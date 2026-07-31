Comunicado de la UNAM por irregularidades en el examen

En los siguientes días, la universidad difundirá los pasos y fechas a seguir para la aplicación del examen de control, una medida contemplada desde la convocatoria del proceso de selección. La UNAM espera, además, que esto represente una nueva oportunidad de ingresar a quienes no fueron seleccionados y no cometieron irregularidad alguna.

“No se trata de un nuevo examen, se trata de un examen de control, precisamente, para garantizar que las personas aceptadas realizaron realmente un esfuerzo y no obtuvieron una ayuda que los puso en ventaja", dijo el rector de la UNAM.

“Ofrezco una disculpa a las y los aspirantes que, habiendo sido aceptados limpiamente, serán convocados a presentar el examen de control, pero es necesario para dar certeza y garantizar la equidad en el acceso”, agregó.

Examen de admisión 2026 de la UNAM

Este año, la institución aplicó por primera vez el examen de admisión 100% en línea, a través de una plataforma con Inteligencia Artificial (IA) que filmaba a los jóvenes mientras resolvían las preguntas. Sin embargo, decenas de estudiantes aceptaron en redes sociales que habían hecho trampa con el uso masivo de IA, mientras que la UNAM detectó otras irregularidades, como suplantación de identidad y filtración de respuestas.

Ante estas quejas, la UNAM canceló el examen al 2% de los casi 159,000 aspirantes que lo presentaron. También interpuso una denuncia penal contra empresas que ofrecieron servicios fraudulentos para el examen.

Como medida adicional, conformó una Comisión Técnica de expertos que revisará el proceso de selección y un informe sobre lo sucedido. Además, suspendió de manera provisional las inscripciones a licenciatura de los estudiantes aceptados mediante el examen de ingreso 2026.

El organismo presentó sus conclusiones este viernes, entre ellas la recomendación de aplicar el examen de control presencial.