNAM Claudia Sheinbaum educación

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