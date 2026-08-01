Sheinbaum ofrece Universidad Rosario Castellanos para recibir a rechazados de la UNAM

La mandataria explicó que instruyó al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, a trabajar en un mecanismo que permita incorporar a la Rosario Castellanos a los jóvenes que no consigan un lugar en la UNAM.

“Así que si hay un estudiante rechazado en ese examen, le vamos a abrir la puerta en la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que pueda estudiar de manera gratuita”, sostuvo.

Durante una visita a Oaxaca, donde presentó programas del Bienestar y detalló acciones del Plan Lázaro Cárdenas del Río, Sheinbaum se refirió a los problemas registrados durante el proceso de admisión de la UNAM para el próximo ciclo escolar.

El examen, realizado en línea, quedó en medio de señalamientos por presuntas irregularidades, entre ellas la venta de respuestas y mecanismos para hacer trampa durante la aplicación.

“Hubo, no sé si supieron, un examen en la Universidad Nacional que, pues, tuvo allí muchos problemas. Y ayer anunció el rector cómo los van a solucionar”, comentó ante los asistentes.

Sheinbaum señaló que pidió a Delgado trabajar con la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y explorar la participación de otras instituciones de educación superior para ampliar las alternativas disponibles.

“Y también con otras universidades, si quieren hacerlo, para que todas y todos los jóvenes que realicen este examen no se queden sin escuela, sino que puedan seguir estudiando”, dijo.

La presidenta sostuvo que la estrategia forma parte del objetivo de ampliar el acceso a la educación media superior y superior, para lo cual su administración también construye y amplía preparatorias.

Explicó que la intención es que ningún joven que quiera continuar sus estudios se quede sin un espacio tanto en preparatoria como en la universidad.

Para los estudiantes de educación básica, recordó que durante agosto se entregará un apoyo de 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares.

“Todas y todos. Es decir, beca desde la primaria hasta la preparatoria y queremos ir ampliando poco a poco las becas también para universitarios”, afirmó.