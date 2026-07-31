Patricia Dávila renuncia a la secretaría general de la UNAM tras irregularidades en examen de ingreso

La UNAM no detalló los motivos de la salida de Patricia Dávila. En su lugar nombró a Javier de la Fuente Hernández como secretario general, exdirector de la Facultad de Odontología.

Sin embargo, la renuncia coincide con la polémicas por las irregularidades en el examen, ya que la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), el área universitaria encargada del examen de ingreso, depende de la Secretaría General de la UNAM.

"(El rector Leonardo) Lomelí Vanegas reconoció el trabajo de Dávila en favor del bachillerato, así como su contribución decisiva a las reformas realizadas en esta gestión, y le deseó éxito en sus proyectos académicos futuros", informó la UNAM en un comunicado.

El pasado 27 de julio, la universidad tuvo que frenar las inscripciones de los alumnos de nuevo ingreso aceptados mediante el concurso de selección, debido a los señalamientos de irregularidades en el examen.

La UNAM conformó una Comisión Técnica de expertos para revisar el proceso, que este viernes presentó su primer informe en una conferencia de prensa en la que participó el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Entre las irregularidades documentadas se encuentran prácticas prohibidas expresamente en la convocatoria del concurso de admisión, como el uso de celulares durante el examen, la presencia de personas que auxiliaban a los aspirantes o el apoyo externo para la resolución de la prueba.

También se identificaron casos de suplantación de identidad, venta y filtración de las respuestas, así como ofertas para responder los exámenes completos mediante el empleo de recursos tecnológicos y el uso masivo de IA para responder el examen. Todo esto sumió a la UNAM en otra crisis.

¿Quién es Patricia Dávila?

Patricia Dávila fue nombrada por el rector Lomelí Vanegas como secretaria general de la UNAM en noviembre de 2023. Fue la primera mujer en ocupar ese puesto.

Anteriormente fue encargada de despacho de la Secretaría General y titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional entre 2021 y 2023.

Casi toda su trayectoria profesional la desarrolló en la UNAM. Estudió Biología y maestría en Ciencias en esta universidad. Es investigadora de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la que también fue directora en dos ocasiones, de 2012 a 2016 y de 2016 a 2020.